Chuyển đổi phương thức thanh tra và siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Tính đến ngày 15/11/2026 tổng số thu từ thuế và phí do Thuế tỉnh Lào Cai quản lý đạt 11.200 tỷ đồng. Mức thu này hoàn thành 108% dự toán do tỉnh giao và ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Với tiến độ thu ngân sách tích cực cơ quan quản lý đặt mục tiêu phấn đấu cả năm 2026 đạt khoảng 13.000 tỷ đồng tương đương 138,5% dự toán trung ương giao và 125,2% dự toán của tỉnh.

Để tối ưu hóa nguồn thu cơ quan thuế địa phương đang thực hiện chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang việc lựa chọn người nộp thuế dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu rủi ro. Thông qua quá trình phân tích hồ sơ khai thuế Thuế tỉnh Lào Cai đã yêu cầu nhiều đơn vị khai thác khoáng sản điều chỉnh lại giá bán nội bộ sản phẩm. Các tập đoàn lớn cũng được yêu cầu phân bổ nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp sát với kết quả sản xuất kinh doanh thực tế tại địa bàn. Tính đến nay đơn vị đã hoàn thành 95% kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Công tác kiểm soát hóa đơn điện tử và phòng ngừa hành vi mua bán trái phép chứng từ được triển khai quyết liệt. Trọng tâm quản lý tài chính tập trung vào nhóm lĩnh vực du lịch lưu trú ăn uống dịch vụ và kinh doanh trên các nền tảng số. Việc liên thông dữ liệu và giám sát chặt chẽ dòng tiền giúp cơ quan quản lý bóc tách chính xác doanh thu thực tế ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách trên không gian mạng.

Chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và đẩy mạnh tiến trình số hóa

Để nâng cao hiệu lực quản lý Thuế tỉnh Lào Cai đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc chống thất thu ngân sách nhà nước. Đến thời điểm hiện tại toàn bộ 99 xã phường trên địa bàn đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách với 51 đơn vị lập tổ kiểm tra liên ngành. Qua quá trình rà soát cơ sở cơ quan thuế đã đưa thêm 309 hộ kinh doanh vào diện quản lý giúp xác định doanh thu tăng thêm 332 tỷ đồng và nộp bổ sung vào ngân sách gần 20 tỷ đồng.

Đi kèm với công tác đôn đốc nguồn thu chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đang được triển khai đồng bộ để tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng. Tính đến ngày 31/10/2026 Thuế tỉnh Lào Cai đã hoàn thành phân loại 100% hồ sơ người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06 vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch của Cục Thuế. Cập nhật đến ngày 12/11 cơ quan quản lý đã xử lý dứt điểm 21.379 trên tổng số 30.996 trường hợp thuộc diện rà soát đạt tỷ lệ 69%.

Công tác số hóa quy trình hành chính cũng ghi nhận những kết quả nổi bật với 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân qua phương thức trực tuyến đạt 99% trong khi khối hộ kinh doanh ghi nhận tỷ lệ cài đặt ứng dụng eTax Mobile lên tới 98%. Việc duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn ở mức 98,6% giúp tạo lập môi trường đầu tư minh bạch hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính thuận lợi.