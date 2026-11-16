Nguồn cung văn phòng tăng, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn
Nguồn cung văn phòng tại Hà Nội tiếp tục mở rộng, kéo theo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các dự án, đặc biệt ở phân khúc hạng A. Trong bối cảnh khách thuê ngày càng có nhiều lựa chọn, lợi thế của các tòa nhà không còn chỉ nằm ở vị trí hay giá thuê mà đang chuyển dần sang chất lượng không gian, tiêu chuẩn công trình xanh và trải nghiệm người sử dụng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguon-cung-van-phong-tang-ap-luc-canh-tranh-ngay-cang-lon-246261116162146074.htm