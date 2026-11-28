Nghiên cứu Tết Insights của Kantar trên 2.938 người Việt cho thấy giá trị sum họp gia đình vẫn được duy trì, nhưng nhu cầu đón Tết đang đa dạng hơn. Có 66% người tham gia khảo sát coi sum họp là yếu tố làm nên ngày Tết, trong khi 33% xem đây là dịp nghỉ ngơi và làm mới bản thân.

Ý nghĩa của Tết với người Việt, 66% chọn sum họp gia đình, 33% chọn làm mới bản thân. Nguồn Kantar

Cách đón Tết tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có những khác biệt nhất định. Tại TP. Hồ Chí Minh, 34% người được hỏi xem Tết là dịp dành thời gian cho bản thân, tạm gác công việc để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Trong khi đó, 68% người Hà Nội chọn sum họp gia đình là yếu tố quan trọng của ngày Tết. Theo Kantar, cả hai xu hướng đều xuất hiện ở hai thành phố, nhưng mức độ phổ biến khác nhau.

Khác biệt cách đón Tết giữa TP HCM (34% dành thời gian cho bản thân) và Hà Nội (68% sum họp gia đình). Nguồn Kantar

Mỗi thế hệ cũng có cách cảm nhận và đón Tết riêng. 1/3 Gen Z (18-29 tuổi) xem Tết là dịp hướng tới các mục tiêu cá nhân, nhìn lại năm cũ và chuẩn bị cho chặng đường mới. Trong khi đó, 2/3 Gen Y (30-45 tuổi) vẫn coi trọng giá trị gia đình, thể hiện qua việc duy trì lễ nghi truyền thống, biếu quà họ hàng và tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Lời chúc và sự sum vầy chuyển lên môi trường số

Theo Kantar, 75% người dùng đã dùng công nghệ để mua sắm và chuẩn bị đón Tết, qua đó đơn giản hóa phần việc lo toan để dành thời gian cho những điều quan trọng hơn. Người tiêu dùng mua sắm sớm hơn để đón Tết chu đáo hơn, bị cuốn hút bởi nhiều lựa chọn và ưu đãi, đồng thời sẵn lòng chi cho cả những sản phẩm, dịch vụ mới để thử.

Sự sum vầy ngày Tết ngày càng mở rộng trên môi trường số, vượt ra ngoài những cuộc gặp gỡ quanh mâm cơm gia đình. Hơn 4/5 người được khảo sát gửi lời chúc Tết qua mạng, 71% duy trì các mối quan hệ xã hội trên môi trường số và 68% dùng công nghệ để kết nối, chia sẻ, chúc mừng. Bên cạnh đó, 53% tham gia các trào lưu nội dung, trò chơi và trải nghiệm thương hiệu trực tuyến dịp Tết.

Người Việt đón Tết với hình thức kết nối và tham gia mới trên môi trường số. Nguồn Kantar

Kantar khái quát sự thay đổi trong cách đón Tết qua bốn biểu hiện. Người Việt thể hiện khát vọng khi dùng công cụ số để lập kế hoạch và khám phá; thể hiện bản sắc qua nội dung mang màu sắc văn hóa; duy trì kết nối bằng cách cùng tham gia, sáng tạo nội dung; và bày tỏ sự quan tâm qua những món quà ý nghĩa, phong tục truyền thống dành cho người thân.

Người Việt vẫn dự định tăng chi tiêu dịp Tết 2027

Khảo sát khác của Kantar năm 2026 trên 405 người Việt về tác động của căng thẳng Mỹ - Iran cho thấy 98% người tham gia biết đến các xung đột đang diễn ra trên thế giới, chín trên mười người trở nên lo lắng và thận trọng hơn trước triển vọng tương lai. Du lịch và nhiên liệu là hai nhóm chi phí được người tiêu dùng cảm nhận tăng cao nhất, với tỷ lệ lần lượt 64% và 62%. Các nhóm khác gồm ăn uống bên ngoài (19%), đồ điện tử (10%), y tế (8%), nhà ở và thuê nhà (6%). Dù vậy, 60% người tiêu dùng Việt Nam không cắt giảm chi tiêu, tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.

