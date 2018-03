Người Ý khẳng định Roma không sợ Barca

Cả chủ tịch James Pallotta và cựu danh thủ đồng hương Marco Marco Materazzi đều mạnh miệng thay đội bóng thủ đô trước trận Barca vs Roma tứ kết C1.

Có lẽ, chỉ Sevilla vs Bayern Munich mới phần nào thiếu cân sức hơn cặp Barca vs Roma tứ kết C1. Xét trên mọi phương diện thì hiển nhiên đội bóng nước Ý không thể nào so bì với gã khổng lồ xứ Catalonia. Không ít Giallorossi đều đã lắc đầu ngao ngán sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2017/18, thế nhưng người trong cuộc vẫn hoàn toàn tự tin vào khả năng gây sốc của đội nhà.

Barca vs Roma tứ kết C1

Đơn cử như phát biểu mạnh miệng của chủ tịch James Pallota: “Đây là một cặp đấu tuyệt vời và cân tài cân sức. Người ta nói rằng David sẽ phải chống lại Goliath nhưng không hề, chúng tôi có thể chiến thắng bất kỳ đội bóng nào.”

“Roma không có gì thua kém Barca hết và tôi nói lên điều này bằng lý trí của mình. Nếu nghe theo thêm cả tiếng nói trái tim, tôn xin khẳng định đội bóng chúng ta hoàn toàn có khả năng thẳng tiến vào vòng bán kết.”

Trong khi đó, một người ngoài đồng hương như Marco Materazzi cũng hết mực ủng hộ Roma làm nên chuyện. Cựu trung vệ vô địch Champions League năm 2010 cùng Inter Milan phát biểu: “Roma vốn đã làm nên điều kỳ diệu với cuộc lội ngược dòng trước Shakhtar Donetsk rồi. Họ chẳng có gì để mất cả và áp lực thực sự phải đè nặng lên Barca.”

Hai trận lượt đi và về Barca vs Roma tứ kết C1 sẽ lần lượt diễn ra ở Camp Nou và Olimpico vào 1h45 ngày 5/4 và 11/4 (giờ Việt Nam).

Gia Khoa – Bóng đá 24h