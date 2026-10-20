Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 gắn liền với sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam.

Nguồn gốc Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ những năm 1920, cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng, nhiều tổ chức quần chúng và nhóm hoạt động dành cho phụ nữ dần hình thành, thu hút đông đảo chị em tham gia. Phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, học chữ, học nghề, vận động quần chúng và đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Trong phong trào cách mạng, nhiều phụ nữ đã trở thành những nhân tố tích cực, tham gia tổ chức và lãnh đạo các hoạt động đấu tranh. Tiêu biểu, trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930, đông đảo phụ nữ tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã cùng nhân dân tham gia đấu tranh, góp phần vào phong trào cách mạng ở địa phương.

Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản từ ngày 6/1/1930 - 8/2/1930, bên cạnh Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình điều lệ tóm tắt của Đảng, Hội nghị còn quyết định thành lập các tổ chức quần chúng do Đảng lãnh đạo, trong đó có Hội Phụ nữ Giải phóng.

Sau khi thành lập Đảng, từ ngày 14-31/10/1930, tại Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “phụ nữ hiệp hội”. Đồng thời Trung ương Đảng đã đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội Nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thống nhất các đoàn thể nhân dân, từ ngày 10-12/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội LHPN toàn quốc được tổ chức. Hội nghị đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN trong cả nước trong một tổ chức là Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị cũng quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đến năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010 của BCH TƯ Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày Phụ nữ Việt Nam.

Từ những dấu mốc lịch sử đó, Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam không ngừng phát triển. Phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp tôn vinh vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn với quá trình hình thành, phát triển của phong trào phụ nữ Việt Nam và những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Đây cũng là dịp để nhìn nhận những đóng góp của phụ nữ qua các thời kỳ, từ những người tham gia phong trào cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc đến những người đang lao động, học tập, nghiên cứu, sáng tạo và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, ngày 20/10 còn là dịp để mỗi người bày tỏ tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những người phụ nữ thân yêu. Vào ngày này, nhiều gia đình, cơ quan và tổ chức thường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, tặng hoa, quà hoặc gửi lời chúc nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đều hướng đến việc tôn vinh phụ nữ, nhưng có nguồn gốc lịch sử khác nhau. Nếu ngày 20/10 gắn với sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam và lịch sử phong trào phụ nữ trong nước, thì ngày 8/3 gắn với phong trào đấu tranh của phụ nữ trên thế giới vì quyền bình đẳng và các quyền lợi xã hội.

Hằng năm, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp gửi những lời chúc tốt đẹp mà còn nhắc nhở cộng đồng tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

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