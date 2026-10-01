Nguồn nhân lực: Sức bật phát triển công nghệ

Sáng tạo từ lao động

Hơn 12 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Trọng Thành, Trưởng ngành máy xeo giấy, Phân xưởng giấy, Công ty cổ phần Giấy An Hòa, đã quen với từng thiết bị, công đoạn trên dây chuyền sản xuất. Chính sự am hiểu thực tiễn giúp anh nhận ra những điểm có thể cải tiến để nâng cao hiệu quả vận hành. Năm 2025, hai sáng kiến của anh được áp dụng, trong đó sáng kiến tối ưu hệ thống chân không phần ướt máy xeo giấy giúp tận dụng tốt hơn nguồn lực, thiết bị hiện có, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cán bộ Công ty cổ phần xi măng Tân Quang điều hành sản xuất tại Trung tâm điều hành của đơn vị.

Theo anh Thành, sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả cụ thể cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực để người lao động chủ động suy nghĩ, tìm tòi, đề xuất cách làm mới từ chính công việc hằng ngày. Khi những ý tưởng xuất phát từ thực tiễn được quan tâm, tạo điều kiện áp dụng, người lao động có thêm động lực học hỏi, cải tiến và làm chủ thiết bị, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động.

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Giấy An Hòa cho rằng, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất. Máy móc, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ có trình độ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm. Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy, nhiều sáng kiến được hình thành ngay trong quá trình sản xuất, giúp giải quyết vấn đề cụ thể, nâng hiệu suất thiết bị và tiết kiệm chi phí. Vì vậy, cùng với đầu tư công nghệ, doanh nghiệp chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ và khuyến khích người lao động sáng tạo.

Tại An Hòa, cùng với đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại, doanh nghiệp từng bước số hóa những khâu sản xuất cốt lõi, hướng tới mô hình nhà máy thông minh. Khi máy móc ngày càng hiện đại, người lao động không chỉ thực hiện thao tác theo quy trình mà phải biết phân tích, nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp và làm chủ thiết bị. Đổi mới công nghệ vì thế không chỉ là đầu tư thêm máy móc mà còn là quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Một dây chuyền hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi có đội ngũ đủ kiến thức, kỹ năng để vận hành, kiểm soát và không ngừng cải tiến.

Từ chủ trương đến yêu cầu thực tiễn

Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu của doanh nghiệp mà đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng phát triển của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao là một trong 3 đột phá chiến lược; đồng thời đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên.

Khu vực dệt sợi của Công ty TNHH MTV DHT chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu, tại cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Sơn Dương.

Cụ thể hóa định hướng này, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt từ 7 người/vạn dân; tối thiểu 60% nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn, từ 20% kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa hoặc ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh, khẳng định nâng cao chất lượng bồi dưỡng nguồn nhân lực là nội dung cần được quan tâm để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Yêu cầu về nhân lực không dừng ở việc nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, mà hướng tới hình thành đội ngũ có khả năng thích ứng với công nghệ mới, làm chủ thiết bị và chuyển hóa tri thức thành giá trị. Kế hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 cũng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế tại Nhà máy Gạch Tuynel chất lượng cao Tuyên Quang của Công ty cổ phần Gạch Tuynel Viên Châu cho thấy rõ yêu cầu đó. Dây chuyền sản xuất được tự động hóa, robot đảm nhiệm nhiều công đoạn, từ xử lý nguyên liệu, tạo hình đến xếp gạch, với công suất đạt 35 - 40 vạn viên/ngày. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền hiện đại vẫn là đội ngũ trực tiếp vận hành, kiểm soát thiết bị và tổ chức sản xuất.

Theo ông Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty, doanh nghiệp kết hợp công nghệ hiện đại với ứng dụng AI trong công việc văn phòng, giúp giảm khoảng 50% thời gian, công sức xử lý công việc hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Từ chủ trương đến thực tiễn sản xuất cho thấy, đầu tư cho nguồn nhân lực chính là đầu tư cho khả năng làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Công nghệ tạo ra công cụ, nhưng con người quyết định cách thức khai thác và giá trị mà công cụ ấy mang lại.