79% người Việt định chi nhiều hơn cho Tết 2027, chỉ 6% định cắt giảm. Nguồn Kantar

Riêng với chi tiêu dịp Tết, người Việt vẫn ưu tiên dành ngân sách cao hơn. Có 79% người được hỏi dự định chi nhiều hơn cho Tết 2027, gần bằng mức 78% ở kỳ khảo sát trước. Trong khi đó, tỷ lệ dự định thắt chặt chi tiêu giảm từ 14% xuống 6%.

Lý do chính đến từ mong muốn cải thiện trải nghiệm ngày Tết và chăm lo các mối quan hệ. Có 55% muốn nâng cấp trải nghiệm ngày Tết, từ những buổi tụ họp đến nhu cầu thể hiện vị thế; 44% muốn chọn quà chu đáo hơn cho gia đình và người thương; 41% ưu tiên sức khỏe tinh thần và những mối quan hệ ý nghĩa. Người Việt có thể tiết kiệm trong năm, nhưng vẫn sẵn lòng chi tiêu để đón Tết trọn vẹn.

Dữ liệu từ TikTok Shop, nền tảng có 70 triệu người dùng mỗi tháng theo tài liệu công bố, phần nào phản ánh những xu hướng Kantar ghi nhận. Trong mùa Tết 2026, hoạt động mua sắm bắt đầu sôi động từ khoảng hai tháng trước Tết. Đây cũng là thời điểm lượng người dùng hằng ngày tăng hơn 10% so với ngày thường.

Cả năm ngành hàng dẫn đầu gồm thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mẹ và bé, nhà cửa và đời sống, điện tử đều ghi nhận tăng trưởng. Giá trị bình quân mỗi đơn hàng cũng tăng từ 1 đến 3% trong tháng 1/2026 so với tháng 12/2025, khi chỉ tính những ngày không diễn ra chiến dịch mua sắm.

Thời trang đón Tết tăng trưởng mạnh khi người Việt mua sắm trên môi trường số. Nguồn Kantar

Năm nay, không khí đón Tết trên môi trường số đến còn sớm hơn. Lượng nội dung liên quan đến Tết trên TikTok trong tháng 11 đã tăng rõ rệt so với tháng 10, kéo theo những lượt tìm kiếm rất cụ thể như "đồ Tết dành cho nữ 2027" hay "áo dài mặc Tết nữ 2027", dù Tết Nguyên đán Đinh Mùi còn hơn hai tháng nữa mới tới.

Áo dài là một trong những mặt hàng phản ánh rõ xu hướng mua sắm Tết qua điện thoại. Trong quý IV/2025, TikTok Shop bán ra hơn 2,8 triệu đơn áo dài, tương đương một nửa tổng số đơn hàng của mặt hàng này trên nền tảng trong cả năm. Riêng tháng 1/2026, số đơn tiếp tục vượt 2 triệu.

Ở nhóm thời trang phục vụ nhu cầu đón Tết, thời trang nam tăng 59%, thời trang nữ tăng 39%, giày dép tăng 32%, còn túi xách và vali tăng 28%.

Hoa kiểng và cây giống, nhóm hàng vốn gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển, cũng dần trở thành lựa chọn mua sắm dịp Tết. Trong mùa Tết 2026, nhóm hàng này đạt hơn 200.000 đơn, gấp đôi mục tiêu ban đầu của TikTok Shop. Số người bán hoa và cây cảnh trên nền tảng cũng tăng gấp năm lần. Dữ liệu năm 2025 cho thấy các ngày mua sắm đôi như 11/11 và 12/12 có tỷ lệ chuyển đổi cao gấp 1,8 lần ngày thường. Mức này ở ngày 10/10 là 1,6 lần, còn những ngày nhận lương đạt 1,4 lần.

