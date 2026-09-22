Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Trung thu không phải ai cũng biết

Tết Trung thu của người Việt có nguồn gốc từ đâu?

Theo VTC News, tết Trung thu của người Việt Nam có nguồn gốc từ nền văn minh nông nghiệp. Thời điểm này khí trời mát mẻ, nhà nông hoàn thành việc thu hoạch vụ mùa nên tổ chức vui chơi, ăn mừng và cầu nguyện cho mùa sau mưa gió thuận hoà, mùa màng bội thu.

Dân gian Việt Nam lý giải nguồn gốc Tết Trung thu bằng câu chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa. Một tiều phu tên Cuội một hôm vào rừng đốn củi đã may mắn phát hiện cây đa quý có tác dụng cải tử hoàn sinh, liền bứng mang về trồng ở góc vườn. Nhờ cây thuốc thần này, Cuội đã giúp nhiều người sống lại.

Một hôm lúc Cuội có việc vắng nhà, vợ anh bị kẻ xấu giết hại. Nhờ cây thuốc thần, Cuội cứu sống vợ mình. Tuy nhiên sau khi được cải tử hoàn sinh, đầu óc chị không còn như trước, hay bị quên, lẫn. Một hôm, người vợ đãng trí, quên lời dặn của chồng, dùng nước bẩn tưới cây đa quý, khiến cây tự bật gốc và bay lên trời. Vừa lúc đó, Cuội trở về, hốt hoảng chạy đến níu chặt cây nhưng không giữ được, bị cây lôi theo bay lên tận cung trăng.

Tết Trung thu của người Việt Nam có nguồn gốc từ nền văn minh nông nghiệp.

Từ đó, những đêm trăng Rằm, mọi người nhìn lên mặt trăng sẽ thấy vệt đen giống hình cây đa cổ thụ có người ngồi dưới gốc, đó chính chú Cuội. Tết Trung thu gắn với trăng rằm, mọi người phá cỗ trông trăng, hình ảnh chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa càng quen thuộc, gắn bó và trở thành một biểu tượng.

Ý nghĩa của Tết Trung thu

Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của chăm sóc, của báo hiếu, của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ, và của thương yêu.

Thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, theo phong tục người Việt, bố mẹ bày cỗ cho các con để mừng trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn. Cỗ mừng trung thu gồm bánh Trung thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa.

Cũng trong dịp này người ta mua bánh trung thu, trà, rượu để cúng tổ tiên vào buổi tối khi Trăng Rằm vừa mới lên cao. Đồng thời trong ngày này, mọi người thường biếu cho ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác bánh trung thu, hoa quả, trà và rượu.

Tết Trung thu là một phong tục có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đó không chỉ đơn thuần là cái Tết mà nó còn bao chứa ý nghĩa văn hóa, đạo nghĩa của dân tộc.

Trung thu từ bao đời đã trở thành ngày tết của cả trẻ thơ và người lớn. Ngày Tết Trung thu bày cỗ trông trăng, nam nữ hát đối đáp nhau, trẻ em rộn rã trong đám múa lân và rước đèn.

Ngày nay, Tết Trung thu, cùng với ánh trăng còn có ánh điện hòa cùng. Tâm hồn của thế hệ trẻ, những khát khao rộng mở, với tri thức hiện đại, ước mơ một ngày không xa sẽ có những con tàu đưa con người tới du lịch mặt trăng để thưởng ngoạn.

Tết Trung thu là một phong tục có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đó không chỉ đơn thuần là cái Tết mà nó còn bao chứa ý nghĩa văn hóa, đạo nghĩa của dân tộc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.