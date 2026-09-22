Người Việt chi hàng chục tỷ đồng mua đèn trung thu trong gần một tháng trên các nền tảng thương mại điện tử

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, trong khoảng thời gian từ 20/8 đến 18/9/2026, tương ứng từ mùng 8 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8 âm lịch, thị trường sản phẩm “đèn Trung thu” trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ghi nhận doanh số khoảng 11,1 tỷ đồng, với 231,3 nghìn lượt bán đến từ khoảng 1.300 shop.

Đáng chú ý, số liệu trong báo cáo đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng, qua đó phản ánh sát hơn nhu cầu mua bán thực tế trên các nền tảng trực tuyến.

Shopee chiếm phần lớn doanh số, TikTok Shop bám đuổi đáng kể

Cơ cấu doanh số cho thấy cuộc chơi đèn Trung thu trên thương mại điện tử hiện tập trung chủ yếu ở hai nền tảng là Shopee và TikTok Shop.

Trong giai đoạn khảo sát, Shopee mang về khoảng 7 tỷ đồng, tương đương 63,1% tổng doanh số. TikTok Shop đạt khoảng 4,1 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số trên Lazada khoảng 26,3 triệu đồng và Tiki khoảng 79,2 nghìn đồng.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh số riêng trên Shopee giảm từ khoảng 8,9 tỷ đồng xuống 7 tỷ đồng, trong khi TikTok Shop lại tăng từ khoảng 2,9 tỷ đồng lên 4,1 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy TikTok Shop đang ngày càng có vai trò đáng kể trong việc đưa các sản phẩm mùa vụ, đặc biệt là những mặt hàng có tính trực quan cao như đồ chơi và đồ trang trí Trung thu, tiếp cận người mua.

Sản phẩm đèn Trung thu bán chạy trên các nền tảng thương mại điện tử

Diễn biến doanh số theo tuần cũng cho thấy nhu cầu mua đèn Trung thu tăng khá rõ khi ngày rằm tháng Tám đến gần. Với nhóm đèn Trung thu nói chung, doanh số Shopee tăng từ khoảng 400 triệu đồng trong tuần 20-23/8 lên hơn 2,1 tỷ đồng trong tuần 14-18/9. TikTok Shop cũng tăng từ khoảng 250 triệu đồng lên hơn 1,1 tỷ đồng trong cùng khoảng thời gian.

Như vậy, thị trường không chỉ có sự gia tăng về tổng doanh số mà còn thể hiện khá rõ tính chất mùa vụ: sức mua được kích hoạt mạnh trong những tuần cận Trung thu.

Đèn Trung thu truyền thống: 272 shop, gần 43.000 lượt bán

Nếu thu hẹp phạm vi vào nhóm sản phẩm có từ khóa “đèn Trung thu truyền thống”, “đèn ông sao”, “đèn lồng cá chép”, “đèn Trung thu giấy kiếng” và “đèn Trung thu giấy kính”, bức tranh trở nên đáng chú ý hơn.

Theo Metric, nhóm sản phẩm này đạt khoảng 2,2 tỷ đồng doanh số, với 42,9 nghìn lượt bán trong cùng kỳ. Số shop tham gia kinh doanh khoảng 272 shop.

Con số 2,2 tỷ đồng tương đương khoảng 20% doanh số của toàn bộ nhóm đèn Trung thu được khảo sát. Điều này cho thấy bên cạnh những mẫu đèn hiện đại, đèn phát sáng, đèn điện tử hay các sản phẩm được thiết kế theo xu hướng mới, nhóm đèn mang hình ảnh truyền thống vẫn tạo ra một thị trường riêng với quy mô không nhỏ.

Đáng chú ý, nhóm truyền thống cũng có sự tập trung rất cao vào Shopee. Doanh số trên nền tảng này đạt khoảng 1,8 tỷ đồng, chiếm 79,4% doanh số của nhóm; TikTok Shop đạt khoảng 455,2 triệu đồng, trong khi Lazada ghi nhận khoảng 3,5 triệu đồng.

Diễn biến theo tuần tiếp tục cho thấy sức mua tăng mạnh khi Trung thu cận kề. Doanh số nhóm đèn truyền thống trên Shopee tăng từ khoảng 80 triệu đồng trong tuần 20-23/8 lên hơn 550 triệu đồng trong tuần 7-13/9, trước khi duy trì ở mức hơn 500 triệu đồng trong tuần 14-18/9. TikTok Shop cũng tăng từ khoảng 20 triệu đồng lên gần 180 triệu đồng.

