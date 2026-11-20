Theo Savills Branded Residences Annual Report 2026 - 2027, thị trường bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) toàn cầu đã vượt 2.000 dự án tại hơn 100 quốc gia. Các thương hiệu khách sạn chiếm khoảng 78% tổng số dự án đã hoàn thành và đang phát triển, cho thấy vai trò của kinh nghiệm quản lý, tiêu chuẩn dịch vụ và khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế trong phân khúc này.

Nghiên cứu của Savills cho thấy, trong năm 2026, bất động sản hàng hiệu có mức giá trung bình cao hơn khoảng 38% so với các sản phẩm tương đương không gắn thương hiệu. Khoản chênh lệch này phản ánh giá trị mà thương hiệu, tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng vận hành có thể mang lại cho sản phẩm.

Việt Nam dẫn đầu khu vực về số lượng dự án

Tại châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Việt Nam hiện đứng đầu Top 10 quốc gia về số lượng dự án Branded Residences, vượt qua các thị trường phát triển mạnh trong khu vực như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Savills Branded Residences Asia Pacific 2026, nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam dự kiến tăng 152% đến năm 2032.

Đáng chú ý, động lực phát triển của phân khúc này đang có sự chuyển dịch khi nền tảng tài sản và nhu cầu của người mua trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào dòng vốn quốc tế.

Sự gia tăng tài sản nội địa cùng nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao được xem là những yếu tố thúc đẩy thị trường trong thời gian tới.

Thiết kế và vận hành trở thành yếu tố cạnh tranh

Bên cạnh thương hiệu và vị trí, chất lượng thiết kế, hiệu quả sử dụng không gian và năng lực vận hành ngày càng được xem là những yếu tố quan trọng trong việc định hình giá trị của bất động sản hàng hiệu.

Việc xác định mô hình quản lý và lựa chọn đối tác vận hành ngay từ giai đoạn phát triển có vai trò trong việc xây dựng trải nghiệm nhất quán cho người sử dụng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của dự án trong dài hạn.

Tại Hà Nội, theo Savills, trong quý III/2026, thị trường có khoảng 6.700 căn hộ dịch vụ tại 68 dự án, với công suất thuê duy trì trên 80%.

Từ năm 2026, thị trường dự kiến có thêm 18 dự án với hơn 2.200 căn được bổ sung, tập trung đáng kể tại khu vực phía Tây và các khu vực ngoài trung tâm. Các đơn vị vận hành có thương hiệu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung tương lai.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định khi thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn, chất lượng thiết kế cần đi cùng năng lực vận hành để tạo ra trải nghiệm nhất quán cho người sử dụng.

Theo ông, việc xác định mô hình quản lý và lựa chọn đối tác vận hành từ sớm sẽ giúp chủ đầu tư định hướng sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ khả năng cạnh tranh dài hạn.