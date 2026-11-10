Nguồn lực đã có, làm sao phát huy?
Có thể thấy mỗi vướng mắc được tháo gỡ sẽ mở thêm cơ hội đưa nguồn lực vào phát triển. Nhưng để tạo sức bật đủ mạnh cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần ưu tiên khơi thông nguồn lực nào, trao quyền cho địa phương đến đâu và làm thế nào để quyền hạn đi đôi với năng lực thực hiện? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trao đổi với chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguon-luc-da-co-lam-sao-phat-huy-246261110104236463.htm