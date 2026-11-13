Người Việt tử vong do đột quỵ tăng gấp đôi sau 4 năm, độ tuổi nào nhiều nhất?

Báo cáo Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Cục Thống kê công bố từ số liệu đăng ký khai tử cho thấy năm 2025, số ca tử vong vì nhóm bệnh của hệ tuần hoàn lên tới 47.300 ca, chiếm 15,4% trong cơ cấu tử vong do bệnh tật.

Trong nhóm các bệnh của hệ tuần hoàn, đột quỵ (tai biến mạch máu não) là nguyên nhân gây tử vong cao nhất.

Giai đoạn 2021-2025, số người tử vong do đột quỵ là 109.400 người, chiếm 60,8% tổng số người tử vong do các bệnh thuộc hệ tuần hoàn. Sau 4 năm, số trường hợp tử vong do đột quỵ tăng gấp 2,07 lần, từ 16.000 lên 33.100 trường hợp.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: BVCC

Cùng giai đoạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, bao gồm nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân đứng thứ hai với 33.700 ca tử vong. Riêng năm 2025, số ca tử vong vì nguyên nhân này tăng vọt, với hơn 7.600 ca.

Với tăng huyết áp, bao gồm tăng huyết áp có suy tim, ghi nhận hơn 4.900 trường hợp tử vong. Nếu năm 2021 chỉ có 682 ca tử vong thì năm 2025 đã lên 1.409 trường hợp, tăng gấp 2,1 lần.

Các bệnh về viêm cơ tim và tâm phế mạn chiếm tỷ trọng nhỏ (dưới 1%) nhưng số ca tử vong cũng có dấu hiệu tăng nhẹ từ năm 2021 đến 2024, đến năm 2025 số ca chết do bệnh này tăng mạnh, 687 ca, chiếm tới 73,4% tổng số ca chết của 2 nhóm bệnh này trong giai đoạn 2021-2025.

5 năm, 1.800 người từ 20-29 tuổi tử vong do đột quỵ

Theo Cục Thống kê, cơ cấu tuổi tử vong do đột quỵ và do các bệnh khác của hệ tuần hoàn có xu hướng tương đồng, đều tăng mạnh theo tuổi. Tuy nhiên, tử vong do đột quỵ có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn so với các bệnh khác.

Trong nhóm 20-29 tuổi, nhóm 25-29 tuổi ghi nhận số ca tử vong do đột quỵ tăng đột biến so với nhóm còn lại (20-24). Theo đó, có tới 1.179 ca từ 25-29 tuổi tử vong, trong khi nhóm còn lại là 622.

Đặc biệt, từ nhóm tuổi 30-34 đến 50-54, tỷ lệ tử vong tăng nhanh. Riêng đột quỵ tăng từ 2,0% lên 9,5%, trong khi các bệnh tuần hoàn khác tăng từ 2,3% lên 7,3%.

Nam bệnh nhân 21 tuổi bị đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC

Đến nhóm tuổi 60-69, đột quỵ và các bệnh tuần hoàn khác đều cao nhất ở mức khoảng 12% đến 14%, phản ánh giai đoạn đỉnh của nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn.

Ở nhóm 80 tuổi trở lên, tỷ trọng tử vong do cả hai nhóm nguyên nhân đều tăng trở lại mạnh mẽ so với nhóm liền trước: đột quỵ 11,9% và các bệnh tuần hoàn khác 18,2%. Theo lý giải, điều này phù hợp với mô hình tử vong ở nhóm rất cao tuổi, khi hệ tuần hoàn suy yếu đáng kể và nguy cơ đột quỵ, suy tim, tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tiến triển nặng hơn.

Độ tuổi nào nhiều nam giới tử vong vì đột quỵ nhất?

Trong tổng số 109.400 trường hợp tử vong do đột quỵ giai đoạn 2021-2025, nam giới chiếm tới 69,2%, cao gấp hơn hai lần so với nữ.

Sự khác biệt về giới này bắt đầu rõ nét hơn ở nhóm từ 15 tuổi trở lên với khoảng cách lớn nhất ở nhóm 25-49 tuổi, tương ứng với số ca tử vong ở nam giới cao gấp 5 đến 7 lần nữ giới.

Số trường hợp tử vong do đột quỵ theo nhóm tuổi và giới tính. Nguồn: Cục Thống kê

Ở nhóm 25-29 tuổi, nam giới tử vong vì đột quỵ gấp 5,7 lần nữ giới (1.004 so với 175); ở nhóm 35-39 tuổi, tỷ lệ này là 6,2 lần (3.088 so với 496).

Từ tuổi 50 trở lên, mức tử vong do đột quỵ ở cả hai giới đều tăng mạnh theo quy luật bệnh tật của tuổi già, nhưng nam giới vẫn duy trì tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể.

Độ tuổi nam giới tử vong vì đột quỵ cao nhất là giai đoạn 60-69 tuổi, với hơn 21.000 trường hợp, trong khi gần 9.000 trường hợp là nữ, cao hơn gấp đôi.

Tuổi 50-59 cũng là giai đoạn ghi nhận nhiều nam giới đột quỵ, với hơn 18.500 ca, so với hơn 4.800 ca nữ giới tử vong vì bệnh này, gần gấp 4 lần.

Với nhóm từ 80 tuổi trở lên, số ca nữ tử vong vì đột quỵ nhiều hơn nam, phù hợp với cấu trúc dân số khi phụ nữ thường sống thọ hơn và chiếm tỷ trọng lớn ở nhóm tuổi rất cao.