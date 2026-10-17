Người vợ muốn hàn gắn cuộc hôn nhân 40 năm, câu trả lời của chồng gây tranh cãi

Theo South China Morning Post (SCMP), một cặp vợ chồng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tìm đến chương trình truyền hình hòa giải gia đình sau nhiều năm mâu thuẫn. Dù chung sống khoảng 40 năm, hai người vẫn duy trì cách quản lý tài chính riêng biệt, thậm chí đến tuổi xế chiều, quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng.

Người chồng họ Li cho biết ông mất niềm tin vào vợ, họ Chen, sau khi bà nhiều lần có hành vi quá khích. Theo lời ông, bà từng đập phá đồ đạc, viết những lời nguyền rủa lên tường và dùng rìu làm hỏng cửa nhà. Vì lo ngại hành vi của vợ, ông đã chi vài nghìn nhân dân tệ để lắp camera giám sát trong nhà.

Người chồng cho rằng hành vi nóng nảy của vợ đã khiến ông mất lòng tin, buộc ông phải bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ để lắp camera giám sát nhằm tìm kiếm cảm giác an tâm. Ảnh: Baidu

Bà Chen lại cho rằng những hành động nóng giận của mình bắt nguồn từ sự lạnh nhạt về tình cảm mà bà phải chịu đựng trong thời gian dài.

Hai người quen nhau qua mai mối và thống nhất chia đều chi phí sinh hoạt kể từ khi kết hôn. Ông Li cho rằng cả hai đều có thu nhập nên việc mỗi người tự lo phần chi tiêu của mình là công bằng.

Tuy nhiên, bà Chen không đồng tình. Bà cho biết cách sống này khiến mình cảm thấy thiếu sự gắn kết trong gia đình, nhất là khi so sánh với cha mẹ ruột. Theo bà, cha bà từng giao toàn bộ thu nhập cho mẹ quản lý.

Khoảng cách giữa hai người càng lớn do ông Li từng làm thủy thủ, thường xuyên vắng nhà. Bà Chen cho biết mình từng nghĩ đến ly hôn nhưng được mẹ khuyên can, cho rằng đó là số phận.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm trước, khi bà Chen bị đột quỵ và phải nhập viện. Sau khi xuất viện, bác sĩ khuyên bà điều chỉnh chế độ ăn uống. Ông Li vì thế đề nghị hai người tự chuẩn bị các bữa ăn riêng. Với bà Chen, đây là giọt nước tràn ly sau bốn thập kỷ chung sống.

Về phía mình, ông Li cho rằng bản thân cũng đã hy sinh nhiều cho gia đình. Ông nói đã dành nhiều tháng chăm sóc vợ sau cơn đột quỵ và trước đó thường tự tay nấu các bữa ăn cho cả nhà.

Dù vậy, bà Chen vẫn mong muốn hàn gắn cuộc hôn nhân. Bà xin lỗi chồng về những hành vi nóng giận trước đây và hy vọng hai người có thể cho nhau thêm một cơ hội.

Các chuyên gia hòa giải khuyên ông Li không nên liên tục nhắc lại sự nghi ngờ, bởi những lời nói tiêu cực có thể làm tổn thương vợ và khiến quan hệ thêm căng thẳng.

Cuối cùng, ông Li bày tỏ mong muốn thử khôi phục mối quan hệ, nhưng từ chối tháo dỡ hệ thống camera. “Hãy xem bà ấy cư xử thế nào đã”, ông nói.

Chương trình không tiết lộ cặp đôi có con hay không, cũng như quan điểm của các con về cuộc hôn nhân của cha mẹ.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng hai người nên cân nhắc ly hôn thay vì tiếp tục sống trong nghi ngờ và căng thẳng.

Một người bình luận rằng mối quan hệ quá ngột ngạt, thậm chí sống độc thân còn tốt hơn. Người khác cho rằng việc ông Li thường xuyên vắng nhà khi còn làm thủy thủ có thể đã khiến khoảng cách tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

Một số ý kiến khác chỉ trích việc người chồng quá rạch ròi trong chuyện tiền bạc và liên tục tính toán những gì mình đã làm cho gia đình.

Theo SCMP, tại Trung Quốc, các cặp vợ chồng xin ly hôn thuận tình phải trải qua thời gian chờ 30 ngày. Nếu một bên không đồng ý ly hôn, bên còn lại có thể nộp đơn lên tòa án.