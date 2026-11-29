Nguồn cung mới tăng nhanh, nhiều dự án bắt đầu mở bán

Thị trường nhà ở xã hội (NOXH) những tháng cuối năm 2026 ghi nhận nhiều dự án đồng loạt khởi công và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua. Từ dự án quy mô 45.000 căn tại Tp.HCM đến các dự án vài trăm căn tại Hà Nội, Bắc Ninh, nguồn cung phân khúc này đang từng bước được bổ sung.

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến tháng 10/2026, cả nước có 954 dự án NOXH đang triển khai với quy mô 926.329 căn, tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng. Số căn đã hoàn thành, khởi công hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư tương đương 92,6% chỉ tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH giai đoạn 2021-2030.

So với cuối tháng 7/2026, quy mô này tăng thêm hơn 150.000 căn. Riêng năm 2026, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 97.271 căn. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm cả nước hoàn thành 82.574 căn, đạt khoảng 85% kế hoạch.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Đề án 1 triệu căn vào năm 2028, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu. Các dự án được áp dụng cơ chế "luồng xanh", cho phép triển khai song song một số quy trình nhằm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục.

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội đồng loạt khởi công, mở bán với quy mô lớn, nhưng giá tăng và sức mua thấp đang đặt ra những bài toán mới cho thị trường.

Tại Hà Nội, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 có danh mục 236 dự án NOXH. Trong nửa đầu năm, thành phố đã khởi công 30 dự án với khoảng 24.000 căn và đặt mục tiêu khởi công thêm 114 dự án trong sáu tháng cuối năm.

Một số dự án quy mô lớn đã được triển khai như Khu NOXH Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh, khởi công ngày 18/8/2026, có diện tích gần 40 ha với hơn 8.000 căn hộ. Mới đây, dự án NOXH Quang Trung - Thạch Thất tại xã Tây Phương, quy mô 6,4 ha, cũng được khởi công.

Trong khi đó, nhiều dự án tại Hà Nội bắt đầu công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ. Dự án NOXH dành cho lực lượng công an tại Dương Nội dự kiến cung cấp khoảng 1.056 căn, giá bán 34,3 triệu đồng/m2. Dự án Minh Đức tại xã Mê Linh có 612 căn, giá 23,9 triệu đồng/m2.

Hai dự án Đồng Trúc - Thạch Thất và Tân Xã tại xã Hạ Bằng dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến 31/12/2026, với giá bán khoảng 23,5 triệu đồng/m2. Ngoài ra, Arlington Home tại xã Phúc Thịnh có 352 căn, giá dự kiến 29,8 triệu đồng/m2; Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề dự kiến mở bán đợt 2 với 126 căn, giá bình quân 29,4 triệu đồng/m2.

Tại Tp.HCM, ngày 19/11, Khu NOXH xã Bà Điểm, thuộc khu vực Hóc Môn cũ, được khởi công. Dự án do Công ty CP Delta làm chủ đầu tư, có diện tích 191,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ, gồm 40.000 căn để bán và 5.000 căn cho thuê.

Ở Bắc Ninh, địa phương được giao chỉ tiêu phát triển 119.073 căn giai đoạn 2026-2030. Đến tháng 9/2026, tỉnh có 132 dự án với quy mô khoảng 144.200 căn. Hai dự án Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City đã nhận hồ sơ từ ngày 15/11 đến 15/12, với giá bán 12,32 triệu đồng/m2, đã gồm VAT và phí bảo trì.

Giá nhà thương mại giảm, NOXH cũng tăng giá

Làn sóng phát triển NOXH diễn ra trong bối cảnh phân khúc nhà ở thương mại có dấu hiệu chững lại.

Theo VARS IRE, quý III/2026, cả nước có 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới nhưng chỉ ghi nhận 12.520 giao dịch, tỉ lệ hấp thụ đạt 39,3%. Tại Hà Nội, CBRE ghi nhận khoảng 6.200 căn hộ mở bán mới, giảm 28% so với quý trước và 40% so với cùng kỳ. Lượng căn bán được đạt hơn 3.900 căn, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Giá căn hộ cũng bắt đầu điều chỉnh. CBRE cho biết giá chào bán sơ cấp bình quân tại Hà Nội trong quý III/2026 đạt khoảng 86 triệu đồng/m2 thông thủy, giảm 9% theo quý và 6% theo năm. Trong khi đó, VARS IRE ghi nhận giá căn hộ bình quân tại Hà Nội khoảng 79,3 triệu đồng/m2, Tp.HCM khoảng 88,3 triệu đồng/m2 và Đà Nẵng khoảng 68,9 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch HĐQT G6 Group.

