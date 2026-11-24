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3 lần ra tay và nỗi sợ lấn át lòng thương

Với Minh Anh (26 tuổi), mối quan hệ kéo dài gần 2 năm và hơn nửa năm sống chung với bạn trai bằng tuổi từng rất êm đẹp. Anh chăm sóc cô chu đáo khi ốm đau, tan làm muộn vẫn qua đón, tiền bạc không tính toán. Gia đình hai bên đều biết chuyện, cả hai cũng đã tính sang năm làm đám cưới và cùng tiết kiệm tiền mua nhà. Nhưng sau sự bình yên ấy là chuyện Minh Anh chưa từng kể với ai: Anh đã 3 lần đánh cô.

Lần đầu tiên, hai người cãi nhau căng thẳng, Minh Anh nóng nảy nói lời khó nghe rồi thách thức: "Anh giỏi thì đánh đi!". Anh tát cô một cái, rồi ngay sau đó bật khóc xin lỗi vì chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. Minh Anh lại tự trách mình đã kích động anh. Vài tháng sau, lần thứ hai xảy ra vì chuyện ghen với đồng nghiệp nữ của anh. Hai bên cãi to, xưng hô "mày - tao", anh tát hai cái còn cô đánh trả. Sau đó cả hai cùng khóc, anh tự nói nếu có lần thứ ba thì cô hãy bỏ anh đi. Thời gian sau, anh kiềm chế tốt hơn khiến Minh Anh tin anh đã thay đổi, còn cô thì cố sửa cách nói chuyện, tự nhắc mình phải "ngoan hơn một chút" để giữ không khí yên ổn.

Thế nhưng tuần trước, lần thứ ba vẫn xảy ra từ một chuyện rất nhỏ mà Minh Anh chẳng còn nhớ rõ đầu đuôi. Đang nói chuyện, cô bất ngờ bị anh tát. Minh Anh đứng sững hỏi: "Anh lại đánh em à?". Không hiểu câu hỏi ấy có làm anh giận thêm không, nhưng sau đó anh đẩy cô vào tường rồi đánh liên tiếp. Minh Anh chỉ biết ôm đầu, người run lên, đến khi anh dừng lại mới thấy môi chảy máu và một bên đầu sưng lên. Điều khiến cô ám ảnh nhất không chỉ là vết đau, mà là chỉ vài phút sau anh lại trở về đúng dáng vẻ người yêu bình thường: Lấy đá chườm, ôm cô khóc lóc và nói không biết lúc đó mình bị làm sao.

Lần này, Minh Anh không còn thấy thương anh nữa, chỉ thấy sợ. Tối đó, cô nhắn cho mẹ anh xin dừng lại. Sáng hôm sau, anh quỳ xuống xin thêm một cơ hội, hứa đi học cách kiểm soát cơn giận và nhắc lại bao tháng năm gắn bó, chuyện cưới xin, căn nhà cả hai đang tiết kiệm để mua. Nhìn người đàn ông từng muốn lấy làm chồng, Minh Anh cũng khóc vì lòng vẫn còn thương. Nhưng cô giật mình nhận ra cả 3 lần mình đều từng nghĩ đó là "lần cuối". Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lần thứ tư cô sẽ tìm lý do gì để tha thứ, và sau này có con, khi con hỏi tại sao mẹ vẫn ở lại lúc bố đánh mẹ, cô sẽ trả lời thế nào?

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Minh Anh rất sợ chia tay vì biết mình sẽ đau và nhớ anh nhiều. Nhưng điều cô sợ hơn lúc này là nếu cứ tha thứ, có ngày cô chẳng còn hỏi "tại sao anh đánh mình?" nữa, mà chỉ tự hỏi "hôm nay mình đã làm gì khiến anh phải đánh?".

Những cái tát trước ngày cưới và bài toán đường lui

Khác với sự gắn bó qua sống chung của Minh Anh, Thu Hà (25 tuổi) rơi vào thế giằng co ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Cô có công việc ổn định với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng, tính cả thưởng quý và thưởng năm vào khoảng 15-16 triệu đồng. Hà và người yêu hơn 5 tuổi quen nhau từ khi cô mới vào đại học, chính thức yêu hơn một năm và đã về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ anh rất quý Hà, nhưng bố mẹ cô lại kịch liệt phản đối. Ngoài chuyện khác tôn giáo, bố cô - người có chút am hiểu xem tướng - nhìn thấy nét dữ dằn, thô tục ở anh nên lo con gái lấy về sau này sẽ khổ.

Bỏ qua lời ngăn cản của gia đình, Hà vẫn chọn tin vào tình cảm của mình. Thế nhưng vài tháng gần đây, tính gia trưởng và vũ phu của người yêu bộc lộ rõ rệt. Khi bất đồng quan điểm, nếu anh có lý thì mọi chuyện êm xuôi, còn hễ đuối lý là anh trừng mắt, quát lớn bắt Hà im ngay. Dần dà, cứ mỗi lần Hà làm điều gì khiến anh phật ý là anh lại nổi nóng, tát và đánh khá đau. Sau mỗi lần như vậy, hôm sau anh lại mua quà tới xin lỗi, nói rằng dạo này áp lực công việc nhiều nên khó kiềm chế cảm xúc.

Một, hai lần thì còn có thể thông cảm, nhưng đến lần thứ chín, thứ mười, cái cớ ấy không còn đủ thuyết phục. Hôm vừa rồi đi ăn cùng nhau, chỉ vì tranh luận đôi chút, anh thẳng tay tát Hà một cái vào mặt trước đám đông, khiến cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ hôm đó, Hà chặn số, không gặp mặt dù anh tìm đến tận nơi quỳ xuống xin lỗi và hứa không tái phạm.

Dù vậy, lòng Hà vẫn chưa thể dứt khoát. Ngoài những lúc nóng giận, người yêu cô rất thương cô, đi làm tiết kiệm được bao nhiêu đều đưa hết cho cô giữ để lo cho đám cưới và tương lai sau này. Cả hai đã tính chuyện kết hôn. Giờ đây, Hà sợ nếu cố cưới rồi đổ vỡ, cô sẽ không còn đường quay về nhà bố mẹ. Nhưng nếu quay lại, cô lại thấp thỏm lo sợ những cái tát đau đớn và tủi nhục sẽ tiếp tục lặp lại.

Chuyện của Minh Anh và Thu Hà cho thấy khi tình cảm đã gắn bó, những lúc được quan tâm, chăm sóc hay những kế hoạch chung rất dễ khiến người trong cuộc chần chừ trước quyết định dừng lại. Nhưng sự ân cần ngày thường hay những lời xin lỗi sau mỗi lần ra tay không thể xóa đi nỗi sợ đã hình thành. Trước ngưỡng cửa hôn nhân, điều cần cân nhắc không chỉ là còn thương hay tiếc nuối, mà là liệu mình có thực sự được bình yên và tôn trọng mỗi ngày hay không.