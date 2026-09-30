Người Việt hết dễ tính, xe Trung Quốc khó bán kiểu 'vội đến rồi đi'

Thị trường xe Việt đang chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng xe Trung Quốc. Nhiều cái tên như BYD, Omoda & Jaecoo hay Geely, Lynk & Co đang từng bước tìm được chỗ đứng trong lòng người dùng Việt.

Thế nhưng vẫn có hàng loạt thương hiệu dù đã cập bến từ sớm lại chưa ghi nhận dấu ấn nào về sản phẩm, thậm chí không rõ còn mở bán hay không?

GAC

GAC là một thương hiệu ôtô Trung Quốc khá khó hiểu. Từ năm 2024, GAC giới thiệu 2 mẫu xe đến Việt Nam gồm M6 và M8, sau đó bổ sung thêm phiên bản Pro cho cả 2 mẫu MPV. Cả M6 và M8 đều là 2 mẫu MPV thuộc nhóm trung đến cao cấp, giá dao động từ 700-799 triệu đồng cho M6 và M6 Pro.

Với GAC M8, giá xe từ 1,699 tỷ đến 2,199 tỷ đồng. Sau đó, GAC gần như im ắng. Số lượng xe M6, M8 xuất hiện trên đường khá phổ biến, chủ yếu tại các khu vực đông người Trung Quốc sống và làm việc.

Có thể thời điểm đó, hãng muốn nhắm vào vào nhóm khách hàng Trung Quốc, các doanh nhân có nhu cầu di chuyển, công tác tại Việt Nam nhằm tìm kiếm doanh số. Chiến lược này có phần thành công bởi rõ ràng GAC M6 và M8 đều có sự phổ biến nhất định trên đường phố.

GAC có đa dạng sản phẩm, nhưng chưa thật sự tạo được bứt phá về thị phần. Ảnh: Phúc Hậu.

Nói GAC mờ nhạt hay biến mất cũng chưa đúng, bởi khi đó, hãng xe dường như không nhắm đến nhóm khách hàng phổ thông mà tập trung vào 2 sản phẩm cho tệp khách gia đình trung lưu, doanh nhân cần di chuyển đường dài. Những chiếc MPV của hãng vẫn được bắt gặp trên đường, đặc biệt ở các khu vực đông khách hàng Trung Quốc.

Song theo một nguồn tin của Tri Thức - Znews, doanh số của hãng vẫn chưa thật sự đủ để gồng gánh hệ thống đại lý. Theo một nguồn tin, từ đầu năm, thương hiệu này bán được khoảng hơn 150 xe các loại.

Đến giữa năm, hãng bất ngờ giới thiệu mẫu SUV thời trang hơn là GS3 Emzoom, hướng đến nhóm khách hàng trẻ hơn, yêu thích xe phong cách hầm hố, thể thao. Tuy nhiên từ khi ra mắt đến nay, chiếc GS3 Emzoom gần như mất tích trên bản đồ xe thậm chí hiếm khi xuất hiện trên đường.

Haval

Haval ra mắt tại Việt Nam vào năm 2023. Sau đó một năm, truyền thông quốc tế còn đưa tin về khả năng mở bán những mẫu xe Haval được sản xuất tại nhà máy trong nước, dưới sự hợp tác của công ty Thành An và Great Wall Motors (GWM).

Cùng lúc đó, hãng cũng giới thiệu mẫu SUV hybrid Jolion, dự kiến được giao đến tay khách hàng từ tháng 1/2025. Khi đó, một chiếc Haval H6 được định giá vượt mốc 900 triệu đồng, trong khi Jolion có mức niêm yết khoảng 736-779 triệu đồng cho 2 phiên bản.

Chiếc Haval H6 được chụp tại đại lý khi ra mắt năm 2023, sau đó dần biến mất. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngoài Haval H6 và Jolion, thương hiệu này còn mang về hàng loạt mẫu xe cùng thuộc tập đoàn GWM, nổi bật như chiếc Tank 300, Tank 500 HEV hay Wey 80 PHEV. Đây đều là những mẫu xe thuộc phân khúc cao, giá từ hơn một tỷ đồng, thậm chí chiếc Wey 80 và Tank 500 HEV còn có giá vượt mốc 2,2 tỷ đồng.

