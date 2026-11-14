Người Việt ở Osaka gìn giữ bản sắc, vun đắp tình yêu quê hương

Chương trình tổ chức nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026).

Các đại biểu và cộng đồng người Việt tham gia chương trình. Ảnh: PV

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc Việt - Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản”, ngày hội là dịp để các hội đoàn, doanh nghiệp và gia đình người Việt gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết. Qua đó, các thế hệ cùng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và hướng về quê hương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Ông nhấn mạnh đoàn kết giúp cộng đồng thêm gắn bó, văn hóa kết nối mỗi người với cội nguồn, còn hội nhập mở ra cơ hội cùng phát triển.

Tổng Lãnh sự mong muốn bà con tiếp tục gìn giữ bản sắc dân tộc, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, cho biết ngày hội hướng tới xây dựng không gian chung để người Việt gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết. Các hoạt động giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật cũng góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Một điểm nhấn trong ngày đầu tiên là trình chiếu phim “Trại buôn người” và giao lưu với đoàn làm phim, gồm Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang và diễn viên Đinh Viết Tường. Qua tác phẩm, chương trình đề cập đến những nguy cơ mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột lao động, những vấn đề thiết thực với người Việt sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội dành hoạt động tri ân các thầy cô và tình nguyện viên đang duy trì lớp học tiếng Việt tại Nhật Bản. Đây là những người góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Giao lưu cùng đoàn làm phim "Trại Buôn Người" tại chương trình. Ảnh: PV

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày 15-11, chương trình tiếp tục với hoạt động giới thiệu phở, cà phê Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và cuộc thi Áo dài Việt Nam.

Bên cạnh đó, du khách và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có dịp check-in tại không gian “Việt Nam tại Osaka” trong khuôn viên Tổng Lãnh sự quán. Đây là khu vực giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua áo dài, nón lá và các nét văn hóa truyền thống. Ban Tổ chức dự kiến đón gần 1.000 lượt khách tham quan trong hai ngày.

Thông qua các hoạt động giao lưu, ngày hội góp phần thắt chặt tình cảm cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.