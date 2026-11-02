Người Việt tại Anh chung tay hướng về đồng bào Bru-Vân Kiều

Đồng bào Bru-Vân Kiều. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ Longfield Hall - hội trường ở phía Nam London, đến những bản làng của đồng bào Bru-Vân Kiều nằm khuất sâu trong đại ngàn Trường Sơn là cả một hành trình nửa vòng Trái Đất.

Vậy mà trong chiều Chủ nhật 1/11, quãng đường vời vợi ấy dường như ngắn lại, khi cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế cùng tụ họp về đây trong chương trình văn hóa gây quỹ từ thiện lần thứ hai mang chủ đề “Thương về miền Trung,'' do Quỹ Gieo mầm yêu thương (Seeds of Love Foundation) tổ chức.

Năm ngoái, hành trình thiện nguyện của Quỹ dừng chân ở Khâu Vai, Mèo Vạc, nơi vùng cao biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Năm nay, những tấm lòng ấy hướng về Quảng Trị. Nơi chương trình lựa chọn tìm đến là những bản làng của đồng bào Bru-Vân Kiều bên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại - mảnh đất mà đồng bào các dân tộc đã lấy thân mình che chở, nuôi giấu bộ đội qua những năm tháng bom đạn.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày non sông liền một dải, giữa đại ngàn Trường Sơn vẫn còn những mái nhà thiếu nước sạch, thiếu con đường, cứ mỗi mùa mưa lại bị lũ cắt rời khỏi thế giới bên ngoài.

Chọn trở lại đúng nơi ấy, những người tổ chức đã nói lên một điều mà không khẩu hiệu nào thay thế được: Lòng biết ơn đang được đong đầy bằng những việc làm cụ thể.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London về công việc của mình, chị Đào Kim Thư - người khởi xướng hành trình, đồng thời là nhà sáng lập và điều hành Quỹ, bày tỏ: “Seeds of Love Foundation không chỉ mong muốn mang đến sự hỗ trợ dành cho phụ nữ, trẻ em và những cộng đồng còn khó khăn tại Việt Nam, mà còn mong muốn tạo nên nhịp cầu kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, cũng như gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trong thế hệ trẻ.''

Với chị, mỗi chương trình như vậy vừa gieo những hạt mầm yêu thương đến những mảnh đời còn thiếu thốn nơi quê nhà, vừa ươm vào lòng những đứa trẻ Việt đang lớn lên ở xa Tổ quốc một tình yêu văn hóa và tình yêu nguồn cội.

Điều đáng quý là tình yêu ấy được thắp lên qua bàn tay con trẻ. Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Việt Nam trong mắt em” là nơi mỗi em nhỏ kể câu chuyện về quê hương theo cách của riêng mình.

Trong số này có cô bé Bảo Vi, 9 tuổi, lớn lên trên đất nước Anh, được bố mẹ đưa về quê nhà mỗi năm một lần.

Em chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Con thích mặc áo dài, vì vậy, con đã vẽ một bức tranh về tà áo dài và chiếc nón lá.'' Tà áo dài và chiếc nón lá bước vào trang giấy của Bảo Vi không phải như một bài học, mà như một điều để nâng niu.

Cảm động hơn nữa là ngọn lửa yêu thương không khép lại trong cộng đồng người Việt, mà lan sang cả những người bạn quốc tế đã chọn gắn bó đời mình với Việt Nam. Ông Ion Stott, có vợ là người Việt, nói một cách mộc mạc rằng ông đến “để tìm hiểu văn hóa Việt Nam, để giao lưu với cộng đồng người Việt, cùng vẽ tranh và có một ngày thật vui."

Còn ông Matt Ramsden, cũng có bạn đời là một phụ nữ Việt, xúc động tâm sự: thật ấm lòng khi được chứng kiến những gia đình Việt cùng chung tay vì đồng bào dân tộc thiểu số đang sống giữa núi rừng miền Trung, “những người thực sự cần được giúp đỡ.'' Và ông đúc kết bằng một câu thấm thía với bất cứ dân tộc nào: “Thời buổi còn nhiều vất vả, chúng ta càng phải biết nương tựa vào nhau.'' Nghe một người Anh nói về người Việt như thế, ta bỗng nhận ra đạo lý “lá lành đùm lá rách” của cha ông, hóa ra, là ngôn ngữ chung của mọi tấm lòng tử tế.

Những bức tranh Đông Hồ, những con tò he dưới bàn tay nghệ nhân, chiếc nón lá, chén trà Việt truyền tay nhau nơi đất khách - tất cả cho thấy buổi gây quỹ đã hàm chứa ý nghĩa vượt xa những đồng tiền quyên góp được. Đó là cách giữ gìn hồn cốt dân tộc giữa muôn trùng xa cách - đúng với tinh thần mà Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam: văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của dân tộc, là ngọn đèn phải “đi trước soi đường.''

Buổi chiều ở Longfield Hall cũng là một minh chứng dung dị cho một chủ trương lớn. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Ở Longfield Hall, chủ trương tưởng chừng trừu tượng ấy đã hiện lên qua đôi tay tảo tần của những người mẹ Việt nơi xứ người, trong ánh mắt trẻ thơ bên giá vẽ, và cả trong tấm lòng của những người chồng, người bạn phương Tây đã nhận Việt Nam làm quê hương thứ hai.

Chỉ ít tuần nữa, ngày 24/11 sẽ lần đầu tiên được cả nước kỷ niệm với tên gọi Ngày Văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW. Nhưng với những người Việt ở London trong buổi chiều 1/11, văn hóa đã không đợi đến một ngày được định danh mới trở về. Nó trở về trong mỗi tà áo dài, trong mỗi nét cọ của trẻ thơ, trong từng đồng tiền chắt chiu gửi về Trường Sơn.

Buổi chiều khép lại với một niềm tin: dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần trái tim luôn hướng về nguồn cội, thì những hạt mầm yêu thương vẫn sẽ được gieo xuống và nhất định sẽ nảy mầm, nơi đại ngàn Trường Sơn, cũng như trong lòng những đứa trẻ Việt đang lớn lên dưới một bầu trời xa./.