Thế nhưng hãng dường như không có bất kì chiến dịch truyền thông nào với dải sản phẩm, các thông tin về xe GWM dần mờ nhạt, sau đó biến mất không một lời thông báo. Theo cập nhật từ phóng viên Tri Thức - Znews, một trong những đại lý lớn nhất của Haval đặt tại TP.HCM hiện cũng đã thuộc về GAC.

Dongfeng và Haima

Dongfeng và Haima không phải 2 thương hiệu ôtô cùng chung một tập đoàn mẹ. Haima là thương hiệu con của FAW Trung Quốc, trong khi Dongfeng là thương hiệu xe du lịch chính của tập đoàn cùng tên.

Tuy nhiên tại Việt Nam, cả 2 hãng xe này trước đó đều được phân phối bởi chung một công ty là Carvivu.

Cách mà Carvivu quảng bá cũng như phân phối cả 2 thương hiệu có phần giống nhau. Ban đầu, họ thành lập các fanpage, website giới thiệu xe một cách bài bản, chỉn chu, hứa hẹn mang đến các sản phẩm chính hãng với công nghệ hiện đại, giá bán tốt cho người dùng Việt.

Sau đó, các mẫu xe được ra mắt âm thầm, thông qua một số kênh nội bộ, được bán hết theo lô với số lượng ít rồi lại âm thầm biến mất.

Haima cũng từng quay lại rồi sau đó âm thầm biến mất. Ảnh: Dongfeng, Haima.

Năm 2011, Haima được giới thiệu tại Việt Nam với một nhà phân phối khác rồi lẳng lặng rời đi, sau đó quay lại cùng nhà phân phối mới vào năm 2023 với 3 sản phẩm là 7X, 7X-E và 8S. Thế nhưng với giá bán cao, ít đại lý cùng cách bán hàng thiếu nghiêm túc, không ngạc nhiên khi Haima một lần nữa biến mất trên thị trường xe Việt, thậm chí lần này còn im ắng hơn lần ra mắt đầu tiên.

Còn với Dongfeng, cách mà hãng quảng bá cũng như mở bán xe còn lạ lùng hơn. Thông tin về chiếc Dongfeng đầu tiên tại Việt Nam không được quảng bá rộng rãi, mà xuất hiện trong một buổi tiệc nội bộ cùng các nhà đầu tư. Những chiếc Dongfeng Box, E70 hay Mage HEV cứ thế được giới thiệu rồi nhận đặt cọc một cách âm thầm.

Truyền thông không nắm được thông tin xe, người dùng thì chỉ biết thông qua các hội nhóm mạng xã hội. Các thông tin về thương hiệu tiếp tục được hãng đăng tải trên fanpage, nhưng đa phần đều là bài đăng tìm kiếm nhà phân phối, thư mời hợp tác đầu tư.

Khách hàng Việt không còn dễ tính

Có thể thấy, việc mà các hãng xe Trung Quốc đến rồi lại bán xe kiểu âm thầm này đã không còn xa lạ với người Việt.

Từ đầu những năm 2000, nhiều thương hiệu từ đất nước tỷ dân đã tạo ra những làn sóng "vội đến rồi đi" như thế, để lại cho người dùng không chỉ những chiếc xe có giá trị thanh khoản thấp, linh kiện sửa chữa khó kiếm mà còn là sự khó khăn trong việc bảo hành, bảo dưỡng và không được chăm sóc hậu mãi.

Đây chính là lý do chính khiến người dùng Việt dần e ngại với các thương hiệu ôtô Trung Quốc mới. Tuy nhiên đến nay khi ngày càng có nhiều hãng xe gia nhập hơn, các thương hiệu mới muốn sống tốt tại Việt Nam cần làm nhiều thứ để chiếm được lòng tin của người dùng hơn.

Người mua nay đã khó tính hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Việc một số thương hiệu vẫn giữ cách thức kinh doanh âm thầm này không chỉ làm khó chính họ, mà còn gây rào cản cho các hãng xe đang nỗ lực kinh doanh nghiêm túc tại Việt Nam. Bởi hiện tại, người Việt đã khó tính hơn trong việc chọn mua ôtô.

Những chiếc xe giá rẻ, đẹp mã không còn là yếu tố tạo được doanh số, khách hàng nay còn quan tâm đến cam kết lâu dài, khả năng thanh khoản và dịch vụ hậu mãi của một chiếc ôtô.