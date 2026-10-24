Người Việt đầu tiên lập kỷ lục tại Ai Là Triệu Phú là ai, cuộc sống có bước ngoặt thế nào?

Tóm tắt nhanh: Kỷ lục lịch sử: Năm 2008, anh Nguyễn Lê Anh (sinh năm 1978, quê Hà Tĩnh) ghi dấu ấn mạnh mẽ trên truyền hình khi trở thành người Việt Nam đầu tiên trả lời đúng 14 câu hỏi tại chương trình Ai Là Triệu Phú, mang về giải thưởng 80 triệu đồng, tương đương 4,5 cây vàng lúc bấy giờ. Hành trình đổi hướng: Từ một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp ngành kỹ thuật, anh kiên trì tự học hội họa và quyết định rẽ hướng sang làm họa sĩ tự do khi hội đủ điều kiện. Cuộc sống hiện tại: Sau gần 2 thập kỷ, anh sống tại Hà Nội bên vợ con, dành trọn thời gian cho đam mê hội họa với các tác phẩm đa dạng về chủ đề.

Nhắc đến những dấu ấn khó phai trong chương trình Ai Là Triệu Phú, khán giả truyền hình vẫn nhớ tới màn thi ấn tượng của anh Nguyễn Lê Anh vào năm 2008.

Khi đó, thí sinh quê Hà Tĩnh sinh năm 1978 đã chinh phục liên tiếp 14 câu hỏi của chương trình, rồi quyết định dừng bước ở câu 15 để ra về với tiền thưởng 80 triệu đồng, tương đương khoảng 4,5 cây vàng lúc bấy giờ. Vậy sau nhiều năm, Nguyễn Lê Anh - thí sinh lập kỷ lục cao nhất tại Ai Là Triệu Phú giờ ra sao?

Nguyễn Lê Anh - thí sinh đầu tiên lập kỷ lục trả lời đúng 14 câu hỏi tại Ai Là Triệu Phú.

Cơ duyên đưa anh Lê Anh đến với chương trình xuất phát từ chính người bạn đời. Biết chồng sở hữu vốn kiến thức sâu rộng, chị đã chủ động đăng ký cho anh tham gia.

Dù ban đầu lên sóng chỉ để "chiều lòng vợ", anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, lần lượt vượt qua từng thử thách bằng tư duy phân tích nhạy bén và tâm lý vững vàng. Trong suốt hành trình trên "ghế nóng", anh luôn tham khảo ý kiến của vợ trước các mốc quyết định. Quyết định dừng lại ở câu hỏi thứ 14 được anh đưa ra mà không chút tiếc nuối, bởi anh nhận định câu hỏi cuối cùng có thể chứa "cái bẫy" rủi ro.

Chọn dừng cuộc chơi ở câu cuối cùng, anh Nguyễn Lê Anh nhận giải 80 triệu đồng.

Trải qua gần 2 thập kỷ kể từ đêm thi bùng nổ trên truyền hình, cuộc sống của kỷ lục gia Ai Là Triệu Phú năm nào đã có những chuyển biến sâu sắc. Từ hình ảnh một chàng kỹ sư xây dựng trẻ tuổi, anh Nguyễn Lê Anh giờ đây đã chuyển hẳn sang sáng tác nghệ thuật chuyên nghiệp, trở thành một họa sĩ kiên trì theo đuổi hội họa tại Hà Nội.

Đam mê nghệ thuật vốn được nuôi dưỡng trong anh từ nhỏ qua việc tự học và tập vẽ. Theo thời gian, ước mơ cầm cọ ngày càng lớn dần, thôi thúc người kỹ sư kỹ thuật đưa ra quyết định rẽ hướng.

Quá trình anh Lê Anh chuyển từ công việc kỹ sư xây dựng sang họa sĩ diễn ra từng bước với sự kiên nhẫn. Đến khi các điều kiện chín muồi, anh chính thức gạt bỏ công việc cũ để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ bà xã.

Anh Nguyễn Lê Anh xuất hiện trên sóng truyền hình vào năm 2025.

Năm 2025, Nguyễn Lê Anh trở lại sóng truyền hình trong chương trình Ký Ức VTV, chia sẻ hành trình thay đổi cuộc sống của mình sau khi trở thành kỷ lục gia của Ai Là Triệu Phú. Anh chia sẻ đã nhận ra tiềm năng của bản thân từ chương trình, và việc chọn theo đuổi hội họa cũng đến từ lần tranh tài tại Ai Là Triệu Phú.

Hiện tại, mỗi ngày của họa sĩ Nguyễn Lê Anh xoay quanh không gian sáng tác. Ngoài sự nghiệp hội họa, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ, đồng hành cùng hai cô con gái trưởng thành và luôn khuyến khích các con tự do lựa chọn hướng đi riêng.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2008 đến nay, anh không cố níu giữ ánh hào quang truyền hình năm xưa mà trân trọng từng giai đoạn trải nghiệm, hài lòng với hành trình mới trong vai trò người cha và người nghệ sĩ.