Người Việt giới thiệu văn hóa quê hương với bạn bè quốc tế tại Paris, Pháp

Sự kiện quy tụ 20 hội đoàn thuộc các cộng đồng Việt Nam, Campuchia, Lào và Pháp, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự hiểu biết giữa các cộng đồng.

Điểm nhấn trong chương trình là phần trình diễn trang phục truyền thống của Hội Hương Sắc Việt Nam - Âu châu và các tiết mục âm nhạc do Hợp ca Quê hương biểu diễn.

Sự kiện diễn ra ngày 31/10 tại Tòa thị chính quận 16, thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: TTXVN)

Qua thời trang và âm nhạc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu đến công chúng quốc tế, trong đó có những khán giả chưa biết tiếng Việt.

Ông Alain Vũ, Chủ tịch Hội Hương Sắc Việt Nam - Âu châu, cho biết hội lựa chọn giới thiệu các mẫu áo dài cổ và trang phục mang phong cách cung đình Huế. Những bộ trang phục với màu sắc, họa tiết đặc trưng góp phần tái hiện vẻ đẹp truyền thống và chuyển tải các thông điệp văn hóa, lịch sử.

Theo ông Alain Vũ, sắc xanh da trời tượng trưng cho quê hương, tự do và hòa bình, trong khi sắc đỏ gợi nhắc dòng máu kiên cường của các anh hùng dân tộc Việt Nam. Thông qua màn trình diễn, hội mong muốn giúp công chúng hiểu thêm về giá trị và vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Cùng với trình diễn thời trang, Hợp ca Quê hương mang đến những ca khúc quen thuộc như Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Bà Nguyễn Ngân Hà, chỉ huy hợp xướng kiêm phụ trách Hợp ca Quê hương, cho biết nhóm có sự tham gia của các thành viên người Pháp và năm nay có thêm một thành viên người Morocco. Khi tập luyện những ca khúc tiếng Việt, nhóm giới thiệu nội dung, ý nghĩa tác phẩm để các thành viên nước ngoài hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Theo bà, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, các thành viên vẫn cảm nhận được tình cảm gửi gắm trong giai điệu và lời ca. “Sự thấu cảm đó khiến bản thân tôi cũng thấy vô cùng cảm động”, bà chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, ngày hội còn tổ chức giới thiệu ẩm thực, trao đổi chuyên đề và gặp gỡ giữa các hội đoàn. Đây là dịp để các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi về giáo dục, hỗ trợ cộng đồng và mở rộng quan hệ hợp tác.

Hợp ca Quê hương mang đến những ca khúc quen thuộc như “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. (Nguồn: TTXVN)

Ông Trương Hồng Hải, Chủ tịch Hội Việt Nam - Lào - Campuchia tại Pháp, đánh giá ngày hội là cơ hội để các cộng đồng gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết và tinh thần tương trợ. Ông ghi nhận sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt tại Pháp, với ít nhất 6 hội đoàn có những đóng góp thiết thực, đồng thời hướng về quê hương.

Thông qua trang phục truyền thống, âm nhạc và các hoạt động giao lưu, những người Việt tham gia ngày hội có thêm cơ hội giới thiệu bản sắc dân tộc, duy trì sự gắn bó với quê hương và kết nối với bạn bè quốc tế. Sự kiện cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đa cộng đồng tại Paris, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa các hội đoàn.

(theo TTXVN)