So với mặt bằng giá này, NOXH vẫn có mức giá thấp hơn đáng kể. Tại Hà Nội, nhiều dự án đang công bố giá khoảng 23-30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này cũng đang có xu hướng tăng so với những năm trước.

Một số dự án mới có giá xấp xỉ hoặc vượt 30 triệu đồng/m2, như dự án dành cho lực lượng công an tại Dương Nội với mức khoảng 34,3 triệu đồng/m2.

Theo ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch HĐQT G6 Group, có nhiều nguyên nhân khiến giá NOXH tăng. Trong đó, chi phí vật liệu, nhân công và yêu cầu về hạ tầng, tiện ích ngày càng cao làm gia tăng tổng mức đầu tư.

Bên cạnh đó, cơ chế xác định giá bán cũng ảnh hưởng đến giá công bố. Chủ đầu tư phải tự xác định giá dự kiến và chịu trách nhiệm về kết quả tài chính. Do phải dự phòng chi phí phát sinh, một số doanh nghiệp đưa ra mức giá ban đầu cao hơn, sau đó thực hiện kiểm toán, quyết toán theo quy định và hoàn trả phần chênh lệch nếu có.

Một điểm người mua cần lưu ý là giá công bố khi dự án đang xây dựng có thể chưa phải giá cuối cùng. Giá bán chính thức phải chờ công trình hoàn thành, được kiểm toán và quyết toán, do đó có thể chênh lệch so với mức dự kiến.

Bài toán sức mua và tiến độ vẫn còn bỏ ngỏ

Theo ông Nguyễn Anh Quê, khi thủ tục đầu tư được tháo gỡ và nguồn cung dự án tăng lên, vấn đề cần quan tâm tiếp theo là khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Ông dẫn chứng một số dự án NOXH tại Phổ Yên (Thái Nguyên) có quy mô khoảng 1.000 căn nhưng kết quả bán hàng còn hạn chế. Một dự án mới bán được 14 căn, dự án khác khoảng 60 căn, trong khi một dự án quy mô tương tự gần như chưa phát sinh giao dịch. Tại khu vực ven Quy Nhơn, một dự án mở bán từ tháng 3 mới ghi nhận hơn 20 giao dịch.

Theo ông, nếu việc phát triển dự án không gắn với nhu cầu thực tế tại từng địa phương, nguy cơ tồn kho NOXH có thể xuất hiện trong những năm tới.

Ở góc độ vốn, đến tháng 7/2026 đã có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho NOXH. Tuy nhiên, doanh số giải ngân tính đến ngày 30/4/2026 mới đạt khoảng 11.300 tỷ đồng. Nguồn cung dự án đủ điều kiện vay vốn còn hạn chế là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm.

Ngoài ra, thời gian hỗ trợ lãi suất 3-5 năm cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc về khả năng trả nợ sau khi hết ưu đãi.

Theo Bộ Xây dựng, việc một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư chưa đồng nghĩa với việc nguồn cung đã sẵn sàng. Các khâu giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và thi công có thể kéo dài, tạo khoảng cách giữa thời điểm phê duyệt và khi căn hộ được bàn giao.

Trong năm 2026, số căn NOXH hoàn thành mới đạt khoảng 57% chỉ tiêu đối với loại hình để bán và cho thuê mua tính đến thời điểm báo cáo.

Vì vậy, dù số lượng dự án đang triển khai tăng nhanh, hiệu quả của chương trình vẫn phụ thuộc vào khả năng đưa sản phẩm ra thị trường đúng tiến độ, kiểm soát giá bán và bảo đảm phù hợp với thu nhập của người mua.

Đây cũng là những yếu tố quyết định liệu làn sóng nguồn cung mới có thực sự giúp cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân hay không.