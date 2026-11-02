Người vợ rời đi sau 22 ngày chung sống, chồng lại phát hiện chuyện khó tin sau một tháng ly hôn

Theo China Newsweek, tháng 11/2024, anh Lưu, quê ở thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, được người thân giới thiệu đến Quý Châu tìm đối tượng kết hôn. Trong 4 ngày, anh gặp khoảng 20 phụ nữ và sau đó quen bà Trương thông qua một công ty môi giới hôn nhân.

Ngày 12/11/2024, hai người gặp nhau lần đầu và ngay hôm sau đã đăng ký kết hôn. Cùng ngày, bà Trương nhận 120.000 nhân dân tệ tiền sính lễ. Theo biên lai do anh Lưu cung cấp, tổng số tiền anh chi cho cuộc hôn nhân lên tới 298.000 nhân dân tệ, bao gồm tiền sính lễ và phí môi giới.

Sau khi cưới, hai người chuyển đến Chiết Giang sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống chung nhanh chóng phát sinh mâu thuẫn. Anh Lưu cho biết vợ dần trở nên lạnh nhạt, hai người thường xuyên tranh cãi. Ngày 4/12/2024, bà Trương lấy lý do về quê dự tang lễ cậu ruột rồi rời đi, không quay lại.

Cặp đôi ly hôn sau 22 ngày chung sống. Ảnh minh họa

Anh Lưu sau đó tìm đến Trùng Khánh để gặp vợ, mong muốn hàn gắn hoặc thương lượng ly hôn. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc trả lại tiền sính lễ, bà Trương chỉ đồng ý hoàn trả 30.000-50.000 nhân dân tệ. Không đạt được thỏa thuận, anh Lưu quyết định khởi kiện ly hôn và yêu cầu giải quyết các khoản tiền liên quan.

Tòa án sau đó chấp thuận yêu cầu ly hôn, nhận định hai người chỉ quen nhau một ngày trước khi đăng ký kết hôn, thời gian chung sống chưa đầy một tháng và chưa xây dựng được tình cảm vợ chồng.

Sự việc tiếp tục gây chú ý khi anh Lưu tìm hiểu về các mối quan hệ trước đây của vợ. Theo lời anh, bạn trai cũ của bà Trương cho biết hai người chưa thực sự chấm dứt quan hệ trước khi bà kết hôn với anh Lưu. Người này còn nói rằng đến khoảng tháng 3/2025, họ mới chia tay.

Đáng chú ý, theo thông tin anh Lưu nhận được từ bạn trai cũ và cảnh sát phụ trách vụ việc, bà Trương đã kết hôn với một người đàn ông khác vào tháng 5/2025, chỉ khoảng một tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với anh.

Trong khi đó, khoản tiền sính lễ 120.000 nhân dân tệ và 5.000 nhân dân tệ tiền gặp mặt vẫn chưa được hoàn trả. Công ty môi giới đã trả lại cho anh Lưu hơn 170.000 nhân dân tệ gồm phí giới thiệu và các khoản liên quan.

Tháng 3/2025, Công an phân cục Nam Minh, thành phố Quý Dương quyết định khởi tố vụ án sau khi tiếp nhận tố giác của anh Lưu. Đến tháng 9 cùng năm, bà Trương bị bắt giữ.

Vụ án được Tòa án nhân dân quận Nam Minh xét xử vào tháng 5/2026 và tiếp tục mở phiên tòa ngày 12/10. Tại phiên xử, phía bà Trương cho rằng đây là tranh chấp dân sự, không phải hành vi lừa đảo hình sự. Bị cáo không nhận tội và không đồng ý bồi thường. Tòa án chưa tuyên án ngay tại phiên xét xử.

Cha anh Lưu cho biết khoản tiền con trai bỏ ra gần như là toàn bộ số tiền gia đình tích góp trong nhiều năm. Ông cũng thừa nhận từng nóng lòng muốn con lập gia đình nên đã cùng con đi xa tìm đối tượng mai mối. Sau sự việc, gia đình không chỉ chịu thiệt hại kinh tế mà còn áp lực trước những lời bàn tán từ bên ngoài.