Phân khúc giá bình dân tạo doanh số lớn

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở mức giá. Với toàn bộ nhóm đèn Trung thu, những sản phẩm trong khoảng 30.000-50.000 đồng tạo doanh số nổi bật nhất. Riêng phân khúc này mang về khoảng 2,5 tỷ đồng, trong đó Shopee đóng góp khoảng 1,1 tỷ đồng và TikTok Shop khoảng 1,4 tỷ đồng.

Các mức giá 50.000-75.000 đồng và 100.000-150.000 đồng cũng ghi nhận doanh số đáng kể, lần lượt khoảng 2,3 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

Ở nhóm đèn Trung thu truyền thống, phân khúc 30.000-50.000 đồng tiếp tục nổi bật, tạo tổng doanh số khoảng 550 triệu đồng, trong đó TikTok Shop đóng góp khoảng 294 triệu đồng và Shopee khoảng 255,2 triệu đồng. Nhóm 50.000-75.000 đồng cũng đạt khoảng 409 tỷ đồng? — tuy nhiên biểu đồ thể hiện đơn vị là triệu đồng và con số xấp xỉ 349,1 triệu đồng trên Shopee cùng 59,6 triệu đồng trên TikTok Shop, do đó tổng doanh số khoảng 408,7 triệu đồng.

Điều này phần nào phác họa chân dung thị trường: đèn Trung thu trên sàn thương mại điện tử vẫn là một sản phẩm có giá trị đơn hàng tương đối thấp, nhưng được thúc đẩy bằng sản lượng lớn.

Không cần một sản phẩm có giá trị cao, việc bán hàng chục nghìn sản phẩm trong mùa cao điểm vẫn có thể tạo ra doanh thu đáng kể cho các nhà bán hàng.

TP.HCM và Hà Nội chiếm hơn 85% doanh số kho hàng

Sự tập trung của thị trường còn thể hiện rõ ở vị trí các kho hàng. Trong nhóm đèn Trung thu nói chung, TP.HCM chiếm 45,8% doanh số, trong khi Hà Nội chiếm 39,2%. Hai địa phương này cộng lại chiếm tới 85% doanh số của nhóm sản phẩm.

Các địa phương đứng sau có khoảng cách khá lớn: Hưng Yên chiếm 6,9%, Bắc Ninh 2,1%, Hải Phòng 1,7%, Thanh Hóa 1,6%, Đà Nẵng 0,9% và Ninh Bình 0,8%.

Cấu trúc này cho thấy hoạt động kinh doanh đèn Trung thu trực tuyến hiện vẫn tập trung mạnh ở hai cực tiêu dùng và logistics lớn nhất cả nước. Với đặc thù sản phẩm mùa vụ, khả năng đưa hàng đến tay khách trong thời gian ngắn có thể là một yếu tố quan trọng đối với người bán, nhất là khi nhu cầu tăng nhanh trong những ngày cận lễ.

Từ những mẫu sản phẩm bán chạy được Metric ghi nhận, có thể thấy thị trường đang tồn tại song song nhiều xu hướng: từ đèn lồng hình con vật, đèn múa lân, đèn phát sáng, đèn đồ chơi cho tới những mẫu đèn ông sao, đèn cá chép, đèn giấy kính mang đậm hình ảnh Trung thu truyền thống.

Đáng chú ý, trong nhóm truyền thống, danh sách sản phẩm bán chạy vẫn xuất hiện nhiều mẫu đèn ông sao, đèn cá chép, đèn giấy kính và các combo nhiều chiếc. Một số sản phẩm được niêm yết ở mức vài chục nghìn đồng, trong khi các combo số lượng lớn có giá cao hơn đáng kể.

Từ những chiếc đèn ông sao quen thuộc đến các mẫu đèn phát sáng nhiều màu sắc, Trung thu đang cho thấy một lát cắt thú vị của kinh tế số: những sản phẩm vốn gắn với ký ức tuổi thơ nay đã bước sâu vào cuộc chơi thương mại điện tử. Với 11,1 tỷ đồng doanh số trong một tháng khảo sát và gần 231.000 lượt bán, mùa Trung thu không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn tạo nên một “mùa kinh doanh” rõ nét trên các sàn trực tuyến.