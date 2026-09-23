Người Việt đã rót hơn 100.000 tỷ đồng mua vé số như thế nào?
Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2013-2025, doanh thu toàn thị trường xổ số đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 4 tỷ USD.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,2%/năm. Riêng năm 2025, doanh thu xổ số đạt gần 177.200 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với cùng kỳ, tương đương 6,7 tỷ USD.
Trong 13 năm, ngành xổ số đã nộp ngân sách 439.000 tỷ đồng, riêng năm gần nhất hơn 57.000 tỷ đồng. Nguồn thu được sử dụng cho y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội tại địa phương.
Hiện cả nước có 63 công ty xổ số kiến thiết cùng Vietlott. Hoạt động xổ số cũng tạo việc làm cho khoảng 500.000 người, chủ yếu thuộc nhóm chính sách và người nghèo.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/nguoi-viet-da-rot-hon-100000-ty-dong-mua-ve-so-nhu-the-nao.html