Người Việt tại Nhật Bản tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật sở tại

Lan tỏa kiến thức pháp luật trong cộng đồng

Ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản dành cho cộng đồng người Việt Nam năm 2026 tại Tokyo.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu trao Thư khen cho thí sinh Nguyễn Văn Đạt, giành giải Đặc biệt. (Nguồn: TTXVN)

Đây là lần thứ ba cuộc thi được tổ chức, với sự đồng chủ trì của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam. Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA) và HONTO TV phối hợp tổ chức, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các cơ quan chức năng Nhật Bản.

Diễn ra trực tuyến trên phạm vi toàn Nhật Bản từ ngày 17/6 đến 15/9, cuộc thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận, tập trung vào kiến thức pháp luật và những tình huống thực tế trong đời sống.

Trong số 27.900 người tham gia, thực tập sinh kỹ năng chiếm 67,1%, lao động kỹ năng đặc định chiếm 18,6% và người có tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế chiếm 9%.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước, hội đoàn và doanh nghiệp. Theo Đại sứ, số lượng người tham gia cùng chất lượng bài dự thi đều tiến bộ rõ rệt so với năm 2025. Nhiều thí sinh đưa ra những ý kiến thiết thực về việc hòa nhập với cộng đồng Nhật Bản.

Đại sứ nhấn mạnh, hiểu biết pháp luật, phong tục và quy tắc ứng xử của nước sở tại có ý nghĩa quan trọng đối với người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, trước những điều chỉnh trong chính sách tiếp nhận người nước ngoài, năng lực tiếng Nhật cùng kiến thức pháp luật và văn hóa càng trở nên cần thiết.

Đại sứ đề nghị Ban tổ chức sớm công bố rộng rãi bộ câu hỏi, đáp án và những bài dự thi chất lượng để cộng đồng tiếp tục tiếp cận, củng cố kiến thức. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ người Việt, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tiếp nhận lao động.

Ghi nhận sự hưởng ứng của người lao động và doanh nghiệp

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 30 giải cá nhân, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 21 giải Khuyến khích; đồng thời trao 3 giải Tập thể cho các đơn vị tích cực vận động người tham gia.

Giải Đặc biệt thuộc về Nguyễn Văn Đạt, nhân viên chăm sóc điều dưỡng tại tỉnh Yamanashi. Sang Nhật Bản năm 2024, anh tiếp tục tham gia cuộc thi sau lần dự thi năm trước, với mong muốn củng cố kiến thức pháp luật để chủ động hơn trong cuộc sống.

Anh Đạt chia sẻ, những kiến thức pháp luật sẽ trở nên gần gũi hơn khi gắn với các tình huống thường ngày, từ quan hệ bạn bè đến cách ứng xử với hàng xóm. Hiểu đúng quy định giúp mỗi người hạn chế sai sót, đồng thời có thể chia sẻ thông tin hữu ích với những người xung quanh.

Ở khối doanh nghiệp, Công ty Koazu, hoạt động trong lĩnh vực an ninh, bảo vệ và quản lý, bảo trì tòa nhà, là đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông nhất.

Đại diện công ty, ông Akihisa Kudou cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 400 lao động Việt Nam, gồm thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định; tổng cộng đã tiếp nhận 792 thực tập sinh kỹ năng người Việt.

Các thí sinh đạt giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026. (Nguồn: TTXVN)

Để khuyến khích người lao động nâng cao hiểu biết pháp luật, Koazu bố trí thời gian trong giờ làm việc cho toàn bộ lao động Việt Nam tham gia cuộc thi. Ông Akihisa Kudou đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sự chăm chỉ của người lao động Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục tuyển dụng nhân lực từ Việt Nam.

Với gần 28.000 người tham gia, cuộc thi năm 2026 cho thấy sự quan tâm của cộng đồng người Việt đối với pháp luật Nhật Bản. Hoạt động cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa cơ quan đại diện Việt Nam, cơ quan chức năng Nhật Bản, hội đoàn và doanh nghiệp trong hỗ trợ người Việt ổn định cuộc sống, làm việc và hòa nhập với xã hội sở tại.