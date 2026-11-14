Người Việt vào casino: Bỏ điều kiện chứng minh thu nhập, vé tăng 2,5 lần?

Theo Điều 12 dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải từ đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người chơi không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột) hoặc chính bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức vé tham gia chơi casino là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người. So với quy định hiện hành, mức vé này tăng 2,5 lần đối với vé 24 giờ và tăng gấp đôi đối với vé tháng.

Trước đây, ngoài điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự, người Việt Nam muốn vào chơi casino còn phải chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên. Dự thảo lần này không còn đưa điều kiện chứng minh thu nhập, năng lực tài chính vào các điều kiện được phép vào chơi casino.

(Ảnh minh họa)

Về quản lý đối tượng người chơi, dự thảo tiếp tục quy định các trường hợp người Việt Nam không được vào casino. Trong đó có người đã bị khởi tố hình sự đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác do lỗi cố ý, bị kết án trên 3 năm tù nhưng chưa được xóa án tích; người đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc bị kết án treo.

Những người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhận chức vụ hoặc cấm kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của tòa án cũng thuộc diện bị cấm. Quy định này còn áp dụng với người đang bị giáo dục tại xã, phường, đặc khu; đang nghiện ma túy; đang trong thời gian chờ thi hành hoặc được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người chưa đủ thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi casino được để lại cho địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức kinh doanh. Nguồn thu này được sử dụng cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Dự thảo cũng quy định người chơi chỉ được sử dụng đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước tại casino. Trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng, người chơi được đổi đồng tiền quy ước trở lại đồng Việt Nam.