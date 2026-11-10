Nguồn lực đã có, làm sao phát huy?

Ngày 10/11, tại Quảng Ngãi, Bộ Công thương phối hợp cùng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên lần thứ XII năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Công thương; Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.