Doanh nghiệp, tiểu thương sớm lên mạng bán hàng Tết

Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm ý tưởng và sản phẩm đón Tết từ sớm, nhiều thương hiệu đã bắt đầu kinh doanh trước tháng Chạp. Cocobebe ra mắt bộ sưu tập áo dài Tết 2027 ngay đầu tháng 11. Bà Ngô Diễm Kiều, nhà sáng lập thương hiệu, cho biết sức mua ban đầu chưa cao, nhưng doanh nghiệp vẫn đầu tư video và livestream để khách hàng xem mẫu, tìm hiểu sản phẩm và có thêm thời gian cân nhắc.

Từ tháng 12, Cocobebe dự kiến tăng số phiên livestream từ 8-10 lên 15-20 phiên mỗi tháng. Thời lượng phát trực tiếp cũng tăng từ 2-3 giờ lên 4-6 giờ mỗi ngày.

Các thương hiệu lớn xem môi trường số là kênh kết nối khách hàng với cửa hàng truyền thống. Bà Trần Ngọc Hiếu Ngân, Trưởng phòng Thương mại điện tử của Philips SDA, cho biết khách hàng sau khi xem video giới thiệu cách vận hành sản phẩm sẽ biết cần kiểm tra những gì khi đến siêu thị điện máy. Nhờ đó, nhân viên tại điểm bán cũng thuận lợi hơn khi tư vấn.

Ông Dương Uy Trọng Phúc, Quản lý Thương mại điện tử tại Mondelez Kinh Đô, thừa nhận doanh thu từ thương mại điện tử hiện vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp kỳ vọng nội dung mùa Tết giúp khách hàng ghi nhớ thương hiệu khi mua sắm tại cửa hàng truyền thống hoặc trên các kênh trực tuyến khác.

Với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mùa Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi doanh thu cuối năm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh cả năm. TikTok Shop dành cho mỗi nhà bán hàng địa phương mới đủ điều kiện tham gia trước ngày 31/12/2026 gói hỗ trợ trị giá tới 230 triệu đồng. Gói này gồm miễn hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo, phiếu ưu đãi và cơ hội tham gia các chiến dịch mua sắm cuối năm.

Nền tảng cũng triển khai chiến dịch mua sắm Tết dành riêng cho hàng Việt, tham gia chương trình Vibrant Hồ Chí Minh City Shopping Season 2026 tại TP HCM và phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia Online Friday.

Chương trình tiếp sức nhà bán Việt, gói 230 triệu đồng, chiến dịch Tết Việt và Online Friday. Nguồn Kantar

"Cơ hội kinh doanh Tết bắt đầu từ lúc khách hàng lên danh sách những món cần mua", ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, nói. Theo ông, qua video ngắn và livestream, một nhà may có thể cho khách ở xa xem áo dài lên dáng thế nào, một nhà vườn có thể đưa khách vào tận nơi trồng hoa, và đó là cách để doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã hay tiểu thương cạnh tranh bằng chính chất lượng và nét riêng của sản phẩm.

Theo Kantar, người Việt vẫn mong muốn đón Tết trọn vẹn và sẵn sàng chi tiêu cho dịp này, nhưng cách chuẩn bị và trải nghiệm ngày Tết đang thay đổi. Đơn vị nghiên cứu khuyến nghị các thương hiệu tập trung vào những khoảnh khắc ý nghĩa, khai thác giá trị truyền thống, tình cảm gia đình và nhu cầu làm mới bản thân để tạo sự gắn kết với khách hàng. Doanh nghiệp cũng cần tiếp cận người tiêu dùng sớm trên nền tảng số, đồng thời mở ra những cách trải nghiệm Tết mới thông qua nội dung, nhà sáng tạo và hoạt động cộng đồng.

Các số liệu về thói quen đón Tết trong bài được tổng hợp từ khảo sát của Kantar và dữ liệu nội bộ TikTok Shop, vì vậy phản ánh rõ nhất hành vi của nhóm người tiêu dùng thường xuyên sử dụng công nghệ. Với người dân, môi trường số giúp việc mua sắm và gửi lời chúc thuận tiện hơn. Với các nhà bán nhỏ và cơ quan quản lý, yêu cầu đặt ra là đưa hàng Việt đến người mua sớm, đồng thời bảo đảm chất lượng hàng hóa và năng lực giao nhận khi lượng đơn hàng tăng cao trong những tuần cận Tết.