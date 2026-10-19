Người Việt cung cấp thông tin gì nhiều nhất trên VNeID?

Thông tin tài khoản thanh toán ghi nhận hơn 23,3 triệu lượt cung cấp trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Thông tin tài khoản thanh toán ghi nhận hơn 23,3 triệu lượt cung cấp trên VNeID, cao hơn đáng kể so với các nhóm dữ liệu về giấy phép lái xe, giấy khai sinh và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), ứng dụng còn ghi nhận hơn 334.000 lượt cung cấp thông tin giấy phép lái xe, trên 103.000 thông tin giấy khai sinh và hơn 70.000 lượt cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, tài khoản thanh toán là nhóm có số lượt cung cấp lớn nhất trong những loại dữ liệu được C06 công bố. Tuy nhiên, con số 23,3 triệu phản ánh lượt cung cấp thông tin, không đồng nghĩa có tương ứng từng ấy người dùng khác nhau.

Số liệu được đưa ra trong báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, trong bối cảnh VNeID đang mở rộng các tiện ích phục vụ thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.

Theo Bộ Công an, khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp trên hệ thống. Trong khi đó, 87% công dân có tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện để kết nối thông tin định danh với các dịch vụ tài chính.

Việc tích hợp dữ liệu thanh toán được kỳ vọng giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch liên quan đến dịch vụ công, an sinh xã hội và các tiện ích số khác. Đồng thời, thông tin đã được xác thực có thể được khai thác theo quy định, hạn chế việc phải kê khai nhiều lần.

Không chỉ cung cấp thông tin tài khoản, người dân còn sử dụng VNeID để đăng ký chứng thư số và ký tài liệu điện tử. Theo C06, hệ thống đã ghi nhận khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số, với hơn 128.000 lượt ký tài liệu.

Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Việc sử dụng chữ ký số được ước tính giúp tiết kiệm khoảng 41.000-170.000 đồng cho mỗi hồ sơ ký, đồng thời rút ngắn 15-60 phút xử lý. Đây là một trong những tiện ích được mở rộng nhằm giảm nhu cầu in ấn, ký và lưu trữ giấy tờ truyền thống.

Lượng dữ liệu người dân cung cấp cũng tăng cùng với quy mô sử dụng ứng dụng. Theo Bộ Công an, Việt Nam đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, khoảng 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

Hiện VNeID ghi nhận khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày, với hơn 500 triệu lượt truy cập. Ứng dụng đã phát triển trên 77 tiện ích, triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng các chức năng liên quan đến y tế, giao thông và tư pháp.

Bên cạnh việc tích hợp giấy tờ, hệ thống còn ghi nhận số lượng lớn lượt người dân tham gia góp ý chính sách. Trong đó, hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp, gần 3,3 triệu người góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và khoảng 2 triệu lượt ý kiến đối với một số dự án luật.

Việc mở rộng kết nối và khai thác dữ liệu cá nhân cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin. Theo C06, Bộ Công an đã phối hợp với ngành ngân hàng thực hiện đối chiếu sinh trắc học đối với khoảng 268,7 triệu hồ sơ, đồng thời chuẩn hóa gần 149 triệu thông tin thuê bao thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng giả mạo danh tính, sử dụng SIM không chính chủ và lợi dụng thông tin cá nhân trong các giao dịch điện tử.

Bộ Công an cũng cảnh báo các thủ đoạn giả danh cán bộ, gửi đường dẫn hoặc ứng dụng VNeID giả nhằm chiếm đoạt dữ liệu và quyền điều khiển điện thoại. Người dân cần sử dụng ứng dụng chính thức, không cung cấp thông tin tài khoản hoặc mã xác thực cho những nguồn không rõ danh tính.