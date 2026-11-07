Người Việt khám phá Đông Á: Hành trình ngày càng thú vị và mở rộng

Tây Hồ, Hàng Châu, điểm đến được đông đảo du khách Việt Nam ghé thăm. (Ảnh: TTXVN)

Trải nghiệm văn hóa làm nên sức hút đặc biệt cho du lịch Đông Á

Đông Á, từ lâu đã là khu vực quen thuộc được du khách Việt ưu tiên trong hành trình khám phá. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka, lượng đặt dịch vụ lữ hành đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - các quốc gia thu hút khách quốc tế hàng đầu khu vực, đã tăng đến 1,5 lần trong quý III/2026. Giờ đây, người Việt cũng dành sự quan tâm ngày càng lớn cho nhiều điểm đến đa dạng hơn trước đó.

Dữ liệu đặt dịch vụ mới nhất trên nền tảng này cũng ghi nhận, có không ít điểm đến mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, bên cạnh những trung tâm du lịch nổi tiếng của khu vực.

Ông Alex Jung, Giám đốc Marketing của Traveloka nhận định: "Đông Á mang đến vô vàn cơ hội khám phá đa dạng. Và những điểm đến đang ngày càng thu hút sự quan tâm khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á".

Giám đốc Marketing của Traveloka Alex Jung phân tích, khu vực Đông Á có các quốc gia sở hữu bề dày lịch sử. Điều đáng nói là đến những quốc gia này, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và tìm hiểu nhiều nền văn hóa phong phú.

Chẳng hạn như Trung Quốc - vùng đất được du khách Việt Nam ưa thích và lựa chọn xê dịch trong những quý gần đây. Nhiều thành phố tại quốc gia này liên tục ghi nhận mức tăng trưởng đặt dịch vụ thuộc nhóm cao nhất trong ba thị trường Đông Á.

Thông tin từ Traveloka cho thấy, một trong những điểm tham quan nổi bật mà du khách lựa chọn khi đến Trung Quốc là Hàng Châu - nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp tựa bức tranh họa thủy, đan xen với những công trình kiến trúc, văn hóa cổ kính đan xen hiện đại.

Hành trình chinh phục Hàng Châu của du khách sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi đặt chân đến Tây Hồ. Di sản thế giới được UNESCO công nhận này nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng, các công trình kiến trúc lịch sử và những địa danh văn hóa đặc sắc.

Đông Á mang đến vô vàn cơ hội khám phá đa dạng. Và những điểm đến đang ngày càng thu hút sự quan tâm khác nhau giữa các thị trường Đông Nam Á. Khu vực này sở hữu bề dày lịch sử cùng những trải nghiệm văn hóa phong phú. Ông Alex Jung, Giám đốc Marketing của Traveloka

Bên cạnh đó, Fukuoka của Nhật Bản cũng để lại nhiều dấu ấn về văn hóa với du khách quốc tế. Dạo một vòng thành phố, khách du lịch sẽ có dịp chiêm ngưỡng lâu đài Fukuoka hay còn được gọi với cái tên Maizuru và lâu đài Seki. Công trình bề thế này tọa lạc trên đỉnh đồi nhìn ra sông Naka, được xây dựng vào thế kỷ 17.

Ngoài ra, đền Sumiyoshi-jinja tại Fukuoka cũng thu hút đông đảo du khách thập phương ghé thăm. Ngôi đền là nơi thờ cúng các vị thần bảo vệ người đi biển. Điểm nhấn ấn tượng nhất trong kiến trúc nơi này là chính điện, được xây dựng lại theo phong cách cổ điển vào năm 1623. Nhiều tín đồ du lịch văn hóa cũng đến đây để chiêm ngưỡng các bảo vật quốc gia quan trọng như: thanh kiếm cổ, rìu đồng, bản thảo, tài liệu xưa cũ...

Với Hàn Quốc, Jeju tiếp tục là điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách Việt. Tới hòn đảo này, du khách không nên bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng núi Hallasan. Đây là ngọn núi lửa không hoạt động được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Hallasan cũng là đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc với độ cao 1.950m, bao quanh là 360 núi lửa vệ tinh.

Trong hành trình khám phá Jeju, du khách cũng có thể ghé làng dân tộc Seongeup để hiểu hơn về đời sống dân cư bản địa với hơn 3.000 ngôi nhà từ làm đất sét và lợp mái ngói. Ngoài ra, đến ghềnh đá đĩa Jusangjeolli để ngắm những khối đá màu đen khổng lồ được hình thành từ những dòng dung nham phun trào của núi lửa Hallasan.

"Jeju của Hàn Quốc, Fukuoka của Nhật Bản và Hàng Châu của Trung Quốc chỉ là một trong số rất nhiều gợi ý mới mẻ dành cho các du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt", Giám đốc Marketing của Traveloka Alex Jung cho biết.

Theo ông Alex Jung, nhằm đồng hành cùng nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao, chiến dịch Traveloka 11/11 Epic Sale được khởi động từ ngày 3-12/11. Qua đó, tập trung quảng bá các điểm đến trong khu vực Đông Á như: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dịp này, du khách Việt có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi nổi bật bao gồm: việc giảm giá đến 50% cho vé máy bay đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; mã giảm giá trên toàn nền tảng cho vé máy bay và khách sạn; cùng các mã ưu đãi bổ sung dành cho mùa du lịch Tết.

Nhiều điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể

Nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Việt Nam đến Đông Á tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo đó, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng đặt dịch vụ trong quý III năm nay.

Tính riêng Hàn Quốc, lượng đặt vé máy bay đến Jeju của du khách Việt đạt khoảng 1,5 lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hòn đảo áp dụng chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh trực tiếp từ nước ngoài, đồng thời sở hữu những điểm tham quan nổi bật như Seongsan Ilchulbong với cảnh quan ven biển ngoạn mục.

Lượng đặt phòng khách sạn tại Seogwipo - thành phố lớn thứ hai trên đảo Jeju cũng tăng hơn gấp đôi. Trong khi lượng đặt vé máy bay đến Cheongju đạt gần 2,5 lần so với cùng kỳ trước đó. Sự thay đổi này phản ánh sự quan tâm của du khách đối với những điểm đến ngoài Seoul và Busan.

Đường mòn Suwonbong trên đảo Jeju. (Ảnh: TTXVN)

Đối với Trung Quốc, Hàng Châu nổi bật với lượng đặt vé máy bay tăng gần gấp ba lần và đặt phòng khách sạn tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả của việc đưa vào khai thác các đường bay mới. Bên cạnh Hàng Châu, Bắc Kinh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với lượng đặt vé máy bay tăng hơn gấp đôi và đặt phòng khách sạn tăng gần 50%.

Những điểm đến này cho thấy sức hút của Trung Quốc đối với du khách Việt Nam nhờ sự kết hợp riêng biệt giữa các điểm tham quan văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm đô thị.

Tại Nhật Bản, Sapporo và Fukuoka là hai điểm đến nổi bật trong quý với lượng đặt vé máy bay tăng khoảng 70%. Fukuoka hấp dẫn du khách với những quầy ẩm thực đường phố yatai sôi động tại Tenjin và Nakasu, không gian xanh bên hồ ở công viên Ohori cùng hải sản tươi ngon tại Itoshima.

Trong khi đó, Sapporo mang đến những trải nghiệm đặc sắc suốt bốn mùa, từ Lễ hội Tuyết, sắc vàng mùa thu đến hải sản tươi ngon tại chợ Nijo và món mì miso ramen trứ danh. Hai thành phố mang đến những trải nghiệm riêng biệt cho du khách trên hành trình khám phá Nhật Bản.

Các điểm đến khác tại Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng đặt phòng khách sạn. Lượng đặt phòng tại Nagoya tăng hơn gấp đôi, trong khi Kyoto ghi nhận mức tăng hơn 1,5 lần.

Không khó để nhận ra rằng, các điểm đến tại Đông Á đang cho thấy một sức hút mới mẻ và khác biệt trong mắt du khách Việt. Xu hướng tìm về các điểm đến giàu bản sắc thay vì chỉ dừng chân ở những đô thị cửa ngõ quen thuộc đã phần nào cho thấy sự thay đổi trong tư duy xê dịch hiện đại của khách du lịch. Họ đi để thấu hiểu, đi để cảm nhận và đi để được hòa mình vào văn hóa bản địa.

Nhu cầu du lịch nước ngoài của du khách Việt Nam đến Đông Á tiếp tục tăng trưởng mạnh. Lượng đặt dịch vụ lữ hành đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - các quốc gia thu hút khách quốc tế hàng đầu khu vực Đông Á, đã tăng đến 1,5 lần trong quý III/2026.