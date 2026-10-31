Người vợ bất ngờ đến buổi họp lớp, câu nói trước mặt tình cũ của chồng gây chú ý

Một buổi họp lớp tưởng chừng chỉ đơn thuần là dịp để những người bạn cũ gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm bất ngờ trở nên khó xử khi một người đàn ông đã có gia đình bị bạn học nữ chủ động ôm tay, ngỏ ý uống rượu giao bôi. Đáng nói, người phụ nữ này còn nhắc lại chuyện tình cảm thời thanh xuân, khiến cả bàn tiệc được phen xôn xao. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của người vợ cùng một hành động đầy bất ngờ đã khiến tình huống đổi chiều.

Theo câu chuyện được trang Sohu đăng tải, sự việc xảy ra tại một buổi họp lớp cấp ba ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Nhân vật chính là một người đàn ông 32 tuổi, hiện đã lập gia đình và có cuộc sống tương đối ổn định.

Được biết, anh và vợ từng là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai tiến tới hôn nhân và hiện có một cậu con trai 6 tuổi. Không chỉ cùng nhau xây dựng tổ ấm, hai vợ chồng còn chung tay điều hành một công ty riêng. Những ngày đầu khởi nghiệp, họ từng trải qua không ít khó khăn, thậm chí thua lỗ, nhưng nhờ nỗ lực của cả hai, công việc kinh doanh dần đi vào ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Mới đây, người đàn ông nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp cấp ba. Ban đầu, anh không mấy hào hứng bởi đã nhiều năm không liên lạc với các bạn cũ. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của mọi người, anh cuối cùng vẫn quyết định có mặt.

Không khí buổi gặp gỡ nhanh chóng trở nên náo nhiệt sau vài ly rượu. Những câu chuyện về thời học sinh lần lượt được nhắc lại, từ những kỷ niệm tinh nghịch đến chuyện tình cảm thời thanh xuân. Đáng chú ý, một nữ bạn học từng được xem là hoa khôi của lớp bất ngờ nhắc đến chuyện người đàn ông này từng theo đuổi mình.

Cô còn nửa đùa nửa thật tiết lộ rằng nếu ngày ấy bản thân không quá tập trung vào việc học, có lẽ đã đồng ý tình cảm của anh. Câu nói lập tức khiến những người xung quanh thích thú, liên tục trêu chọc và yêu cầu cả hai cùng uống một ly rượu giao bôi để ôn lại chuyện cũ.

Biết mình hiện đã có gia đình, người đàn ông ban đầu tỏ ý từ chối vì cho rằng hành động này không phù hợp. Thế nhưng, những lời trêu đùa liên tục từ bạn bè khiến anh rơi vào tình huống khó xử. Nữ bạn học cũng tỏ ra khá chủ động khi cho rằng bản thân không ngại thì anh chẳng có lý do gì phải e dè.

Nói rồi, cô trực tiếp cầm ly rượu, khoác tay người đàn ông và đề nghị cả hai cùng uống. Trước sự cổ vũ của mọi người, anh cuối cùng không tiếp tục từ chối mà chấp nhận uống rượu giao bôi với cô bạn cũ.

Tình huống trở nên căng thẳng khi vợ người đàn ông bất ngờ xuất hiện và tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Không để chồng tiếp tục rơi vào tình huống khó xử, cô lập tức bước đến, cầm lấy ly rượu trên tay anh rồi nói với nữ bạn học: "Chẳng phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Để tôi uống thay chồng".

Sau đó, người vợ uống cạn ly rượu trước sự chứng kiến của mọi người. Cô còn bình tĩnh thông báo hai vợ chồng có việc cần giải quyết nên xin phép ra về, không tiếp tục tham gia cuộc vui.

Dù cố giữ thái độ vui vẻ trước mặt bạn bè, sắc mặt người phụ nữ được cho là đã không còn thoải mái như trước. Trong khi đó, người chồng cũng tỏ ra lúng túng và căng thẳng khi đi bên cạnh vợ. Có lẽ, điều khiến anh lo lắng nhất lúc này chính là phải giải thích thế nào khi cả hai trở về nhà.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người vợ đã xử lý tình huống khá khéo léo khi không làm lớn chuyện ngay tại buổi họp lớp, nhưng vẫn thể hiện rõ thái độ trước hành động thiếu chừng mực của chồng và bạn học nữ.

Nhiều ý kiến cũng không đồng tình với cách cư xử của nữ bạn học. Theo họ, việc chủ động khoác tay và uống rượu giao bôi với một người đàn ông đã có vợ, con là hành động dễ gây hiểu lầm, bất kể mục đích ban đầu chỉ là đùa vui hay gợi lại kỷ niệm cũ.

Tuy nhiên, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tình huống này vẫn là người đàn ông. Anh đã nhận thức được hành động đó không phù hợp khi ban đầu chủ động từ chối, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định vì những lời thúc giục từ bạn bè. Sự cổ vũ của đám đông có thể tạo ra áp lực nhất thời, nhưng không thể trở thành lý do để một người trưởng thành gạt bỏ nguyên tắc của bản thân.

Suy cho cùng, những mối quan hệ thời học sinh luôn là một phần đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Sau nhiều năm gặp lại, việc nhắc về những rung động cũ hay ôn lại kỷ niệm thanh xuân vốn không có gì sai. Nhưng khi mỗi người đã có gia đình và cuộc sống riêng, sự thân thiết cũng cần đi cùng giới hạn nhất định.

Một ly rượu giao bôi có thể chỉ là trò đùa đối với người ngoài cuộc, nhưng lại trở thành điều khiến người bạn đời tổn thương. Trong hôn nhân, sự tôn trọng đôi khi không nằm ở những lời hứa lớn lao mà thể hiện qua cách mỗi người ứng xử trong những tình huống tưởng chừng rất nhỏ. Bởi lẽ, điều quan trọng không phải là có người đứng bên cạnh để nhắc nhở hay không, mà là bản thân mỗi người có đủ ý thức để giữ gìn giới hạn của mình.