Tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, Sul Kyung Gu được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhờ vai diễn trong Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong. Chiến thắng giúp nam diễn viên sinh năm 1968 trở thành người đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh bốn lần giành giải thưởng danh giá này.

Sul Kyung Gu lập kỷ lục chưa từng có tại Rồng Xanh 2026.

Trước đó, Sul Kyung Gu từng được vinh danh nhờ Peppermint Candy (2000), Public Enemy (2002) và The Book of Fish (2021).

Trên sân khấu nhận giải, Sul Kyung Gu thừa nhận anh không nghĩ mình sẽ chiến thắng. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn đạo diễn Lee Chang Dong - đã cùng anh thực hiện Possible Love sau 23 năm kể từ lần hợp tác trước.

Anh chia sẻ: "Tôi không còn trẻ nữa, nhưng cảm ơn vì vẫn cho tôi được tiếp tục mơ ước".

Anh đặc biệt tri ân vợ mình, nữ diễn viên Song Yoon Ah. Anh gọi cô là "người đồng hành vĩnh viễn".

Chiến thắng của Sul Kyung Gu cũng góp phần đưa Possible Love trở thành tác phẩm nổi bật nhất đêm trao giải với bốn chiến thắng, bao gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.

Hơn ba thập kỷ không ngừng biến hóa

Sul Kyung Gu sinh ngày 1/5/1968, tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Hanyang. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch từ năm 1993 trước khi bước chân vào điện ảnh.

Những năm đầu, nam diễn viên chủ yếu đảm nhận các vai diễn nhỏ, từng bước tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Bước ngoặt đến vào năm 2000 với Peppermint Candy của đạo diễn Lee Chang Dong. Trong phim, anh hóa thân thành Kim Yong Ho, người đàn ông có cuộc đời đầy bi kịch, được kể ngược qua nhiều giai đoạn. Vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện những biến chuyển phức tạp về tâm lý, từ một thanh niên giàu hy vọng đến con người bị tổn thương và tuyệt vọng.

Bộ phim giúp Sul Kyung Gu nhận được sự chú ý rộng rãi từ giới chuyên môn. Đây cũng là tác phẩm mang về cho anh giải ảnh đế đầu tiên tại Rồng Xanh năm 2000.

Sul Kyung Gu thắng giải ảnh đế Rồng Xanh ngay từ bộ phim điện ảnh đầu tiên.

Hai năm sau, anh tiếp tục khẳng định vị thế với Public Enemy, vào vai cảnh sát gai góc, nóng nảy nhưng quyết liệt trong cuộc chiến chống tội phạm. Vai diễn mang màu sắc hoàn toàn khác với nhân vật trong Peppermint Candy, cho thấy khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa dòng phim tâm lý nghệ thuật và tác phẩm thương mại.

Năm 2003, Sul Kyung Gu góp mặt trong Silmido, tái hiện câu chuyện về đơn vị đặc nhiệm 684 của Hàn Quốc. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh nước này vượt mốc 10 triệu lượt khán giả, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau như Haeundae (2009), Cold Eyes (2013), Hope (2013), The Merciless (2017), Kingmaker (2022) và A Normal Family (2024).

Sul Kyung Gu không đóng khung bản thân trong một dạng nhân vật. Anh có thể đảm nhận hình tượng cảnh sát cứng rắn, chính trị gia, người cha đau khổ hay những nhân vật mang nhiều mâu thuẫn nội tâm.

Trong cuộc trò chuyện với YTN năm 2022, nhân dịp Liên hoan phim quốc tế Bucheon tổ chức chương trình đặc biệt nhìn lại 30 năm sự nghiệp, Sul Kyung Gu thẳng thắn thừa nhận hành trình của mình có không ít thăng trầm, cũng tồn tại những tác phẩm chưa thực sự tốt. Tuy vậy, anh hài lòng với bản thân vì đã kiên trì đi qua những giai đoạn khó khăn.

Tuổi tác không thể cản bước Sul Kyung Gu trên hành trình phá vỡ giới hạn nghề nghiệp.

Nam diễn viên từng gọi Peppermint Candy là tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp, còn The Merciless là bước ngoặt giúp anh thay đổi cách tiếp cận diễn xuất.

Không ngừng tìm kiếm giới hạn mới

Sau hơn 30 năm hoạt động, Sul Kyung Gu vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trong nền điện ảnh Hàn Quốc. Thay vì chỉ dựa vào hào quang của những vai diễn từng làm nên tên tuổi, anh tiếp tục lựa chọn các dự án có yêu cầu diễn xuất khác biệt.

Với Possible Love, nam diễn viên tái hợp đạo diễn Lee Chang Dong sau 23 năm. Trong cuộc phỏng vấn với Hankook Ilbo ngày 21/11, nam diễn viên tiết lộ ban đầu lịch quay của bộ phim bị trùng với dự án khác, khiến anh đứng trước nguy cơ không thể nhận vai.

Khi đó, Sul Kyung Gu đang tham gia sêri Netflix Mousetrap cùng Ryu Jun Yeol và Lee Kyu Hyung. Để có thể nhận vai điện ảnh, anh phải tìm cách điều chỉnh lịch quay, thậm chí chủ động trao đổi với ê-kíp để hoàn thành dự án trước thời hạn dự kiến.

Anh thừa nhận với Newsen không muốn trao cơ hội cho diễn viên khác. Anh muốn được làm việc với Lee Chang Dong thêm một lần nữa, bất kể nội dung kịch bản ra sao.

Trong Possible Love, Sul Kyung Gu vào vai Ho Seok, một công nhân bị sa thải, mang những tổn thương kéo dài sau cuộc đấu tranh lao động và sự trấn áp bạo lực. Nhân vật có nhiều khoảng lặng, ít bộc lộ cảm xúc bằng lời thoại.

Anh nói với YTN đã tập trung thể hiện sự trống rỗng trong nội tâm Ho Seok, thay vì cố gắng tái hiện trực tiếp câu chuyện của những người lao động có thật.

Sul Kyung Gu được đánh giá cao với lối diễn xuất tiết chế trong Possible Love.

Nam diễn viên cũng bày tỏ kỳ vọng bộ phim đạt kết quả tốt tại Oscar, sau khi được lựa chọn đại diện Hàn Quốc dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Sul Kyung Gu không che giấu mong muốn tiếp tục hợp tác với Lee Chang Dong. "Tôi lại tham lam muốn được làm thêm một lần nữa", anh nhấn mạnh.

Nam diễn viên cho rằng khi tuổi tác tăng lên, anh cần học cách đón nhận mọi thứ tự nhiên hơn, thay vì cố chấp chống lại những thay đổi của thời gian.