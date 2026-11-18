Dịch chuyển tư duy quản lý tài sản sang đa dạng hóa danh mục

Tại sự kiện công bố Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN lần thứ 7 năm 2026 do Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức chiều 18/11, đại diện đơn vị này đã phác họa rõ nét chiến lược quản lý tài chính của người tiêu dùng Việt Nam giữa chu kỳ kinh tế nhiều biến số. Bức tranh kinh tế hiện tại với nhiều yếu tố bất định buộc người tiêu dùng phải trở nên thận trọng hơn trong từng quyết định giải ngân.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân Ngân hàng UOB Việt Nam phân tích về sự thay đổi trong thói quen quản lý tài sản và gia sản. Theo tư duy truyền thống trước đây, phần lớn người dân thường dồn toàn bộ nguồn lực tài chính vào một kênh duy nhất như gửi tiết kiệm, mua bất động sản, tích trữ vàng hoặc tự mua bán cổ phiếu riêng lẻ. Hiện tại, góc nhìn của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt khi họ nhận thức được rủi ro của việc dồn trứng vào một giỏ. Việc tập trung nguồn vốn vào duy nhất một sản phẩm hay lĩnh vực tuy có tiềm năng sinh lời nhưng thiếu đi sự an toàn hệ thống, thậm chí có thể gây thua lỗ nặng nề nếu thị trường diễn biến ngược chiều kỳ vọng.

Chính sự thay đổi trong nhận thức này đã thúc đẩy dòng vốn cá nhân chuyển hướng mạnh sang chiến lược đa dạng hóa danh mục. Theo ông Paul Kim, việc phân tán rủi ro càng trở nên cấp thiết trong môi trường kinh tế biến động liên tục. Đây là thời điểm nhà đầu tư cần chủ động rà soát lại cơ cấu tài sản hiện có và tiến hành tái cân bằng để tối ưu hóa tỷ suất sinh lời theo từng chu kỳ thị trường.

Ví dụ, nếu một khách hàng đang phân bổ 50% nguồn vốn vào tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và 50% vào thị trường chứng khoán nhưng thị trường cổ phiếu đang đối mặt nhiều biến động chưa thực sự khởi sắc, UOB sẽ tư vấn khách hàng xem xét việc tái cân bằng. Cụ thể, giải pháp được đưa ra là tăng nhẹ tỷ trọng tiền mặt an toàn và giảm bớt phần vốn phân bổ vào cổ phiếu rủi ro. Thay vì lựa chọn từng sản phẩm đơn lẻ theo cảm tính, các nhà đầu tư kinh nghiệm cần xây dựng một danh mục tài sản cân bằng tổng thể, trong đó mọi chiến lược phân bổ đều phải bám sát nhu cầu tài chính thực tế của cá nhân.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trong mảng tư vấn quản lý tài sản, lãnh đạo UOB Việt Nam đúc kết ba nguyên tắc cốt lõi mà nhà đầu tư cá nhân cần tuân thủ. Thứ nhất là xác định rõ mục tiêu và kỳ vọng tài chính trong cả trung và dài hạn. Thứ hai là lựa chọn các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro để đáp ứng nhu cầu đó. Thứ ba là duy trì kỷ luật rà soát danh mục định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng một lần để có những quyết định tái cân bằng kịp thời, bảo vệ thành quả đầu tư.

Lạm phát nội địa duy trì ổn định, dòng tiền chờ thời cơ vào bất động sản

Trả lời cho những băn khoăn về áp lực lạm phát và tác động lên sức mua của ngành bán lẻ hàng hóa trong thời gian tới, đại diện UOB đưa ra góc nhìn tích cực dựa trên hai nền tảng thực tế vững chắc. Nhìn lại lịch sử điều hành kinh tế vĩ mô suốt một thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng minh năng lực kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát thuộc nhóm tốt nhất khu vực. Trong khi mức lạm phát trung bình của ASEAN dao động quanh ngưỡng 3%, Việt Nam luôn duy trì ổn định trong vùng 3% đến 4%.

Thành quả này thể hiện rõ nhất trong giai đoạn đại dịch và hậu COVID-19. Khi nhiều nền kinh tế lớn tại châu Âu đối mặt với cú sốc lạm phát tăng vọt lên 10% đến 20% hay Mỹ ghi nhận mức 7% đến 8%, Việt Nam vẫn giữ vững lạm phát quanh mốc 3%. Sự linh hoạt trong chính sách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là cơ sở vững chắc để UOB dự báo lạm phát tiêu dùng của Việt Nam sẽ tiếp tục được kiểm soát an toàn trong biên độ 3,5% đến 4%.

Ở góc độ quốc tế, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tạo ra thế cân bằng quyền lực mới, mang lại tín hiệu tích cực cho áp lực lạm phát toàn cầu. Với cục diện này, các quyết định liên quan đến chi tiêu tài khóa hay chính sách thuế của chính quyền mới sẽ cần sự đồng thuận lớn hơn, từ đó làm chậm tốc độ thực thi. Kết quả là mặt bằng lãi suất điều hành và tỷ giá đồng USD tại Mỹ nhiều khả năng sẽ ổn định hơn, tạo tác động lan tỏa tích cực giúp ổn định tỷ giá tại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Phân tích riêng về mảng đầu tư bất động sản và nhu cầu vay thế chấp mua nhà, dữ liệu giải ngân thực tế của UOB phản ánh rõ khẩu vị đầu tư của tệp khách hàng phân khúc thu nhập cao. Dòng vốn giải ngân vay mua nhà hiện đang tập trung vào các sản phẩm căn hộ hạng sang nằm tại những khu vực vị trí đắc địa của TPHCM. Bên cạnh yếu tố vị trí, nhóm khách hàng dư giả tài chính ưu tiên giải ngân vào các dự án mới đang trong giai đoạn xây dựng để tối ưu hóa biên lợi nhuận, thay vì mua các dự án đã hoàn thiện.

Dù vậy, thị trường tín dụng bất động sản ghi nhận nhịp độ giao dịch chậm lại trong hai tháng gần đây do mặt bằng lãi suất cho vay vẫn neo ở mức cao, khiến nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính sụt giảm nhẹ. Người mua nhà đang trong tâm thế chờ đợi thời điểm thích hợp để xuống tiền, đặc biệt là trước thông tin Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại cố gắng không tăng lãi suất cho vay.

Theo ông Paul Kim, người tiêu dùng hiện nay rất nhạy bén với các chỉ báo kinh tế vĩ mô. Khi nhận định lãi suất có xu hướng giảm trong tương lai gần, họ chưa muốn vội vàng gánh khoản nợ lớn ngay lúc này mà kiên nhẫn chờ mặt bằng chi phí vốn hạ nhiệt để tối ưu hiệu quả đầu tư. Bất chấp sự trầm lắng ngắn hạn, đại diện UOB Việt Nam tin tưởng thị trường bất động sản sẽ sớm lấy lại thanh khoản nhờ lực cầu thực tế mạnh mẽ từ thế hệ trẻ với ưu tiên hàng đầu là sở hữu nhà ở riêng, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường trong dài hạn.