Ngày 17/11, Cục CSGT cho biết, căn cứ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang được trình Quốc hội khóa 14 xem xét tại Kỳ họp thứ 2, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo định hướng xây dựng nghị định mới, việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, đồng thời xem xét số lần vi phạm để áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Người vượt đèn đỏ lần đầu có thể chỉ bị cảnh cáo?.

Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất phân hóa cụ thể các trường hợp vi phạm.

Theo đó, trường hợp đèn đỏ đã bật sáng nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao hoặc đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác sẽ bị xử phạt nghiêm theo mức hiện hành.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại. Với hành vi rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông, việc xử lý cũng được xem xét trên cơ sở tính chất, mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, Cục CSGT nghiên cứu đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm lần đầu các hành vi nêu trên hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trường hợp tiếp tục vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh, việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi và thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

Đối với những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm, người dân có thể khởi kiện ra tòa án hành chính đối với quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Cục CSGT, quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chính sách là xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, chứ không đơn thuần nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm. Trong khi đó, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng.

Cục CSGT lưu ý, đây mới là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.