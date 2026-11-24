Không thể đào tạo theo những gì mình đang có

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, nguồn nhân lực không chỉ cần đủ về số lượng mà quan trọng hơn phải bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải chuyển từ tư duy đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của xã hội và định hướng phát triển của địa phương.

Tiết học thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đây cũng là vấn đề được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đặc biệt quan tâm khi thăm, làm việc tại Trường Đại học Tân Trào và Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Đồng chí yêu cầu các nhà trường chủ động rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động, xác định rõ lợi thế, hạn chế và yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Định hướng đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu nhân lực của tỉnh, gắn với những lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế và các ngành nghề xã hội đang cần.

Đối với Trường Đại học Tân Trào, cần tiếp tục rà soát cơ cấu ngành nghề, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn. Đào tạo đại học phải hướng tới cung cấp đội ngũ nhân lực có trình độ, năng lực giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch, quản lý kinh tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Với Trường Cao đẳng Tuyên Quang, yêu cầu đào tạo sát thực tế càng có ý nghĩa trực tiếp. Giáo dục nghề nghiệp phải thực sự trở thành kênh cung ứng lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các ngành kinh tế của tỉnh. Việc mở ngành, tuyển sinh và tổ chức đào tạo cần căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo, tránh tình trạng ngành nghề đào tạo không phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động.

Muốn vậy, các nhà trường phải chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu nhân lực, xu hướng phát triển của từng ngành, lĩnh vực. Từ đó, xác định ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo phù hợp. “Những câu hỏi như tỉnh đang cần nhân lực ở lĩnh vực nào, doanh nghiệp cần những vị trí việc làm gì, người học sau tốt nghiệp có thể làm việc ở đâu và đáp ứng yêu cầu nào cần được trả lời bằng những kế hoạch cụ thể” - Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Lấy chất lượng đầu ra làm thước đo

Một trong những yêu cầu quan trọng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là chuyển mạnh từ chú trọng quy mô sang chú trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo. Số lượng tuyển sinh, ngành nghề đào tạo hay văn bằng được cấp không thể là thước đo duy nhất để đánh giá một cơ sở giáo dục. Điều quan trọng hơn là người học sau tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc, có cơ hội việc làm ổn định và đóng góp thiết thực cho xã hội hay không.

Đặc biệt, cần tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập đến đánh giá năng lực người học và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Công tác dự báo nhu cầu nhân lực cũng cần được coi trọng. Các nhà trường không thể chỉ căn cứ vào kết quả tuyển sinh những năm trước để quyết định quy mô, ngành nghề đào tạo cho giai đoạn tiếp theo. Việc xây dựng kế hoạch cần dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Qua đó, bảo đảm đào tạo có trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực và hạn chế tình trạng người học ra trường không tìm được việc làm phù hợp.

Cùng với đổi mới chuyên môn, yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ sở đào tạo cũng được đặt ra. Việc sắp xếp, sáp nhập không đơn thuần là thay đổi mô hình tổ chức hay đầu mối quản lý mà phải hướng tới tập trung nguồn lực, khắc phục tình trạng phân tán, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo.

Đối với Trường Đại học Tân Trào, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm và nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu. Đồng thời, chủ động xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế, phát huy vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho tỉnh.

Với Trường Cao đẳng Tuyên Quang, sau sắp xếp, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, yêu cầu đặt ra là tổ chức, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở đào tạo, đội ngũ nhà giáo, ngành nghề và trang thiết bị hiện có. Những lợi thế từ quá trình sắp xếp phải được chuyển hóa thành năng lực đào tạo thực chất, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà trường chủ động rà soát, đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, xây dựng đề án phát triển với mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, đội ngũ, cơ sở vật chất và trang thiết bị, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo ổn định, phát triển.

Những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tại Trường Đại học Tân Trào và Trường Cao đẳng Tuyên Quang đã đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động đào tạo, từ tư duy quản trị, chương trình, phương pháp giảng dạy đến mối quan hệ với thị trường lao động. Điểm cốt lõi là mọi hoạt động của nhà trường phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ thiết thực sự phát triển của tỉnh.

Một yêu cầu quan trọng khác là mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đào tạo không chỉ nhằm cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp mà còn phải góp phần nâng cao chất lượng lao động tại chỗ, tạo sinh kế bền vững, giúp người dân có thêm cơ hội tham gia các hoạt động kinh tế, cải thiện thu nhập và đời sống. Đây chính là chìa khóa quan trọng để Tuyên Quang nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng và động lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.