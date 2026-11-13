Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đưa Thuế thành phố Huế vượt mốc 11.000 tỷ đồng

Khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài dẫn dắt đà tăng trưởng

Lũy kế 10 tháng năm 2026 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Thuế thành phố Huế quản lý đạt 11.894 tỷ đồng tương đương 82,7% dự toán pháp lệnh và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất số thu đạt 8.814 tỷ đồng tương đương 85% dự toán được giao và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc đóng góp tỷ trọng lớn vào ngân sách địa phương. Trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách 3.707 tỷ đồng tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp 1.944 tỷ đồng tăng 17,2% phản ánh năng lực phục hồi đáng kể của khối kinh tế tư nhân.

Dù vậy kết quả thu giữa các khu vực và sắc thuế chưa đồng đều đòi hỏi cơ quan quản lý phải tiếp tục khai thác triệt để các nguồn thu trong những tháng cuối năm. Cùng với việc quản lý các lĩnh vực truyền thống Thuế thành phố Huế đã đưa 414 hộ và cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử vào diện rà soát theo dõi với tổng doanh thu lũy kế hơn 333 tỷ đồng. Việc quản lý nghĩa vụ tài chính từ hoạt động xây dựng của các nhà thầu ngoài thành phố cũng được tăng cường. Đi đôi với nhiệm vụ khai thác nguồn thu cơ quan thuế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bảo đảm hỗ trợ dòng tiền kịp thời cho người nộp thuế đúng đối tượng và đúng pháp luật.

Tập trung thanh tra rủi ro và khai thác dữ liệu thương mại điện tử

Trong những tháng cuối năm Thuế thành phố Huế đặt mục tiêu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý phấn đấu hoàn thành vượt dự toán và tăng thu trên 10% so với thực hiện năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này cơ quan thuế tập trung phân tích tiến độ thu theo từng địa bàn và khu vực kinh tế để xác định rõ những khoản thu còn dư địa. Đối với những lĩnh vực có rủi ro thất thu cao hoạt động kiểm tra thực tế sẽ được siết chặt tập trung vào dịch vụ ăn uống lưu trú xây dựng tư nhân vận tải và vật liệu xây dựng. Đặc biệt đối với mảng kinh doanh trực tuyến cơ quan quản lý kiên quyết rà soát các tài khoản bán hàng qua mạng xã hội và hoạt động phát trực tiếp để đưa vào diện quản lý. Việc phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử được đẩy mạnh để phát hiện kịp thời những trường hợp kê khai doanh thu không phù hợp với thực tế giao dịch.

Công tác kiểm tra thuế được thiết kế theo hướng có trọng điểm ưu tiên rà soát các doanh nghiệp báo lỗ kéo dài nhưng có doanh thu biến động bất thường cùng các cơ sở nha khoa thẩm mỹ viện và doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý. Đi kèm với các biện pháp quản lý chặt chẽ Thuế thành phố Huế tiếp tục chú trọng chuyển đổi số rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các chính sách ưu đãi. Cơ quan thuế thường xuyên tổ chức đối thoại hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử góp phần củng cố tính minh bạch trong môi trường kinh doanh trên địa bàn.