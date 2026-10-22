Người Việt dùng hàng Việt: Từ vận động đến niềm tin

Hàng Việt được phân phối tại chợ 4.0 xã Cư Jút, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và lựa chọn hàng hóa trong nước

Hàng Việt dần khẳng định vị thế

Thực hiện Chỉ thị số 3-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, sau 5 năm triển khai nhận thấy, các cấp, ngành và địa phương ở Lâm Đồng đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường...

Cùng với tuyên truyền, việc phát triển mạng lưới phân phối tạo thêm điều kiện để hàng Việt đến với người dân cũng được quan tâm. Đến nay, Lâm Đồng có 260 chợ, 6 trung tâm thương mại, 9 siêu thị, 163 cửa hàng Bách hóa Xanh và 52 cửa hàng tiện lợi WinMart+. Hệ thống này góp phần mở rộng lựa chọn hàng hóa trong nước, đáp ứng nhu cầu mua sắm tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng trên đường Nguyễn Hoàng, phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại cửa hàng đều được sản xuất trong nước. Mỗi ngày, cửa hàng đón khá đông khách, hàng hóa tiêu thụ tốt và đến nay, tôi chưa nhận được phản ánh của người mua về chất lượng hàng hóa”.

Còn gia đình ông Trần Văn Khánh ở xã D’ran chuyên trồng rau xanh, cây ăn trái. Hầu hết máy móc, nông cụ phục vụ hằng ngày của gia đình đều là hàng Việt Nam. “Xu hướng nông nghiệp trong vùng đang chuyển dần theo mô hình công nghệ cao. Hàng Việt, từ vật tư nông nghiệp đến phương tiện sản xuất, đều đáp ứng tốt nhu cầu của bà con”, ông Khánh cho biết.

Ở khâu phân phối, hàng Việt cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn cung phục vụ thị trường. Từ các chương trình bình ổn thị trường, lượng hàng hóa dự trữ được các thương nhân tăng khoảng 45-55% so với ngày thường, trong đó hàng Việt Nam chiếm khoảng 75%. Qua đó cho thấy, hàng hóa sản xuất trong nước giữ vị trí đáng kể trong nguồn cung phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Các mặt hàng vật tư nông nghiệp sản xuất trong nước được trưng bày, giới thiệu tại xã Đức An

Niềm tin được xây dựng từ chất lượng

Bên cạnh mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường quảng bá, ngành chức năng còn đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 12.668 vụ, phát hiện và xử lý 8.572 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 54 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nhãn hàng hóa, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả kiểm tra, xử lý góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Theo Sở Công thương, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu; hệ thống phân phối hàng Việt còn hạn chế ở một số địa bàn. Người tiêu dùng vẫn khó phân biệt hàng Việt thật với hàng giả, hàng nhái.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Công thương, để hàng Việt tạo được chỗ đứng bền vững, doanh nghiệp cần đầu tư nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần phối kết hợp kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm.

Từ vận động đến niềm tin là quá trình đòi hỏi sự thay đổi từ cả phía sản xuất, phân phối và quản lý thị trường. Khi hàng Việt đáp ứng nhu cầu thực tế, có chất lượng tương xứng với giá bán và giữ được uy tín, việc lựa chọn sản phẩm trong nước sẽ xuất phát từ niềm tin và lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.

Đến nay, ngành công thương đã nhân rộng 41 điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm, gồm 28 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, 4 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, 6 điểm phục vụ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và 3 điểm trưng bày sản phẩm “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.