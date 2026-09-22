Người Việt tại Kansai chung vui cùng đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết

Đồng hành cùng đội tuyển trên sân Nagai, đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kansai đã tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.

Một góc khán đài sân Nagai đã rực đỏ cờ Tổ quốc.

Một góc khán đài sân Nagai đã rực đỏ cờ Tổ quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong suốt trận đấu, một góc khán đài sân Nagai rực sắc đỏ với cờ Tổ quốc và những chiếc áo mang màu cờ sắc áo Việt Nam. Tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” cùng những tràng vỗ tay liên tục vang lên, đặc biệt trong những thời điểm đội tuyển phải chịu sức ép từ phía Thái Lan.

Cổ động viên Việt Nam tại Osaka cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trận đấu diễn ra chặt chẽ. Sang hiệp hai, Thái Lan gia tăng sức ép nhưng hàng phòng ngự Việt Nam, với sự tập trung của thủ môn Kim Thanh, đã đứng vững. Phút 76, hàng thủ Việt Nam kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi sau tình huống nguy hiểm của đối phương. Đến hết trận, hai đội không bên nào ghi được bàn thắng.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong trận đấu cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, niềm vui lan tỏa trên khán đài. Những lá cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay, hòa cùng tiếng hát Quốc ca và những lời chúc mừng dành cho các cầu thủ. Kết quả hòa 0-0 giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng tứ kết, trong khi Thái Lan phải dừng bước. Tại vòng tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 25/9.

Sự cổ vũ của cộng đồng người Việt tại Kansai không chỉ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận đấu giữa hai đội bóng Đông Nam Á, mà còn thể hiện tình cảm và sự đồng hành của kiều bào đối với đội tuyển quốc gia trên hành trình thi đấu tại ASIAD 2026.

Một pha đi bóng của nữ cầu thủ Việt Nam.

Những lá cờ Việt Nam trên khán đài sân Nagai sau trận đấu tiếp tục tạo nên hình ảnh đẹp về sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với các đội tuyển quốc gia.