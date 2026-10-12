Nguồn nguyên liệu thủy sản tăng, doanh nghiệp chuẩn bị cao điểm cuối năm

Tôm và cá tra tạo động lực cho xuất khẩu thủy sản. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất thủy sản tháng 9 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Nhiều vùng nuôi tôm nước lợ bước vào chính vụ thu hoạch, sản xuất cá tra ổn định, trong khi hoạt động khai thác thủy sản biển diễn ra thuận lợi vào giai đoạn cuối vụ cá Nam.

Tính chung 9 tháng, sản lượng cá đạt 5,41 triệu tấn, tăng 2,8%; tôm đạt gần 1,38 triệu tấn, tăng 7,1%; thủy sản khác đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5,8%. Nuôi trồng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính nhờ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm trong 9 tháng đạt 3,75 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, mức tăng thấp trong tháng 9 cho thấy mặt hàng này đang chịu sức ép từ cạnh tranh nguồn cung và khả năng hấp thụ của thị trường.

Tại một số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá tôm thẻ chân trắng giảm so với các tháng trước khi nhiều địa phương bước vào cao điểm thu hoạch. Việc tổ chức thu hoạch, thu mua và chế biến hợp lý được đặt ra nhằm hạn chế áp lực giảm giá nguyên liệu và ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi.

Đối với cá tra, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 1,74 tỷ USD, tăng 10,7%. Theo VASEP, nguồn cung một số loài cá thịt trắng khai thác thắt chặt tạo thêm cơ hội cho cá tra Việt Nam nhờ lợi thế về giá và khả năng cung ứng ổn định.

Tại các tỉnh trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, giá cá tra thương phẩm duy trì ở mức tốt nhờ sức mua tích cực từ các nhà máy chế biến phục vụ cao điểm xuất khẩu cuối năm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo giá tôm và cá tra nguyên liệu có thể phục hồi trong quý IV/2026 khi nguồn cung khan hiếm hơn, trong khi doanh nghiệp tăng cường thu mua để chuẩn bị cho mùa tiêu dùng cuối năm.