Thu ngân sách vượt dự toán pháp lệnh và mở rộng dịch vụ thuế điện tử

Lũy kế 10 tháng năm 2026 tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Điện Biên quản lý ghi nhận mức 1.923,8 tỷ đồng. Kết quả này tương đương 127,07% dự toán pháp lệnh và đạt 89,08% dự toán do Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2025 số thu ngân sách trên địa bàn đã tăng trưởng 21%. Cùng với kết quả thu khả quan cơ quan quản lý liên tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Các bộ phận chuyên môn đã phát hành nhiều tài liệu hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo trên Cổng dịch vụ công thuế và phổ biến quy định pháp luật mới đến cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác chuyển đổi số ghi nhận mức độ bao phủ rộng khắp với tỷ lệ người dân cài đặt eTax Mobile đạt mức cao. Thống kê cho thấy có 13.191 cá nhân và hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng này tương đương tỷ lệ 95,2%. Đối với người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỷ lệ cài đặt đạt 91% và nhóm cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đạt mức 99,6%. Trong công tác quản lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hệ thống ghi nhận 1.094 trường hợp đã sử dụng trên tổng số 1.095 hộ và cá nhân kinh doanh đăng ký tương đương tỷ lệ 99,9%. Các phòng ban và Thuế cơ sở trực thuộc đã hỗ trợ trực tiếp cũng như trực tuyến cho gần một nghìn lượt người nộp thuế chỉ tính riêng trong tháng 10 nâng tổng số lượt hỗ trợ từ đầu năm lên 9.922 lượt.

Làm sạch mã số thuế tồn đọng và siết chặt quản lý thương mại điện tử

Trong những tháng cuối năm 2026 một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thuế tỉnh Điện Biên là đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch mã số thuế. Tổng số người nộp thuế thuộc diện rà soát là 6.460 trường hợp và cơ quan quản lý đã xử lý thành công 4.632 hồ sơ đạt tỷ lệ 72%. Đối với nhóm doanh nghiệp và tổ chức có mã số thuế ở trạng thái 03 cơ quan chức năng đã giải quyết 526 trên tổng số 908 trường hợp cần rà soát. Nhóm mã số thuế ở trạng thái 06 cũng đang được khẩn trương đối chiếu để hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa 100% dữ liệu tổ chức và doanh nghiệp vào cuối năm nay.

Hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử tiếp tục được giám sát chặt chẽ để chống thất thu ngân sách. Đến hết tháng 10 năm 2026 cơ quan thuế đã đưa 263 hộ và cá nhân kinh doanh trực tuyến vào diện rà soát phát sinh tổng doanh thu 38,784 tỷ đồng. Qua đó số thuế kê khai đạt 662 triệu đồng và số tiền nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước ghi nhận 874 triệu đồng. Cơ quan quản lý kiên quyết đôn đốc thu hồi nợ thuế và kiểm soát các đơn vị được gia hạn nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 245 năm 2026 của Chính phủ. Các biện pháp quản lý này bám sát định hướng của hệ thống 34 Thuế tỉnh thành phố và các Thuế khu vực trên cả nước bảo đảm thu đúng thu đủ và kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch.