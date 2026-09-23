Người Việt lại kéo nhau đi Trung Quốc ngắm lá vàng, lá đỏ

Mùa du lịch thu - đông bắt đầu với sự khởi động của những tour ngắm lá vàng, đỏ ở khu vực Đông Bắc Á.

Tại công ty lữ hành, tính đến cuối tháng 9, lượng khách đăng ký tour mùa thu quốc tế tăng 15-30% so với cùng kỳ năm trước nhờ mùa lá đến sớm vài ngày. Ba thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm 65-70% trên tổng lượng khách mua tour thu.

Theo dự báo tán lá từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lá phong đỏ năm nay chuyển màu đầu tiên tại Sapporo, kế là Aomori (13/11), Hiroshima (28/11) và Tokyo (29/11). Càng về phía nam lá đổi màu càng muộn, các thành phố như Fukuoka, Kagoshima sẽ kéo dài mùa lá đỏ đến giữa tháng 12, cùng với lá ngân hạnh đổi vàng ở Sendai, Osaka, Kagoshima...

Hàng cây ngân hạnh ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) khi vào thu. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn.

Còn tại Hàn Quốc, lá phong đỏ "phủ sóng" sớm hơn Nhật Bản một tháng. Cụ thể, công viên Seoraksan và Odaesan (tỉnh Gangwon-do) là một trong những nơi đầu tiên phủ sắc đỏ ngày 28/9 và đạt đỉnh ngày 18/10. Sau đó lần lượt đến Seoul, đảo Nami, Busan.

Dù vậy, các công ty lữ hành vẫn chứng kiến khách Việt đổ dồn sự quan tâm đến các dòng tour ngắm sắc vàng lá ngân hạnh tại Trung Quốc. Năm nay, tour chuyên biệt cũng "lên ngôi".

Tour Trung Quốc thắng thế

Theo số liệu từ phòng kinh doanh Công ty lữ hành BestPrice, tính đến ngày 21/9, đơn vị ghi nhận tỷ lệ lấp chỗ các tour mùa thu Đông Bắc Á đạt 40-50% kế hoạch, tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Một số lịch khởi hành đúng thời điểm lá đổi màu, đặc biệt vào cuối tháng 10 và tháng 11 đã đạt 60-70%.

Trong đó, thị trường Trung Quốc với các tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn, Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn hay Vân Nam có sức mua tốt nhất.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, thông tin khách mua tour Trung Quốc chiếm 35% trên tổng lượng khách đi Đông Bắc Á. Các tuyến ngắm lá vàng Cửu Trại Câu, Lệ Giang tăng trưởng ấn tượng, cạnh tranh với lá phong đỏ tại Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tính chung, lượng khách đặt tour mùa thu - đông tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Sức mua có xu hướng tăng trong tháng 10, 11 khi vào cao điểm. Giá tour khoảng 15-25 triệu đồng đối với châu Á và 45-70 triệu đồng với một số hành trình châu Âu, Nhật Bản.

Khách Việt ngắm lá vàng tại công viên Trung Sơn (Bắc Kinh, Trung Quốc). Ảnh: Win Đi.

Nói với Tri Thức - Znews về tình hình tour mùa thu, ông Hoàng Nghĩa Đạt, Giám đốc điều hành Công ty MayTrip, cho biết Trung Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực năm nay. Trong khi đó, tour Nhật Bản bán chậm do biến động giá vé máy bay, phí visa khiến mức giá tăng 10-15%. Từ đó, nhiều du khách chuyển sang tour Trung Quốc. Các tuyến Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka, Asahikawa - Sapporo - Noboribetsu - Otaru chưa lấp kín.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là phân khúc khách đoàn doanh nghiệp và các gia đình có thu nhập cao mua tour mùa thu tăng 12-20%.

Về sức hút của tour Trung Quốc, ông Đạt chỉ ra 4 lý do kéo khách đến thị trường này, bao gồm khoảng giá rộng, sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, nhiều đường bay và khả năng liên tục làm mới điểm đến.

Không chỉ riêng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, một số thị trường xa hơn như Nga, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy... cũng có sắc vàng, đỏ của mùa thu, phù hợp du lịch cuối năm cho các nhóm bạn bè, cặp đôi và gia đình có khả năng chi trả cao.

Tại công ty du lịch Golden Smile Travel, bên cạnh tour Trung Quốc, đơn vị cũng ghi nhận sự quan tâm khả quan đối với tour mùa thu Nga, kết nối Moscow - Saint Petersburg với giá 73,9 triệu đồng.

Tìm điểm đến mới

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, nhìn nhận với tour mùa thu quốc tế, khách Việt dần xa rời những nơi quen thuộc, ngày càng quan tâm đến tuyến điểm mới và cách tổ chức tour. Giá cả và số lượng điểm tham quan không còn là yếu tố quyết định xuống tiền.

Năm nay, đơn vị xây dựng những tour thu - đông có đặc trưng rõ về cảnh quan, tập trung vào văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Các cung đường mới như Vũ Hán - Lạc Dương - Khai Phong - Tây An, Đạo Thành Á Đinh, Nam Kinh - Bắc Kinh... được khai thác cho nhóm tour Trung Quốc đang bán chạy. Ở nhóm tour mùa đông, Cáp Nhĩ Tân rút ngắn thời gian di chuyển và kết hợp một đêm lưu trú tại làng tuyết.

"Để thích ứng với sự thay đổi hành vi của du khách, đơn vị đặt mục tiêu phải tìm được giá trị riêng của từng hành hành, thiết kể đủ khác biệt, chiều theo nhu cầu, mùa trong bối cảnh các doanh nghiệp cũng đang tích cực đổi mới tour", ông Phương bày tỏ.

Khách Việt chụp hình cùng lá ngân hạnh ở Kyoto (Nhật Bản) năm 2025. Ảnh: Nguyễn Minh Vương.

Phía ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice, nhận thấy điều khách Việt đặt sự quan tâm năm nay là vị trí khách sạn, đường bay thẳng, thời gian tự do và những trải nghiệm sâu.

Nhu cầu cũng phân hóa rõ hơn. Người đi lần đầu vẫn ưu tiên các tuyến kinh điển, trong khi nhóm từng đến Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc muốn khám phá tuyến mới, ít đông và cảnh quan khác biệt. Đáng chú ý, đơn vị cũng tăng cường các tour "no-shopping" do du khách không còn thích mua sắm nhiều.

Tour Trung Quốc hiện theo tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn, Cửu Trại Câu, Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn và các tuyến Vân Nam.

Tour Nhật Bản đi theo cung đường vàng Tokyo - Phú Sĩ - Kyoto - Osaka, Hokkaido mùa thu sớm, Shizuoka - Phú Sĩ - Tokyo. Kết hợp trải nghiệm tắm onsen, tàu Shinkansen, mặc kimono và ẩm thực địa phương.

Tour Hàn Quốc có tuyến Seoul - Nami - Everland, Busan - Gyeongju - Ulsan - Seoul, Busan - Jeju. Kết hợp tàu ven biển Haeundae, hái táo, lê và trải nghiệm văn hóa.

Bên cạnh tour truyền thống còn có những dòng sản phẩm chuyên biệt như tour bay thẳng, tour nhóm nhỏ và hành trình có thời gian tự do. Các tour Nhật Bản có tuyến thiết kế riêng. Các tour Hàn Quốc mở rộng sang điểm đến ngoài trung tâm.

Mùa thu Hà Nội cần thêm sức hút

Tháng 10, 11 là thời điểm "vàng" trong năm để du lịch Hà Nội khi khí hậu mát mẻ, hàng cây lá ngả vàng và mùi hoa sữa đặc trưng.

Dựa trên tiềm năng sẵn có, bên lề chiến dịch "Chạm thu Hà Nội 2026", ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho rằng thu Hà Nội được định vị là sản phẩm du lịch độc đáo nhằm kích cầu du lịch, chi tiêu của du khách đến Thủ đô.

Về mặt sản phẩm, các tour mùa thu Hà Nội bao gồm tham quan các di tích lịch sử, khu phố cổ, dạo hồ Gươm, ghé chợ Đồng Xuân. Song song với trải nghiệm ẩm thực như cốm làng Vòng, chả cá Lã Vọng, cà phê trứng...

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp, những cá nhân làm du lịch quảng bá riêng lẻ nét đặc sắc của Thủ đô là chưa đủ để thu hút lượng khách lớn. Lượng khách mua tour đi Hà Nội thời điểm cuối năm tại các công ty lữ hành thực tế chỉ ổn định so với năm trước.

Hà Nội mùa thu là một trong số thời điểm đẹp nhất năm. Ảnh: Nguyễn Mỹ Linh.

Tại BestPrice, Hà Nội không bán tách biệt mà kết nối với Ninh Bình, Hạ Long, Yên Tử hoặc Sa Pa thành hành trình đa trải nghiệm. Ngoài ra, các tuyến mùa thu nội địa được quan tâm gồm Hà Giang (cũ) - Cao Bằng - Ba Bể, Mù Cang Chải, Sa Pa - Fansipan.

Ông Tú của đơn vị này cho rằng tour nội địa có lợi thế lớn về giá, thủ tục đơn giản, thời gian di chuyển ngắn và dễ tổ chức sát ngày. Nhưng chiều ngược lại, mùa thu ở một số điểm đến khá ngắn, hạ tầng, dịch vụ và chất lượng lưu trú chưa đồng đều. Trong khi đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, giao thông thuận tiện, cảnh quan mùa thu được định vị rất rõ và trải nghiệm đồng bộ hơn.

Vì vậy, tour nội địa không nên chỉ cạnh tranh bằng giá. Các công ty lữ hành và địa phương cần đầu tư vào quảng báo và khắc họa hình ảnh, trải nghiệm bản địa, chất lượng lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên và cách kể câu chuyện điểm đến để tăng sức hút.

"Khi sản phẩm đủ khác biệt, tạo dấu ấn trong tâm trí du khách, mùa thu Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn cạnh tranh với các tour ngắm lá vàng, lá đỏ ở Đông Bắc Á", ông Tú nói.