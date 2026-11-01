Nguồn cung văn phòng Hà Nội tăng mạnh, cuộc đua giữ chân khách thuê không chỉ nằm ở giá

Hà Nội dự kiến có thêm 435.000 m² văn phòng đến năm 2028

Theo dữ liệu từ Savills, tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội hiện đạt khoảng 2,4 triệu m², với công suất thuê toàn thị trường ở mức 83%. Dự kiến đến năm 2028, thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 435.000 m² diện tích văn phòng từ 16 dự án. Phần lớn nguồn cung mới tập trung tại các khu vực phát triển bên ngoài trung tâm truyền thống.

Việc nguồn cung tiếp tục mở rộng mang đến nhiều lựa chọn hơn cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chuyển văn phòng ngày càng gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng không gian làm việc và tối ưu chi phí. Theo Savills, bên cạnh các yếu tố quen thuộc như vị trí, giá thuê và thiết kế, hiệu quả quản lý vận hành ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách thuê.

Đặc biệt, khi các tiêu chí phát triển bền vững được quan tâm nhiều hơn, việc sở hữu chứng nhận xanh không còn là yếu tố duy nhất để đánh giá chất lượng một tòa nhà. Khả năng duy trì hiệu suất vận hành trong suốt quá trình khai thác cũng cần được xem xét.

Chứng nhận xanh không phải đích đến cuối cùng

Savills cho rằng các chứng nhận và tiêu chuẩn xanh đóng vai trò là khung tham chiếu quan trọng trong quá trình phát triển và quản lý bất động sản. Tuy nhiên, giá trị của những tiêu chuẩn này cần được duy trì thông qua cách tòa nhà được sử dụng, quản lý và bảo trì trong thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc đạt chứng nhận ban đầu.

Để đưa các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động hằng ngày, chủ sở hữu và đơn vị quản lý vận hành cần xác định những chỉ số phù hợp với đặc điểm của từng loại tài sản. Các nhóm dữ liệu cần theo dõi bao gồm mức tiêu thụ điện, nước, hiệu suất hệ thống điều hòa không khí (HVAC), lượng chất thải phát sinh và chất lượng môi trường bên trong tòa nhà.

Những chỉ số này giúp đơn vị vận hành đánh giá hiện trạng, nhận diện các vấn đề cần cải thiện và xây dựng giải pháp phù hợp. Dù vậy, theo Savills, việc ghi nhận mức tiêu thụ tài nguyên giảm chưa đủ để khẳng định hiệu quả vận hành đã được cải thiện.

Quá trình đánh giá cần dựa trên dữ liệu cơ sở, phạm vi đo đếm và điều kiện so sánh nhất quán, đồng thời tính đến các yếu tố như thời tiết, thời gian vận hành, tỷ lệ lấp đầy và mật độ sử dụng. Cách tiếp cận này giúp phân biệt hiệu quả thực tế của các giải pháp tiết kiệm với những biến động phát sinh từ thay đổi nhu cầu sử dụng tòa nhà.

Công nghệ và dữ liệu trở thành công cụ quản lý vận hành

Theo Savills, việc ứng dụng các nền tảng quản lý số, kết hợp hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), dữ liệu kỹ thuật và hồ sơ bảo trì, có thể giúp quá trình theo dõi hoạt động được thực hiện đồng bộ và có hệ thống hơn.

Thông qua dữ liệu thu thập, đội ngũ quản lý có thể phát hiện sớm những bất thường, chủ động xây dựng kế hoạch bảo trì và điều chỉnh hoạt động của các hệ thống kỹ thuật theo nhu cầu sử dụng thực tế. Tuy nhiên, các giải pháp cải thiện cần được lựa chọn dựa trên hiện trạng kỹ thuật, nhu cầu của khách thuê và nguồn lực tài chính của từng tài sản.

Việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên phải đi cùng yêu cầu duy trì an toàn, tiện nghi và chất lượng dịch vụ. Savills cũng nhấn mạnh rằng các phương án đầu tư, nâng cấp hệ thống cần được xem xét trên cơ sở chi phí trong toàn bộ vòng đời tài sản, thay vì chỉ tập trung vào khoản tiết kiệm trước mắt.

Quản lý vận hành tác động đến chi phí và khả năng giữ chân khách thuê

Không chỉ phục vụ mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, dữ liệu vận hành còn hỗ trợ chủ sở hữu kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các thông tin về tình trạng thiết bị, chi phí bảo trì và hiệu suất hệ thống giúp quá trình lập ngân sách, phân bổ nguồn lực và xây dựng kế hoạch đầu tư có căn cứ hơn.

Bên cạnh đó, những chỉ số hiệu suất (KPI), cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) và mức độ hài lòng của khách thuê cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng quản lý, nhận diện các vấn đề cần cải thiện và xây dựng chiến lược duy trì khách thuê.

Bà Vũ Kiều Hạnh, Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản, Savills Hà Nội, nhận định năng lực cạnh tranh của một tòa nhà được quyết định bởi nhiều yếu tố, từ vị trí, giá thuê, chất lượng thiết kế đến khả năng duy trì môi trường làm việc an toàn, ổn định và hiệu quả. Theo bà Hạnh, việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản lý vận hành giúp chủ sở hữu theo dõi hiệu suất kỹ thuật, mức tiêu thụ năng lượng và chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, các đơn vị có thể xác định giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng tài sản.