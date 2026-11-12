Nguồn thu sản xuất kinh doanh tăng vọt đưa Thuế tỉnh Phú Thọ chạm mốc 46.000 tỷ đồng

Khu vực doanh nghiệp dẫn dắt đà tăng trưởng thu ngân sách

Năm 2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ. Để hiện thực hóa mục tiêu chung Thuế tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới công tác chỉ đạo điều hành bám sát địa bàn nguồn thu và đối tượng nộp thuế bảo đảm huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách. Số liệu 10 tháng năm 2026 cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt 46.062 tỷ đồng bằng 93,2% dự toán pháp lệnh và bằng 105,4% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất xổ số cổ tức và lợi nhuận còn lại số thu đạt 35.676 tỷ đồng bằng 98,9% dự toán và bằng 118,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Điểm sáng nổi bật nhất là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.284 tỷ đồng bằng 132% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 8.769 tỷ đồng bằng 136,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sức sản xuất khả năng tạo ra giá trị gia tăng và mức độ phục hồi của nền kinh tế địa phương đang chuyển biến tích cực.

Dù vậy kết quả thu hiện nay chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Một số khoản thu đặc biệt là tiền sử dụng đất thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân còn đạt thấp so với tiến độ dự toán. Tiến độ thu từ đất phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất và tiến độ triển khai các dự án trong khi sản xuất kinh doanh ở một số ngành phục hồi chưa đều do chi phí đầu vào còn cao.

Đẩy mạnh hoàn thuế điện tử và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Bước vào hai tháng cuối năm áp lực lớn nhất là bảo đảm tiến độ thu xử lý hiệu quả nợ thuế khai thác đúng và đủ các nguồn thu còn dư địa đồng thời kiểm soát chặt chẽ hành vi gian lận về thuế và hóa đơn. Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn khu vực sắc thuế để phân tích nguyên nhân tăng giảm thu. Quan điểm quản lý xuyên suốt là thu đúng thu đủ thu kịp thời nhưng không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế và bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách được triển khai đồng bộ. Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện kịp thời các chính sách miễn giảm gia hạn thuế theo quy định. Đồng thời cơ quan thuế tăng cường quản lý rủi ro kiểm tra có trọng tâm trọng điểm chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế bảo đảm không tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền được đa dạng hóa hình thức qua cổng thông tin điện tử các kênh truyền thông Zalo Fanpage kết hợp tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp. Trong 10 tháng Thuế tỉnh Phú Thọ đã đăng tải 198 tin bài trên website ngành thu hút hơn 92.824 lượt tương tác trên các kênh mạng xã hội và tổ chức 174 hội nghị đối thoại với gần 70.000 lượt người tham dự. Về cải cách thủ tục hành chính toàn ngành đã giải quyết trên 21.000 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân với tổng số tiền trên 5.600 tỷ đồng tỷ lệ điện tử hóa đạt 100%. Các giải pháp này góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững cho địa phương.