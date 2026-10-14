Nguồn cung LNG thắt chặt, ngô Mỹ chịu sức ép vụ mùa dồi dào

Diễn biến giá khí tự nhiên từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên ngày 13-10, hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 11 tăng 3,66%, lên 3,28 USD/MMBtu.

Giá khí tự nhiên được hỗ trợ bởi nguồn cung LNG toàn cầu thắt chặt. Gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz ảnh hưởng đến xuất khẩu từ Qatar và UAE, hai nước chiếm gần 20% nguồn cung LNG toàn cầu. Lưu lượng xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư thấp hơn hơn 75% so với trước xung đột ngày 28-2.

Lưu lượng tàu ra vào eo biển Hormuz từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Bên cạnh đó, nguồn cung hạn chế khi châu Âu và châu Á chuẩn bị bước vào mùa cao điểm, làm tăng cạnh tranh LNG giao ngay.

Tại châu Âu, tỷ lệ lấp đầy kho khí dự kiến đạt 75-78% vào ngày 1-11, thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với trung bình 5 năm. Dự trữ Tây Bắc Âu có thể giảm còn 20% công suất đầu tháng 4-2027; nếu mùa đông lạnh hơn dự kiến, ABN Amro cảnh báo tỷ lệ này có thể xuống 10-15%. Điều này làm tăng nhu cầu mua giao ngay, hỗ trợ giá khí đốt quốc tế khi các nước chuẩn bị cho mùa đông.

Ngược lại giá khí tự nhiên, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm nhẹ xuống 190,05 USD/tấn.

Xuất khẩu ngô của Mỹ hằng năm. Nguồn: MXV

Theo MXV, giá ngô chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới tại Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đến ngày 12-10, tiến độ thu hoạch đạt 33% diện tích dự kiến, vượt mức 30% cùng kỳ năm ngoái và trung bình 5 năm là 31%. 64% diện tích ngô được đánh giá tốt và xuất sắc, so với 53% cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cung – cầu tháng 10 ước tính tồn kho ngô cuối kỳ niên vụ 2026-2027 của Mỹ vượt 44,5 triệu tấn, tỷ lệ tồn kho trên tiêu thụ đạt 10,7%. COFCO hạ dự báo nhập khẩu ngô của Trung Quốc niên vụ này xuống 3,5 triệu tấn, từ 6,5 triệu tấn trước đó.

Tuy nhiên, tiêu thụ công nghiệp và xuất khẩu tạo lực đỡ. Các nhà máy ethanol Mỹ duy trì công suất vận hành cao, tiêu thụ 2,54-2,67 triệu tấn ngô mỗi tuần; kiểm định xuất khẩu ghi nhận 1,15 triệu tấn, với Mexico là khách hàng lớn nhất.

Tại Việt Nam, nguồn ngô giao ngay miền Bắc còn hạn chế, song giá chịu áp lực giảm trước khả năng hàng nhập khẩu tăng từ đầu tháng 11. Ngày 12-10, giá chào tại cảng miền Bắc ở mức 7.600-7.700 đồng/kg, còn miền Nam khoảng 7.500 đồng/kg.