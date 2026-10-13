Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Nguồn gốc ngày Doanh nhân Việt Nam

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập công thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân".

Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, lấy ngày 13 tháng 10 là "Ngày Doanh nhân Việt Nam", quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu: giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Đồng thời, biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam

Về ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam, sự ra đời của ngày đặc biệt này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện những đường lối chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tôn vinh vai trò đặc biệt của các doanh nhân trong quá trình phát triển đất nước.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là một nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của doanh nhân ngày càng quan trọng và đòi hỏi sự đảm đương lớn. Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh họ mà còn là cơ hội để những doanh nhân tài năng và có ý thức trách nhiệm thể hiện sự cam kết của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với ý nghĩa ngày 13/10 quan trọng như vậy, vào ngày này, nhiều hoạt động kỷ niệm, nhiều giải thưởng tôn vinh các doanh nhân Việt Nam ưu tú được tổ chức. Cùng với đó, những món quà, lời chúc ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 cũng được gửi tặng đến những người làm kinh doanh.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Lóng Phiêng do Công ty TNHH MTV K50, tỉnh Sơn La thi công xây dựng.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026). Trải qua các giai đoạn phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Sơn La không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng. Từ đầu năm đến ngày 3/10, toàn tỉnh thành lập mới 701 doanh nghiệp, tăng 32% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký trên 15.900 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp lên hơn 5.330 đơn vị. Trong 9 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư mới 42 dự án với tổng vốn 91.303 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy, tập trung, ưu tiên tháo gỡ các nút thắt về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển lâu dài tại Sơn La.