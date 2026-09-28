Người yêu mắc bệnh ở tuổi 40, tôi có nên rời đi để tìm hạnh phúc?

Tôi và T. yêu nhau 5 năm. Hai năm trước, chúng tôi đã chuẩn bị làm lễ cưới. Nhưng rồi anh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường về trí nhớ. Ban đầu, T. thường xuyên quên chìa khóa, điện thoại. Có lần, anh đưa tôi đến một quán ăn quen nhưng sau đó lại không nhớ đường về nhà.

Suốt 2 năm qua, chúng tôi tìm nhiều cách điều trị, hy vọng tình trạng của anh có thể ổn định. Nhưng gần đây, bệnh ngày càng rõ rệt. Anh quên tên đồng nghiệp, quên đường đến công ty, thậm chí có lúc không nhận ra người thân. Có những ngày, anh nhìn tôi vài giây rồi mới nhận ra. Tôi vẫn thương anh nhưng đôi lúc có cảm giác mình đang ở bên một người xa lạ.

Tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để ở bên anh nữa. Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian đó, Q., một đồng nghiệp trẻ hơn T., bắt đầu theo đuổi tôi. Biết hoàn cảnh của tôi, Q. nói sẽ không ép buộc và sẵn sàng chờ đợi. Q. khỏe mạnh, có công việc ổn định và muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Ở bên anh, tôi có cảm giác mình vẫn còn cơ hội sống một cuộc đời bình thường.

Bạn bè, người thân cũng khuyên tôi nên nghĩ cho tương lai. Tôi vẫn còn mong muốn kết hôn, sinh con và có người đồng hành khi về già. Nhưng tôi không thể quên rằng T. chưa từng phản bội hay làm điều gì có lỗi với tôi. Anh không lựa chọn căn bệnh này.

Tuần trước, khi cùng T. tham gia một lễ hội, tôi vô tình để lạc anh. Tôi hoảng hốt đi tìm vì sợ anh không nhớ đường về. Cuối cùng, tôi thấy anh ngồi một mình ở trạm xe buýt, nơi chúng tôi từng gặp nhau lần đầu. Anh ôm chặt chiếc túi đựng loại bánh tôi thích.

Với tình cảnh của anh, tôi không biết phải làm thế nào. Ảnh minh họa

Tôi chạy đến, vừa khóc vừa mừng vì tìm thấy anh. Nhưng T. chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Anh không nhận ra tôi. Khoảnh khắc đó khiến tôi đau lòng và càng không biết phải lựa chọn thế nào. Tôi thương T., nhưng không biết mình có đủ sức chăm sóc anh trong những năm tháng phía trước. Tôi cũng sợ nếu tiếp tục ở lại, một ngày nào đó mình sẽ sống trong sự hy sinh rồi oán trách chính người mình từng yêu.

Tôi có nên rời đi để tìm hạnh phúc của riêng mình, hay tiếp tục ở bên người đàn ông đã cùng tôi đi qua 5 năm dù tương lai phía trước chưa biết sẽ như thế nào?