Người Việt chi nghìn tỷ đồng mua iPhone 18, người Mỹ lại thờ ơ

Ngày 9/9, tại sự kiện "Surprise and Shine", Apple chính thức giới thiệu dải sản phẩm mới bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập đầu tiên iPhone Duo.

Dòng Pro năm nay mang đến nâng cấp về camera với hệ thống Fusion 48 megapixel, sử dụng 6 lá khẩu cắt bằng laser, đi kèm bốn tùy chọn màu sắc: đỏ burgundy, xanh băng thanh, bạc và đen.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường sau ngày mở đặt trước 12/9 lại cho thấy hai mảng màu hoàn toàn đối lập giữa sức tiêu thụ tại đầu tàu kinh tế Mỹ và thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Người Việt đổ đi nhận iPhone 18 ngày 18/9. Ảnh: Đức Huy.

Phản ứng trầm lắng tại thị trường Mỹ và toàn cầu

Năm nay iPhone 18 Pro mở bán vào thứ Bảy ở Mỹ, nhưng 30 phút đầu người dùng vẫn mua thoải mái và nhận hàng đúng hẹn chứ không bị 'cháy hàng' dời lịch giao như mọi năm.

Các phiên bản cao cấp nhất như 1TB hay 2TB của dòng Pro Max gần như có sẵn để giao ngay trong ngày mở bán chính thức 18/9. Phiên bản đầu tiên ghi nhận sự trễ hẹn là Pro Max 256GB màu đỏ Burgundy. Nửa giờ sau khi mở đặt, thời gian giao hàng của mẫu này lùi sang giai đoạn 29/9 - 6/10, và tiếp tục lùi xuống 6/10 - 13/10 sau một giờ đồng hồ.

Chuyên gia Jeff Pu từ GF Securities nhận định nhu cầu ban đầu ở giai đoạn đặt trước là "lukewarm" (hờ hững). Ông Pu đã hạ dự báo sản lượng dòng Pro xuống còn 72 triệu sản phẩm, nguyên nhân đến từ những hạn chế liên quan đến camera khẩu độ tùy chỉnh mới.

Đồng thời, vị chuyên gia cũng dự báo sản lượng mẫu iPhone Duo cũng bị cắt giảm từ 7 triệu xuống 6 triệu thiết bị do các thách thức về bản lề.

Tương tự, nhà phân tích Edison Lee của Jefferies đánh giá dữ liệu đặt trước là "yếu" tại 6 thị trường hàng đầu của Apple, ngoại trừ Trung Quốc và Hong Kong.

Theo giới phân tích, sự thờ ơ của người tiêu dùng Mỹ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: giá bán cao do thiếu hụt chip toàn cầu, nền kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, và việc nâng cấp không có nhiều ý nghĩa thay đổi.

Mức giá niêm yết tại Mỹ dao động từ 1.199 USD cho bản Pro, và từ 1.299 USD đến 2.499 USD cho bản Pro Max dung lượng 2TB.

Ngoài ra, một lượng không nhỏ người dùng được cho là đang chờ đợi mẫu điện thoại gập iPhone Duo - sản phẩm nhận đặt trước từ 16/10 và lên kệ vào 23/10 với giá dao động 1.999 - 3.199 USD.

'Cơn sốt' iPhone 18 tại thị trường Việt Nam

Trái ngược với sự trầm lắng tại Mỹ, thị trường Việt Nam - một trong hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc nhóm mở bán đợt đầu, lại ghi nhận những con số bùng nổ.

19h ngày 12/9, ngay khi Apple Store Online Việt Nam và các đại lý ủy quyền mở cổng đặt hàng, tình trạng quá tải cục bộ đã diễn ra. Apple Store Online khó truy cập trong 5 phút đầu. Khoảng 10 phút sau, các phiên bản bắt đầu lùi thời gian giao hàng lên 2-3 tuần.

Khác với cửa hàng trực tuyến của Apple, các hệ thống bán lẻ ủy quyền yêu cầu người dùng đặt cọc 1 triệu đồng/máy. Tính đến hết ngày 16/9, thị trường Việt Nam ghi nhận khoảng 300.000 đơn đặt mua, tương đương lượng tiền cọc khách hàng chi trước vượt mức 300 tỷ đồng.

Kết thúc ngày mở bán đầu tiên 18/9, các hệ thống bán lẻ ước tính doanh thu bộ đôi iPhone 18 Pro/Pro Max vượt mức 1.500 tỷ đồng. Con số này cao gấp rưỡi so với thế hệ iPhone 15, iPhone 16 và tương đương kỷ lục của iPhone 14 vào năm 2022.

Trong khi thị trường Mỹ các bản cấu hình cao ít người mua thì người Việt dồn sự chú ý áp đảo vào phiên bản Pro Max. Tại FPT Shop, bản Pro Max chiếm hơn 90%. Tại Di Động Việt, con số này là 84%.

Mức giá niêm yết tại Việt Nam khởi điểm từ 39 triệu đồng cho iPhone 18 Pro 256GB - cao hơn 4 triệu so với 17 Pro lúc ra mắt, và từ 42 triệu đồng cho bản Pro Max 256GB. Bản cao nhất 2TB có giá lên tới 78 - 81 triệu đồng. Các phiên bản 512GB được các đại lý xác nhận là có số lượng phân phối rất ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tập trung vào một số phiên bản cụ thể, người mua chậm chân được thông báo phải chờ đến tháng 10 hoặc tháng 11. Tình trạng này làm nảy sinh các hình thức mua bán kiểu "bia kèm lạc". Người dùng phải mua gói dịch vụ trị giá 7,5 triệu đồng (gồm bảo hành, SIM 12 tháng, phụ kiện) để được ưu tiên nhận máy vào cuối tháng 9.

Trên thị trường thứ cấp, giá trao tay cho mẫu Pro Max 256GB Đỏ Burgundy bị đẩy lên mức 49 triệu đồng, chênh tới 7 triệu đồng so với niêm yết.

Tại sao lại có nghịch lý này?

Hiện tượng thị trường Việt Nam chi tiêu mạnh cho thiết bị đắt đỏ trong bối cảnh nền kinh tế có xu hướng thắt chặt được cho là một nghịch lý.

Trao đổi với phóng viên, phía FPT Shop cho biết lượng đặt trước bộ đôi Pro/Pro Max tăng gần 50% so với tiền nhiệm đến từ 3 điểm sáng trong tâm lý tiêu dùng:

Thứ nhất, người dùng Việt luôn ưu tiên chọn phiên bản cao cấp nhất để tối ưu giá trị và kéo dài vòng đời sử dụng (lên tới 3 - 4 năm).

Thứ hai, bối cảnh thắt chặt chi tiêu lại khiến dòng tiền không phân tán mà tập trung vào một thiết bị thiết yếu, đa năng, phục vụ đồng thời công việc, giải trí và kết nối.

Thứ ba, sự phát triển của các công cụ đòn bẩy tài chính như chương trình thu cũ đổi mới trợ giá cao, trả góp 0% lên đến 18 tháng, đã hạ thấp rào cản tài chính ban đầu.

Còn đại diện Thế Giới Di Động bổ sung rằng các nâng cấp về camera, pin và màu sắc năm nay bám khá sát nhu cầu của người dùng. Xu hướng lịch sử cho thấy, sức hút của iPhone trong giai đoạn đầu ra mắt tại Việt Nam thường không bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế ngắn hạn.