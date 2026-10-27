Nguồn cảm hứng của G-Dragon

Hình ảnh G-Dragon trong concert BigBang ở sân Mỹ Đình (Việt Nam). Ảnh: BTC.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Korea, G-Dragon tiết lộ anh dành nhiều thời gian đọc sách và xem phim. Trưởng nhóm BigBang cho biết mình thường xem ít nhất hai bộ phim mỗi ngày. Anh yêu thích việc đọc và tiếp nhận những nguồn cảm hứng mới.

“Gần đây, tôi đọc khá nhiều sách. Tôi cũng xem ít nhất hai bộ phim mỗi ngày. Tôi thích đọc và thực sự tận hưởng việc tiếp nhận những nguồn cảm hứng mới”, G-Dragon chia sẻ.

Ca sĩ cho biết sự tò mò là một phần quan trọng trong con người mình. Thế giới có nhiều điều khiến anh muốn tìm hiểu. Theo thời gian, phạm vi quan tâm của anh ngày càng mở rộng, giúp suy nghĩ về nghệ thuật trở nên đa dạng hơn.

Với G-Dragon, đọc sách là một cách tiếp nhận những góc nhìn khác nhau. Là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang, anh có thể tìm thấy chất liệu sáng tạo qua những trải nghiệm ngoài công việc. Việc đọc, xem phim và quan sát thế giới giúp anh duy trì sự tò mò, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận những ý tưởng mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan Korea, G-Dragon từng chia sẻ sở thích đọc truyện tranh Nhật Bản của mình. Khi được hỏi về những điều khiến mình hứng thú gần đây, nam ca sĩ cho biết sở thích thường thay đổi theo từng giai đoạn. Anh đặc biệt yêu thích manga và dành nhiều thời gian đọc truyện trong năm đó.

“Tôi thích những bộ manga dài như Vua Hải Tặc - One Piece. Tôi cũng thích đọc lại những tác phẩm kinh điển như Slam Dunk. Tôi đang nghĩ đến việc mua trọn bộ Bảy viên ngọc rồng. Tôi thực sự thích anime và manga đời cũ”, anh chia sẻ.

Slam Dunk là bộ truyện tranh ưa thích của G-Dragon.

Những tựa truyện G-Dragon nhắc đến đều có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng Nhật Bản. One Piece kể về hành trình phiêu lưu của Monkey D. Luffy và những người đồng đội. Slam Dunk xoay quanh bóng rổ, tuổi trẻ và sự trưởng thành, trong khi Bảy viên ngọc rồng có cậu bé Son Goku gắn liền với nhiều thế hệ độc giả yêu thích manga.

G-Dragon cũng từng nói về cách mình tìm kiếm ý tưởng. Anh xem con người là nguồn cảm hứng quan trọng, yêu thích việc gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Những buổi ăn uống cùng bạn bè cũng có thể khơi gợi nhiều suy nghĩ. Đôi khi, một bộ phim hoặc cuốn sách mang lại cảm hứng chỉ từ một câu nói hay một từ ngữ.

“Tôi lấy cảm hứng từ con người và thích gặp gỡ những người khác. Tôi đặc biệt có nhiều cảm hứng khi vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người. Đôi khi, tôi xem phim hoặc đọc sách và tìm thấy cảm hứng từ một câu nói hay một từ nào đó”, ca sĩ cho biết.