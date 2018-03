Người Việt đang ăn muối nhiều gấp đôi so với khuyến cáo

Đây là thông tin được đưa ra tai Hội thảo về truyền thông vận động giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm do Cục Y tế dự phòng tổ chức vào sáng 27/3.

Ông Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ăn nhiều muối là nguyên nhân quan trọng góp phần làm tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim... Hiện tại ở Việt Nam, cứ 5 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp. Và cứ trong 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp do bệnh tim mạch, chủ yếu là tử vong do tai biến mạch máu não.

Theo kết quả điều tra toàn quốc, trung bình một người trưởng thành ở Việt Nam tiêu thụ 9,4g muối/ngày (cao gấp đôi so với khuyến cáo của của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là dưới 5g muối/ngày). Hầu hết mọi người đều ăn thừa muối (chiếm 90%).

Ăn nhiều muối gấp 2-3 lần khuyến cáo của WHO, người Việt phải đối mặt với nhiều loại bệnh

Đáng chú ý, hầu hết người Việt Nam ăn nhiều muối nhưng chỉ có 16% số người được điều tra nhận thấy, bản thân có ăn mặn. Trong khi 89,2% người nấu ăn luôn cho muối, mắm, gia vị mặn khác vào thực phẩm khi chế biến, nấu ăn; 19,5% thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn có nhiều muối…

TS. Jun Nakagaw - Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay thế giới cũng đang sử dụng muối quá cao, trung bình khoảng 10g/ngày. Những năm qua, 19 quốc gia đã giảm muối trong ít nhất một sản phẩm chủ yếu là bánh mì. 11 quốc gia báo cáo giảm muối trong thịt chế biến, cheese, các loại ngũ cốc ăn sáng, nước sốt và các bữa ăn làm sẵn.

“Việt Nam nên xây dựng khuyến nghị về lượng muối tối đa trong 100g thực phẩm, ưu tiên thực phẩm nhiều muối và phổ biến như mì ăn liền, xúc xích… Cần bắt buộc công bố sản phẩm của các công ty một cách tự nguyện. Việt Nam nên xây dựng môi trường hỗ trợ tại trường học, bếp ăn tập thể cũng như ban hành và thực thi quy định về dán nhãn, cảnh báo sức khỏe; cấm quảng cáo thực phẩm nhằm vào trẻ em”, Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói.

Theo TS Trương Đình Bắc, đại đa số người dân chưa ý thức được tác hại của việc ăn nhiều muối. "Theo tôi thói quen ăn uống này có thể thay đổi được. Nếu chúng ta giảm dần lượng muối trong thực phẩm chế biến hàng ngày thì cơ thể chúng ta sẽ đáp ứng quen dần và vẫn cảm thấy vị ngon, không thấy nhạt nhẽo”, ông Bắc cho hay.

Tại hội thảo, đại diện Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, mỗi người hãy giảm một nửa lượng muối ăn vào hằng ngày để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Hạn chế lựa chọn, sử dụng thực phẩm có nhiều muối và thay bằng thực phẩm tự nhiên.

Thảo Nguyên