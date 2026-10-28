Người Việt trải nghiệm xe buýt tự lái ở Trung Quốc: Vừa đi vừa hát karaoke

Anh Đình Sơn (du học sinh) chia sẻ về trải nghiệm xe buýt tự hành RoboBus trên đường phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Video: NVCC)

RoboBus có 5 chỗ ngồi. Khoang xe loại bỏ các yếu tố truyền thống trong buồng lái như: vô lăng, bàn đạp và gương chiếu hậu. Các ghế sáng màu được bố trí trong không gian có cửa kính lớn bao quanh, với dây đai an toàn và bệ tỳ tay ở giữa.

Hành khách sử dụng điện thoại để mua vé xe thông qua WeChat. Sau khi lựa chọn hành trình, phương tiện tự di chuyển mà không cần người lái.

Để có thể sử dụng phương tiện này, hành khách cần bỏ ra 10-15 Nhân dân tệ (khoảng 38.000-58.000 đồng) phụ thuộc vào tuyến xe. Đối với sinh viên, giá vé được giảm còn 7-10 Nhân dân tệ (khoảng 27.000-38.000 đồng). Giá bao cả xe là 198 tệ (hơn 772.000 đồng).

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Đình Sơn cho biết những tiện ích bên trong để lại ấn tượng không kém việc chiếc xe có thể tự chạy.

“Ở trên xe có thể điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh cả màu sắc của đèn. Mình có thể chuyển sang màu xanh, màu đỏ. Ngoài ra, mình có thể vừa ngồi xe vừa hát karaoke rất thú vị”, anh Sơn chia sẻ.

Hành khách có thể thay đổi màu đèn trong khoang thông qua dải điều khiển đặt trên cột cửa. (Ảnh: NVCC)

Một dải điều khiển cảm ứng được đặt dọc trên cột cửa, ngay cạnh vị trí ngồi. Hành khách có thể thao tác trực tiếp với thiết bị này để đổi màu hệ thống đèn trên trần xe theo ý thích. Khoang hành khách còn có micro không dây, người ngồi dùng điện thoại quét mã để chọn bài hát, sau đó có thể hát trong lúc xe đang di chuyển.

Trải nghiệm hát karaoke trên xe. (Video: NVCC)

RoboBus là mẫu xe hoàn chỉnh đầu tiên của PIX Moving được sản xuất hàng loạt với mục đích chở người. Xe phát triển theo kết cấu tách riêng phần khung gầm tự hành và khoang hành khách, không phân chia rõ phần trước và sau, nhờ đó có thể di chuyển theo cả hai hướng mà không cần quay đầu.

Dù không có ghế lái hay vô lăng, trên RoboBus vẫn bố trí nhân viên an toàn trên một số tuyến nhất định để theo dõi hoạt động và can thiệp khi xảy ra tình huống cần thiết. Hai màn hình nhỏ phía trên trần xe hiển thị hình ảnh từ camera bên ngoài, một màn hình hiển thị dữ liệu 3D của môi trường xung quanh từ radar LiDAR giúp hành khách an tâm trong quá trình di chuyển. Chiếc xe này cũng có thể xử lý các tình huống khi gặp người đi bộ và phương tiện khác trên đường.

RoboBus có 6 chỗ ngồi, thiết kế kính bao quanh và không có buồng lái truyền thống. (Ảnh: NVCC)

Quý Châu là một trong những địa phương ở Trung Quốc đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu lớn (big data). Việc tổ chức China International Big Data Industry Expo vào năm 2024 tại Quý Dương cũng tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh này như PIX Moving được giới thiệu sản phẩm RoboBus và chạy thử xe trong môi trường đô thị.

PIX Moving cho biết kể từ khi thành lập năm 2013, RoboBus và các phương tiện thông minh của công ty đã được bán hoặc cung cấp cho khách hàng tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và UAE. Hãng cũng hợp tác với TIS INTEC Group tại Nhật Bản để xây dựng cơ sở lắp ráp linh kiện phương tiện ở Kanagawa.

Tại châu Âu, dự án RoboBus ở Turin, Italy từng bước vào giai đoạn chạy thử và thu thập dữ liệu bản đồ đường phố và được giới thiệu tới công chúng tại Triển lãm ô tô Paris 2026 diễn ra cách đây không lâu.