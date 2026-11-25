Theo tạp chí People, tháng 9/2025, Sam McKee và vợ là Anna tổ chức lễ cưới tại Bồ Đào Nha. Mười ngày sau, cặp đôi đến Botswana, cùng hướng dẫn viên đi thuyền khám phá vùng châu thổ Okavango trong chuyến du lịch tuần trăng mật.

Chia sẻ với The Guardian hồi tháng 11/2026, Sam cho biết trước khi khởi hành, hai vợ chồng được cảnh báo về sự xuất hiện của một con hà mã mẹ cùng hai con non ở khu vực gần đó.

Mặc dù đã được cảnh báo, chiếc thuyền chở hai vợ chồng và hướng dẫn viên vẫn trôi vào khu vực nguy hiểm. Sam thậm chí đã chụp một bức ảnh con hà mã từ xa trước khi sự cố xảy ra.

Một con hà mã đang há miệng.↵

“Chiếc thuyền bắt đầu chao đảo. Tôi quay sang bên trái và nhìn thấy con hà mã đang há miệng lao tới. Vẻ mặt kinh hoàng của người hướng dẫn viên là điều tôi sẽ không bao giờ quên”, Sam nhớ lại.

Chứng kiến chồng bị hà mã tấn công, Anna không chạy đến nơi an toàn mà lao về phía con vật, dùng tay đấm nó để cứu chồng.

“Tôi đã chọn chiến đấu”, Anna chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Good Morning Britain của Anh.

Sau khi thoát khỏi con hà mã, Sam phát hiện mình bị thương nghiêm trọng ở vùng bụng, phần ruột lộ ra ngoài.

Hai vợ chồng sau đó tìm cách di chuyển sang một chiếc xuồng khác, thực hiện các biện pháp hỗ trợ trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

Sam được trực thăng đưa đến một bệnh viện ở Nam Phi và trải qua 19 ngày điều trị.

Theo Cascadia Daily News, người đàn ông phải phẫu thuật bụng khẩn cấp, sử dụng 20 ghim phẫu thuật để đóng vết thương, đồng thời được hỗ trợ bằng máy thở và ống nuôi ăn.

Hơn một năm sau vụ tấn công, Sam cho biết hai vợ chồng không oán trách con hà mã. Đáng chú ý, bức ảnh con vật được anh chụp ngay trước khi xảy ra sự cố hiện vẫn được trưng bày trong nhà.

“Có lẽ đó là một món quà lưu niệm kỳ lạ. Nhưng đâu phải ngày nào vợ bạn cũng đấm một con hà mã để cứu mạng bạn”, Sam chia sẻ với The Guardian.

Sau biến cố, Sam bắt đầu học làm gốm để theo đuổi niềm đam mê sáng tạo. Hai vợ chồng, vốn đã bên nhau hơn một thập kỷ, cũng đang viết một cuốn sách về trải nghiệm trong chuyến du lịch tuần trăng mật và dự định giới thiệu bản thảo tới các nhà xuất bản.

Nhìn lại sự việc, Anna cho biết dù từng trải qua những giây phút kinh hoàng, hai vợ chồng vẫn có nhiều điều để biết ơn.