Nguồn lực du lịch trước thềm APEC: Việt Nam vào Top 10 thế giới, Phú Quốc dẫn đầu châu Á

Một góc công trình kiến trúc Cầu Hôn, tọa lạc tại Nam đảo Phú Quốc, trở thành biểu tượng du lịch mới của đảo Ngọc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Việt Nam được du khách quốc tế yêu thích nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống bản địa. Trong khi đó, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của một điểm đến biển đảo nổi bật tại châu Á.

Tại Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới với 92,99 điểm. Phú Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á với 95,26 điểm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Phú Quốc giữ vị trí số một, vượt qua nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng như Boracay, Palawan, Langkawi, Koh Samui và Phuket. Kết quả cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của đảo ngọc trong mắt du khách quốc tế.

Sự ghi nhận này đến đúng thời điểm Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Các dự án về sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị và hạ tầng thiết yếu đang được gấp rút hoàn thiện, nâng cao năng lực đón khách và phát triển các sản phẩm du lịch mới cho đảo ngọc.

Phú Quốc và lợi thế của điểm đến biển đảo

Sức hút của điểm đến Việt Nam đến từ sự đa dạng trải nghiệm trong cùng một hành trình, nơi du khách có thể khám phá phố cổ, di sản, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực đường phố và đời sống văn hóa ở nhiều vùng miền.

Trong đó, Phú Quốc mang đến một trải nghiệm khác biệt với những bãi biển đẹp, làn nước xanh trong, các đảo nhỏ phía Nam, vườn quốc gia và hệ sinh thái biển phong phú. Những hoạt động như nghỉ dưỡng, lặn ngắm san hô, đi cáp treo vượt biển, tham quan làng nghề và tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai giúp hành trình trên đảo đa dạng hơn.

Bên cạnh cảnh quan, chất lượng dịch vụ và di chuyển tiện lợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Đại diện một số đơn vị lữ hành cho rằng khi lượng khách quốc tế được kỳ vọng tăng, Phú Quốc cần tiếp tục cải thiện giao thông, môi trường, dịch vụ lưu trú và các hoạt động vui chơi, khám phá.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin được công bố, nhà ga hành khách T2 thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông. Đường cất hạ cánh số 2 cũng đã hoàn thành và tiến hành bay hiệu chuẩn. Giai đoạn một của sân bay dự kiến khai thác từ tháng 4/2027, hướng tới công suất 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030.

Cùng với sân bay, tuyến tàu điện nhẹ dài khoảng 17 km dự kiến kết nối khu vực sân bay với trung tâm hội nghị APEC ở phía Nam đảo. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn khoảng 153.130 m², trong khi nhà biểu diễn đa năng bên cạnh được thiết kế với khán phòng khoảng 4.030 chỗ ngồi.

Những dự án này có thể tạo ra diện mạo thay đổi rõ nét trong hoạt động du lịch. Việc mở rộng sân bay giúp tăng khả năng tiếp nhận khách, tuyến giao thông mới hỗ trợ kết nối giữa các khu vực, còn trung tâm hội nghị mở ra cơ hội phát triển du lịch sự kiện và du lịch kết hợp hội nghị.

Cơ hội cho du lịch Phú Quốc từ APEC 2027

APEC 2027 không chỉ là một sự kiện quốc tế mà còn có thể trở thành động lực để Phú Quốc nâng cấp hình ảnh điểm đến. Sự kiện dự kiến thu hút đại biểu, khách quốc tế và sự quan tâm của truyền thông, qua đó tạo cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc trưng của đảo.

Để tận dụng cơ hội này, bên cạnh nghỉ dưỡng biển, du lịch địa phương đang có kế hoạch phát triển thêm các tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe và các chương trình tham quan dành cho khách quốc tế.

Khách du lịch tham quan, trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Hạ tầng phục vụ du lịch cũng đang được tập trung phát triển theo hướng bền vững hơn với các dự án cấp nước, xử lý rác thải, bảo vệ bãi biển, gìn giữ hệ sinh thái biển và kiểm soát chất lượng dịch vụ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của điểm đến.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh: “Việc đầu tư các công trình hạ tầng môi trường, cấp nước và năng lượng lần này không chỉ phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn góp phần giải quyết căn cơ bài toán môi trường, năng lượng và an ninh nguồn nước cho Phú Quốc trong dài hạn.”

Tầm vóc của APEC 2027 cũng được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi tổ chức một hội nghị quốc tế. Chính vì thế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc xác định đây là cơ hội chiến lược để nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với Phú Quốc, tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông, yêu cầu đặt ra là tổ chức sự kiện đúng tầm, an toàn, hiệu quả, đồng thời tối đa hóa những cơ hội phát triển mà APEC mang lại.

Hai mục tiêu này gắn chặt với tương lai du lịch Phú Quốc. Một sự kiện quốc tế có thể đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với công chúng toàn cầu, nhưng sức hút lâu dài còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu, bảo vệ môi trường và tạo ra trải nghiệm tốt cho du khách. Nếu những khoản đầu tư phục vụ APEC tiếp tục phát huy hiệu quả sau năm 2027, giá trị để lại cho du lịch đảo ngọc sẽ không chỉ nằm ở mức độ nhận diện, mà còn ở năng lực đón khách và chất lượng phát triển.

Bởi APEC 2027 có thể giúp Phú Quốc được biết đến rộng rãi hơn, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng biến sự chú ý thành những trải nghiệm thực tế. Du khách cần có thêm lý do để ở lại lâu hơn, quay lại nhiều lần và giới thiệu điểm đến cho những người khác.

Một góc đặc khu Phú Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Với lợi thế đã được quốc tế ghi nhận, cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, Phú Quốc có cơ hội củng cố vị thế của một trong những điểm đến biển đảo hàng đầu châu Á. APEC 2027 sẽ là dịp để đảo ngọc quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng hơn.

Việt Nam vào Top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới, còn Phú Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng đảo châu Á. Trước thềm APEC 2027, những kết quả này tạo thêm kỳ vọng để đảo ngọc không chỉ đón khách trong một sự kiện lớn, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn và bền vững trong những năm tiếp theo./.