Tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn dự báo tăng. Ảnh: H.H.

Theo báo cáo MarketBeat Q3/2026 của Cushman & Wakefield Vietnam, tính đến QIII/2026, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc đạt khoảng 6,1 triệu m², tăng 3,8% theo quý và 19,1% theo năm. Riêng trong 9 tháng đầu năm, gần 700.000 m² nguồn cung mới được đưa vào vận hành, cho thấy các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng ngày càng đa dạng từ các doanh nghiệp sản xuất.

Nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại các cực công nghiệp có nền tảng sản xuất và logistics phát triển như Bắc Ninh và Hải Phòng, đồng thời mở rộng sang Quảng Ninh và các thị trường vệ tinh như Phú Thọ. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới trong năm đến từ các nhà phát triển quy mô lớn, cho thấy thị trường đang ngày càng chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hóa, với tiêu chuẩn xây dựng cao hơn và khả năng đáp ứng ngày càng tốt các yêu cầu kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn ESG của khách thuê.

Trong QIII/2026, tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường miền Bắc đạt khoảng 85%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với quý trước và 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm của tỷ lệ lấp đầy bình quân chủ yếu phản ánh tác động của nguồn cung mới gia nhập trong quý hơn là sự suy yếu đáng kể của nhu cầu thuê.

Diễn biến thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các địa phương. Bắc Ninh và Hải Phòng ghi nhận mức cải thiện lần lượt 1,3 và 1,7 điểm phần trăm so với quý trước, qua đó tỷ lệ lấp đầy tại hai thị trường này đạt khoảng 81-82%.

Ngược lại, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu áp lực hấp thụ rõ rệt khi phần lớn nguồn cung RBF ( nhà xưởng xây sẵn ) mới trong quý tập trung tại hai địa phương này, chiếm khoảng 80% tổng diện tích bổ sung. Vì vậy, tỷ lệ lấp đầy tại hai thị trường này giảm trong ngắn hạn do tác động của nguồn cung mới, khi các dự án cần thêm thời gian để thu hút khách thuê và nâng dần công suất khai thác.

Xét về nhu cầu, hoạt động mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học, tiếp tục là động lực quan trọng đối với thị trường RBF. Bên cạnh các yếu tố truyền thống như chi phí nhân công và vị trí, quyết định lựa chọn địa điểm của nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghiệp, bao gồm hạ tầng giao thông và khả năng kết nối vùng được nâng cấp, nguồn cung nhà xưởng chất lượng cao ngày càng phong phú, cùng môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Trong QIII/2026, giá chào thuê trung bình tại miền Bắc đạt khoảng 131,8 nghìn VNĐ/m²/tháng, tăng nhẹ theo quý 0,4 % và 2,3% theo năm.

Trong giai đoạn 2026-2028, miền Bắc dự kiến sẽ có thêm gần 965.000 m² diện tích RBF mới, chủ yếu tập trung tại Bắc Ninh và Hải Phòng. Việc nguồn cung gia tăng tương đối nhanh có thể khiến tỷ lệ lấp đầy chịu áp lực trong ngắn hạn, đặc biệt tại các khu vực có nhiều dự án đồng thời đưa diện tích mới vào khai thác. Tuy nhiên, áp lực này được kỳ vọng mang tính tạm thời khi nhu cầu thuê tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vôn FDI, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hoạt động mở rộng sản xuất lĩnh vực công nghệ cao.

Nhận định về thị trường, ông Thuận Nguyễn, Giám đốc, Bộ phận Cho thuê Văn phòng và Công nghiệp, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng gần 965.000 m² nhà xưởng xây sẵn và khoảng 692.000 m² nhà kho xây sẵn, tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn của khu vực.