Nguồn cung văn phòng tăng, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn

HNN.VN - Ngày 16/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP. Huế làm việc với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Đoàn đồng thời khảo sát thực địa tại dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng và dự án đường Vành đai 3, đoạn qua phường Thủy Xuân.