Người Việt coi trọng trải nghiệm bên gia đình khi đi du lịch. Ảnh: THU HÀ

Theo báo cáo, 99% du khách Việt Nam gắn du lịch với cảm xúc tích cực. Niềm vui ấy bắt đầu ngay từ khâu chuẩn bị, khi 92% người được hỏi chia sẻ rằng việc chờ đón một chuyến đi giúp tâm trạng trở nên tích cực hơn và 62% coi việc lên kế hoạch là một trải nghiệm thú vị.

Du khách Việt ngày càng nhận ra cảm giác trọn vẹn không đến từ lịch trình dày đặc hay nỗ lực chinh phục danh sách điểm đến, mà từ các khoảnh khắc giản dị, ý nghĩa trong suốt hành trình. Sự hài lòng với chuyến đi tạo nên từ ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên (36%), dành thời gian chất lượng bên người đồng hành (24%) và thưởng thức ẩm thực ngon miệng (28%).

Thiên nhiên hoang sơ là một trong những lựa chọn của du khách. Ảnh: THU HÀ

Sự kết nối, dù là với bạn đồng hành, gia đình hay những con người và vùng đất mới trên lộ trình, chính là yếu tố cốt lõi tạo nên chuyến đi hạnh phúc. Trong đó, có đến 68% du khách Việt Nam khẳng định các chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất.

Bên cạnh đó, 77% du khách ưu tiên thưởng thức ẩm thực địa phương cùng những trải nghiệm ý nghĩa; 74% sẵn sàng kéo dài thời gian du lịch để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.

Về lựa chọn lưu trú, 32% người được hỏi chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc các hình thức lưu trú độc đáo nhằm tiết kiệm chi phí; tỷ lệ tương tự cũng cho biết các loại hình này giúp họ trải nghiệm đời sống bản địa một cách chân thực hơn.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam phát biểu ở sự kiện công bố Báo cáo về Chỉ số hạnh phúc khi du lịch

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, nhận định du lịch ngày nay còn gắn với sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và nhu cầu khám phá. Du khách Việt Nam hiện lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chú trọng trải nghiệm bản địa và cân nhắc giá trị nhận được từ mỗi chuyến đi.

Dù vậy, những lo ngại về lạm phát, thời tiết cực đoan, sức khỏe và an ninh vẫn ảnh hưởng đến quyết định du lịch. Trong khảo sát, 33% du khách quan tâm lạm phát, 32% lo ngại thời tiết cực đoan và 31% đề cập rủi ro về sức khỏe, vệ sinh.

Tuy nhiên, 95% du khách Việt khẳng định sẽ điều chỉnh kế hoạch thay vì hủy chuyến khi phát sinh thay đổi ngoài dự kiến.

Báo cáo được xây dựng dựa trên khảo sát trực tuyến thực hiện vào tháng 5-2026, với 10.136 người từ 21 tuổi trở lên tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 1.013 người Việt Nam.