Nguồn cung thiếu hụt đẩy giá HRC tại Mỹ và châu Âu neo cao trong tháng 9

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) toàn cầu ghi nhận các xu hướng biến động trái chiều trong tháng 9/2026. Tại Mỹ, giá tăng đều đặn do nguồn cung giao ngay hạn chế và thời gian giao hàng kéo dài. Tương tự, các nhà sản xuất châu Âu quyết tâm tăng giá. Trong khi tại Trung Quốc, đợt phục hồi theo mùa như kỳ vọng vẫn chưa thực sự rõ ràng, theo GMK Center.

Giá HRC tháng 9 tại các khu vực so với tháng 8. Nguồn: Kallanish

Châu Âu - nỗ lực tăng giá dù nhu cầu còn yếu

Theo Kallanish, tính đến ngày 22/9, biên độ giá mới cho thép cuộn cán nóng tại Italy và trên toàn châu Âu ở mức 720 – 730 EUR/tấn giao hàng, cao hơn khoảng 20 EUR/tấn so với tháng 8.

Bất chấp nhu cầu còn yếu, các nhà sản xuất châu Âu đang thúc đẩy tăng giá trong bối cảnh nhập khẩu bị hạn chế và nguồn cung gặp nhiều bất ổn. Thị trường dự kiến sẽ khởi sắc vào tháng 11, thời điểm người mua đã dùng hết lượng tồn kho nhập khẩu và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua từ các nhà máy châu Âu với mức giá cao hơn.

Xuất khẩu HRC vào châu Âu đang mất đà do giá thép cuộn châu Á tăng mạnh. Các chào giá từ Ấn Độ cạnh tranh hơn những nguồn khác, nhưng người mua châu Âu có xu hướng né tránh vì lo ngại các rào cản hạn ngạch sắp tới.

Tại Bắc Âu, mức giá 740 – 750 EUR/tấn xuất xưởng (ex works) đối với HRC giao tháng 10 hiện được xem là chấp nhận được; tại Đức, theo các nhà phân phối, giá dao động ở mức 730 – 740 EUR/tấn xuất xưởng.

Mỹ - nguồn cung thắt chặt kéo giá lên cao

Thị trường HRC tại Mỹ mang đặc trưng bởi tình trạng nguồn cung thắt chặt, đẩy giá bán đi lên. Theo các bên mua, các nhà máy thép đã kéo dài thời gian giao hàng đối với các sản phẩm thép dẹt (một số nhà máy kéo dài đến tận tháng 11). Trong phần lớn mùa hè, thời gian giao hàng đã dài hơn bình thường và xu hướng này tiếp tục kéo sang đầu mùa thu.

Sự thu hẹp nguồn cung là yếu tố cốt lõi và tác động này đã duy trì mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Đa số các nguồn tin thị trường kỳ vọng các điều kiện thuận lợi cho HRC sẽ tiếp tục duy trì ít nhất cho đến đầu năm 2027, dù vẫn còn những góc nhìn trái chiều về tính bền vững của chu kỳ hiện tại.

Phần lớn các nhà máy không bán khối lượng giao ngay mà giao dịch chủ yếu theo hợp đồng kỳ hạn. Những đơn vị sẵn sàng cung ứng lô hàng giao ngay đều yêu cầu mức giá cộng thêm (price premium). Tình trạng gián đoạn sản xuất mang tính mùa vụ cũng làm giảm một phần sản lượng cam kết theo hợp đồng.

Tại các vùng trọng điểm (Trung Tây, Bờ Tây và Bờ Đông), nhu cầu hiện ở mức cao và triển vọng thị trường được nhìn nhận lạc quan. Tuy nhiên, một số đại diện trung tâm dịch vụ ghi nhận tốc độ giao dịch có phần chậm lại trong tháng 9.

Theo Steel Market Update, giá HRC trung bình tại Mỹ tính đến ngày 22/9 đang tiến sát mốc 1.300 USD/tấn ngắn (short ton) trước tình trạng khan hiếm kéo dài trên thị trường giao ngay. Theo Kallanish, tính đến ngày 18/9, giá HRC giao ngay tại Mỹ dao động quanh mức 1.200 – 1.210 USD/tấn ngắn (xuất xưởng Bắc Mỹ), tương đương 1.328 USD/tấn (metric tonne).

Trung Quốc - nhu cầu yếu kìm chân đà phục hồi

Vào cuối tháng 9, thị trường thép cuộn cán nóng Trung Quốc thiếu trợ lực đủ mạnh từ phía nhu cầu để duy trì đà tăng trưởng bền vững. Giá cả phụ thuộc chủ yếu vào biến động giá than cốc và than luyện cốc. Đợt phục hồi nhu cầu theo mùa thường diễn ra vào tháng 9 – tháng 10 hiện vẫn chưa có tín hiệu chắc chắn. Các đơn vị tiêu thụ cuối cùng ưu tiên chiến lược mua hàng theo nhu cầu thực tế phát sinh thay vì mua để tích trữ tồn kho.

Trong suốt tháng 9, các nhà sản xuất đã nhiều lần nỗ lực tăng giá HRC nội địa nhưng đều bị hạn chế bởi lực cầu yếu và sự trồi sụt của chi phí nguyên liệu đầu vào. Các biện pháp điều tiết nguồn cung cũng chưa tạo ra hiệu quả lâu dài, dù sáng kiến cắt giảm sản lượng giữa tháng của CISA cùng 45 nhà máy ban đầu có hỗ trợ tâm lý thị trường.

Giá xuất khẩu giảm tương ứng với giá nội địa và chưa có dấu hiệu cải thiện khi nhu cầu quốc tế duy trì ảm đạm suốt tháng.

Dù vậy, Tập đoàn Baoshan Iron & Steel (Baosteel) trong tháng 9 đã thông báo tăng 200 nhân dân tệ/tấn (30 USD/tấn) đối với giá HRC nội địa giao tháng 10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá than luyện cốc cùng các nguyên liệu khác tăng vào đầu tháng, kết hợp với kỳ vọng nhu cầu sẽ dần cải thiện trong mùa thu (doanh nghiệp từng có đợt điều chỉnh giá quy mô tương tự vào đợt bán hàng tháng 4).

Tuy nhiên, giá thép tại thị trường này nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Tính đến ngày 18/9, giá HRC tại Trung Quốc đạt khoảng 495 USD/tấn FOT kho (giao trên xe tải tại kho) và 515 USD/tấn FOB.